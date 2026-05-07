Brussels Economic Forum 2026: come costruire un’AI Europea

Il Brussels Economic Forum 2026 si apre con un discorso che non lascia dubbi: o l’Europa agisce insieme, o cede la sovranità digitale pezzo per pezzo, lo dice il primo ministro del Lussemburgo Luc Frieden

Il Brussels Economic Forum 2026 non si è chiesto quest’anno “come possiamo crescere come Europa”, ma “come facciamo a restare protagonisti in un mondo dove altri hanno già riscritto le regole del gioco”. Il tema di quest’anno è “The EU’s AI Economy in the Global Race”. Siamo in una corsa, con gli Stati Uniti e la Cina che stanno arrivando al traguardo, mentre l’Europa discute ancora le regole della gara.

La 26a edizione dell’evento di punta della Commissione Europea, organizzata dalla DG ECFIN e condotta da Méabh Mc Mahon e Sasha Vakulina di Euronews, ha riunito a Bruxelles economisti, commissari, leader politici, professori universitari e rappresentanti dell’industria. Sul palco, tra gli altri, il Commissario Valdis Dombrovskis, il premio Nobel 2025 Philippe Aghion e il Primo Ministro del Lussemburgo, Luc Frieden: è stato lui a tenere il discorso d’apertura e a definire i temi dell’intera giornata.

L’AI non è un ciclo tecnologico: è una ridefinizione del mondo

Frieden al Brussels Economic Forum 2026 (#EUBEF2026) ha cominciato smontando una narrazione diffusa, quella che riduce l’intelligenza artificiale a un’altra ondata tecnologica. Non è così: “Non è solo un altro ciclo tecnologico”, ha detto; “è qualcosa che guiderà una trasformazione fondamentale, che ridefinirà le nostre economie e le nostre società in modo profondo”. La distinzione è cruciale per chi si occupa di IT nelle imprese: non si tratta di adottare uno strumento in più, si tratta di decidere da che parte della trasformazione stare.

La domanda che pone il Primo Ministro del Lussemburgo ha posto a tuti è “come si costruisce un’intelligenza artificiale che sia europea nei valori, non solo nell’indirizzo fisico dei server”.

Brussels Economic Forum 2026: “AI dell’Europa, dall’Europa, per l’Europa”

Luc Frieden ha parafrasato Lincoln in modo esplicito e non casuale: ha invocato un’AI of Europe, by Europe, for Europe. L’idea è che l’AI finirà per influenzare ogni sfera della vita, allora deve essere costruita secondo i valori di chi quella vita la vive: democrazia, stato di diritto, dignità umana; non sono formule astratte, sono il soft power concreto dell’Europa nel mondo.

Il Primo Ministro ha citato casi specifici: i giornalisti che usano strumenti AI devono farlo nel rispetto della libertà di stampa; le piattaforme social che usano algoritmi AI devono farlo nel rispetto della coesione democratica; i medici che usano AI nella ricerca devono farlo nel rispetto della privacy delle persone. Il progresso, ha detto Frieden, ha bisogno di uno scopo; le rivoluzioni tecnologiche hanno bisogno di senso. Ha aggiunto una riflessione sottile: quando parliamo di “intelligenza artificiale” tendiamo a concentrarci sulla parola intelligenza, dimenticando la parola artificiale. L’AI non deve sostituire gli esseri umani: deve aiutarli a prendere decisioni migliori. Gli esseri umani, alla fine della catena, decidono ancora.

Tutto questo riconduce il tema della sovranità a una dimensione operativa concreta. Essere sovrani nell’era dell’AI non significa alzare muri: significa avere il controllo su dati, infrastrutture e modelli. “Chi detiene i dati? Chi gestisce il cloud? Chi costruisce i modelli? Se le risposte a queste domande stanno fuori dall’Europa, il nostro futuro è nelle mani di altri”. Un tema che in Italia stiamo affrontando su scala enterprise: ne abbiamo parlato in modo approfondito nell’articolo sull’autosufficienza AI europea e il piano da 200 miliardi, e nei trend di sovranità digitale 2026 che segnano uno spartiacque per le imprese.

