Apple Watch serie 10, le novità della vera innovazione Apple

Il nuovo Apple Watch Serie 10 presenta un design innovativo con display OLED più ampio e bordi arrotondati. Offre miglioramenti in comfort, prestazioni, notifiche di apnea, ricarica rapida e nuovi materiali

L’ Apple Watch serie 10 è la vera novità dell’evento Apple. Lo smartwatch cambia design con uno schermo sensibilmente più ampio, un spesso inferiore, e bordi molto arrotondati. Le novità principale è proprio la dimensione dello schermo e la sua nuova geometria, ottenuta con un display Oled Wide Angle, che consente una migliore visualizzazione delle informazioni quando si guarda lo schermo lateralmente, e questo capita praticamente sempre, perché l’ Apple Watch si consulta mentre si cammina, si corre, si fa sa sport.

Apple Watch serie 10, il comfort

Nel nuovo Apple Watch serie 10 Apple ha ricercato un maggior comfort, che non è facile da ottenere, perché dipende da diversi fattori, forma, spessore, peso, chiarezza delle informazioni. I piccoli e grandi miglioramenti fanno dell’ Apple Watch Serie 10 una vera novità.

Il peso è stato ridotto del 10% come anche lo spessore, senza rinunciare alle prestazioni, ma anzi inserendo dei componenti in più, come gli speaker ad alta efficienza che permetto di ascoltare la musica direttamente dall’orologio.

Altre novità sono le notifiche per l’apnea del sonno; laricarica più veloce; il rilevamento della profondità e della temperatura dell’acqua; oltre a nuove informazioni e l’utilizzo dell’AI per le funzioni salute e fitness di watchOS 11.

Apple Watch Serie 10 il dispaly

Il display dell’Apple Watch serie 10 è più grande mai prodotto e offre fino al 30 percento in più di area visiva rispetto ad Apple Watch Series4, Serie 5 e Serie 6, e fino al 9 percento in più rispetto ad Apple Watch Serie 7, Serie 8 e Series9. Questo migliora la leggibilità e l’usabilità soprattutto in app come Messaggi, Mail o nella lettura delle notizie, gli utenti possono vedere una riga di testo aggiuntiva o aumentare la dimensione del carattere senza sacrificare i contenuti. Il display più grande rende anche più facile digitare un messaggio, mettere in pausa un allenamento o inserire un codice di accesso.

Apple Watch Serie 10 è il primo prodotto Apple a offrire un innovativo display OLED grandangolare e il display è fino al 40 percento più luminoso rispetto alla Serie 9, se osservato da un punto angolato.

Apple Watch serie 10, i materiali

Arriva un nuovo colore il jet black. Per la prima volta, Apple Watch è disponibile in una nuova finitura alluminio lucidato nero intenso, con una brillantezza riflettente. Per ottenere questo risultato, la cassa in alluminio così brillante il case viene lucidato utilizzando nanoparticelle e poi sottoposta a un processo di anodizzazione in 30 fasi. Apple Watch Series 10 è anche disponibile in un rinnovato alluminio color oro rosa, e nel tradizionale argento spazzolato.

Inoltre, Apple Watch Series 10 è disponibile in titanio lucidato di grado aerospaziale che sostituisce l’acciaio inossidabile delle generazioni precedenti. Le nuove casse in titanio di grado 5 offrono una finitura molto riflettente, simile a un gioiello, pur essendo quasi il 20 percento più leggere rispetto all’Apple Watch Series 9 in acciaio inossidabile. Le casse in titanio sono disponibili in tre colori: titanio naturale, oro e ardesia.

Apple Watch serie 10, ricarica

Il nuovo retro in metallo integra una sistema di ricarica più grande ed efficiente, rendendo lo smartwatch più facile da usare tutto il giorno e durante la notte. Quindici minuti di ricarica forniscono fino a otto ore di uso quotidiano, o otto minuti di ricarica alimentano fino a otto ore di monitoraggio del sonno. Una ricarica più veloce significa anche che gli utenti possono caricare fino all’80 percento della batteria in circa 30 minuti.

Gli altoparlanti

L’audio può ora essere riprodotto tramite l’altoparlante integrato su Apple Watch Serie 10. Proprio come con le chiamate telefoniche, gli utenti possono ora ascoltare l’audio da da Apple Music, Apple Podcasts e Apple Books, così come app di terze parti, direttamente dal loro Apple Watch.

Apple Watch Serie 10 utilizza anche una nuova rete neurale di isolamento vocale grazie al Neural Engine a 4 core per sopprimere i rumori di fondo durante le chiamate telefoniche o le chiamate audio FaceTime, in modo che la voce dell’utente risulti nitida dall’altra parte, anche in ambienti rumorosi come un ristorante affollato, una strada di città o una giornata ventosa all’aperto.

La gamma

Apple Watch Series 10 è disponibile nelle misure da 42 mm e 46 mm nelle nuove varianti Jet Balck, oro rosa e in alluminio argento, oltre che nel nuovo titanio nelle colorazioni naturale, oro e ardesia.

Apple Watch Hermès è disponibile nelle misure da 42 mm e 46 mm in titanio argento progettato per abbinarsi all’acciaio inossidabile delle generazioni precedenti.

Cinturini

I cinturini Milanese Loop e Link Bracelet sono stati aggiornati per abbinarsi perfettamente alle nuove casse in titanio di Apple Watch Series 10.

Per Apple Watch serie 10 è stata creata una nuova collezione di cinturini Hermès che si ispira alla ricca storia della maison. Torsade è un cinturino a maglia intrecciata ispirato alle catene nautiche, disponibile nelle versioni a singolo e doppio tour. Twill Jump Attelage è un cinturino singolo tour stretto e delicato con bordo a contrasto. Grand H è il primo cinturino in metallo di Hermès per Apple Watch, realizzato con maglie ad incastro in acciaio inossidabile satinato. Presenta due maglie a forma di H, maglie rimovibili che i clienti possono usare per regolare la dimensione, e una chiusura tradizionale a doppia farfalla.

Apple Watch Series 10: prezzi e disponibilità

La versione base, con cassa da 42 mm, parte da 459 euro, mentre per la variante da 46 mm il prezzo di partenza è di 489 euro. Se invece desiderate la connettività GPS + Cellular per restare sempre connessi, il prezzo iniziale è di 579 euro. Questi modelli sono già disponibili per il preordine a partire da oggi, con le prime spedizioni previste per il 20 settembre.

Per chi cerca il massimo dell’esclusività e della resistenza, Apple propone la versione in titanio aerospaziale a partire da 809 euro, combinando materiali di elevata qualità con un design raffinato.

