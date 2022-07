AirPods Pro 2 monitoreranno il battito cardiaco con un sensore

I nuovi auricolari true wireless di Apple saranno ancor più pazzeschi dei precedenti, presentati ormai ben tre anni fa.

I rumors che circolano in rete sui nuovi prodotti Apple non riguardano solo iPhone 14 ma anche AirPods Pro 2. La presentazione delle novità di casa Apple dovrebbe avvenire in autunno, a settembre come al solito o al più tardi nel mese di ottobre, e i fans della mela morsicata sono come al solito scatenati più che mai. Per quanto riguarda in particolare i nuovi auricolari true wireless, ci si aspetta un cambio di design e nuove dotazioni tecniche.

Il sensore per rilevare il battito cardiaco con AirPods Pro 2

Una delle grandissime novità dei nuovi AirPods Pro 2, se confermata, dovrebbe riguardare la presenza di un sensore in grado di rilevare il battito cardiaco. Una funzione molto utile, che se davvero presente, potrebbe essere un bel valore aggiunto al modello più recente di auricolari Apple, sia dal punto di vista del monitoraggio della salute sia dal punto di vista del monitoraggio e della rilevazione delle prestazioni sportive.. Il sensore per il battito cardiaco non sarebbe comunque la sola grande novità perché sembra che AirPods Pro 2 possa prevedere anche un’interfaccia usb-c per far sì che la custodia si ricarichi molto più velocemente.

Cos’altro potrebbe cambiare per i nuovi auricolari true wireless Apple

A distanza di tre anni dal modello precedente, i nuovi auricolari potrebbero subire un parziale restyling, che dovrebbe riguardare, in particolare la lunghezza della stanghetta (che verrebbe ridotta) mentre il cappuccio in-ear dovrebbe rimanere essenzialmente invariato rispetto al passato. In particolare, la dimensione ridotta della stanghetta dovrebbe garantire un maggior confort nella vestibilità senza andare a incidere sulle prestazioni dei microfoni integrati. Ma non è tutto perché potrebbe essere prevista anche la presenza di un chip H1 con conseguente miglioramento dal punto di vista della cancellazione attiva dei rumori di sottofondo. Ed inoltre, AirPods Pro 2 dovrebbero implementare le funzioni previste dall’app Dov’è, per ritrovare gli auricolari in caso di scomparsa.

Insomma, il prossimo autunno iPhone 14 e AirPods Pro 2 potrebbero essere un’ottima accoppiata da portare a casa. In attesa della presentazione ufficiale, è lecito aspettarsi l’uscita di tantissimi altri rumors in merito, che sarà poi divertente svelare come notizie ufficiali o semplici chiacchiere tra appassionati.

immagine: 52audio.com