Tre priorità, tre fronti aperti

Il discorso di Frieden al Brussels Economic Forum 2026 ha identificato con precisione le tre leve su cui l’Europa deve agire adesso, non nel prossimo piano quinquennale. La prima è l’adozione su larga scala. Oggi, ha ricordato il Primo Ministro, pochissime aziende e governi hanno integrato davvero l’AI nei processi core. Il rischio è concreto: costruire infrastrutture avanzate, anche gigafactory di calcolo, che restino fabbriche fantasma perché non ci sono clienti. I governi devono guidare la domanda attraverso i propri acquisti; per questo Frieden ha accolto positivamente la scelta della Commissione Europea di orientare le istituzioni UE verso servizi cloud sovrani, sottolineando con soddisfazione evidente che proprio aziende lussemburghesi sono state selezionate tra i fornitori: Post Telecom, OVHcloud, Scaleway, Proximus. Non è campanilismo: è la dimostrazione che il modello europeo può funzionare, generare domanda e alimentare l’offerta.

La seconda leva è la velocità. Qui Frieden ha detto una cosa importante: “L’AI non premia i perfezionisti, premia i veloci”. Quelli che provano, falliscono e riprovano. Mentre l’Europa tende a pianificare, i competitor americani e cinesi applicano prima e correggono dopo; dove noi percepiamo il fallimento come la fine del percorso, loro lo vedono come parte del percorso. Il Primo Ministro ha chiesto sandbox normative per le startup AI, obiettivi aggressivi di deployment nel settore pubblico e una cultura che premi l’esecuzione, non solo il documento di roadmap. Un’urgenza che si intreccia con le scadenze regolatorie: il 2 agosto 2026 l’AI Act entra nella fase sanzionatoria piena, e chi ha rimandato si trova con meno tempo del previsto.

La terza leva è il capitale. Frieden ha citato un numero che suona come un paradosso: l’Europa siede su circa 12 trilioni di euro di risparmio privato. La maggior parte finisce in immobili e titoli di Stato, non nell’innovazione deep tech. Le ragioni sono culturali e strutturali: un’avversione al rischio superiore alla media globale, normative che spingono fondi pensione e banche verso asset sicuri, regole che rendono difficile investire in startup avanzate. Il Primo Ministro ha invocato la Savings and Investment Union come urgenza operativa, non come aspirazione di lungo periodo; ha chiesto earmarking di quote minime dei fondi pensione europei verso l’AI, ha chiesto la sicururezza dei prodotti pensionistici transfrontalieri, ha chiesto che si smetta di aggiungere livelli nazionali di regolazione sopra quelli europei già esistenti. L’Europa produce ricerca AI di livello mondiale; il problema è che trasforma quella ricerca in pochissime aziende scalabili. Questo, ha detto Frieden, deve cambiare.

Il Lussemburgo come laboratorio europeo

Frieden non ha solo teorizzato: ha portato sul palco del Brussels Economic Forum 2026 un caso concreto. Il Lussemburgo ha firmato il primo contratto whole of government con Mistral AI, il modello linguistico europeo più avanzato, per dimostrare che è possibile sviluppare AI su scala pubblica con tecnologia europea. Ha lanciato la campagna nazionale AI4LUX, con il tagline “AI al servizio delle persone”, legando la strategia AI a quella sui dati e a quella sul quantum computing: tre colonne di una stessa architettura strategica.

Il tutto, ha precisato, “deliberatamente progettato e realizzato con una mentalità europea”, non nazionale. La distinzione non è retorica: un paese da 650.000 abitanti non scala nessuna infrastruttura AI da solo. Come hub europeo aperto, come piattaforma per le aziende di tutta l’Unione, il Lussemburgo può diventare un moltiplicatore. “Non costruiamo muri: costruiamo connessioni”. La logica del mercato unico applicata all’intelligenza artificiale; dati, modelli e capacità computazionale che fluiscono liberamente tra i confini europei per creare un valore aggregato che nessuno Stato membro potrebbe generare in solitudine.

Il tema del controllo sui dati come condizione di competitività AI è già nei numeri: il Global AI Report 2026 di NTT Data documenta che il 59,4% degli AI Leader identifica la sovranità dei dati come prima preoccupazione di governance, contro il 49,6% dei laggard: chi governa i dati, governa l’AI; chi governa l’AI, governa il vantaggio competitivo.

Le tre scelte europee sull’AI

Frieden ha chiuso con una sintesi: l’Europa è di fronte a tre scelte: frammentazione o scala, dipendenza o sovranità, esitazione o azione. La quarta scelta, quella che sottende tutte le altre, è la più insidiosa: pensare in piccolo oppure pensare europeo. “In questa nuova era dell’AI, nessun paese può farcela da solo, ma insieme, l’Europa può. Insieme, l’Europa ce la farà.”

Brussels Economic Forum 2026: come costruire un’AI Europea - Ultima modifica: da