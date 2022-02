Brand Finance Global 500 ha stilato la classifica dei brand di maggior successo del 2022.

Guardando alla classifica dei brand di maggior valore del 2022 stilata dalla società di consulenza per il valore dei marchi, Brand Finance, oltre alle conferme storiche c’è una sola grande sorpresa. Chi segue con attenzione il panorama tech e social potrebbe intuire molto facilmente di quale brand in particolare si sta parlando. Ebbene sì, si tratta del macina record TikTok, il marchio che più di tutti, in assoluto, ha visto la sua crescita aumentare a dismisura. Il social ha fatto registrare una crescita del 215%, passando da 19 a 59 miliardi di dollari e guadagnando così, di colpo, la diciottesima posizione tra i 500 brand di maggior valore e successo.

La classifica dei brand di maggior valore del 2022

Sorpresa TikTok a parte, il resto della classifica dei marchi di maggior successo del 2022 non presenta rilevanti novità. Al primo posto resta stabile Apple, che mantiene la sua posizione grazie a un aumento del 35% e una quota di 355,1 miliardi di dollari. Un primo posto saldo, quello di Apple, anche perché l’azienda di Cupertino è stata la prima al mondo, di recente, a raggiungere una quota di mercato di tre miliardi di dollari. Seguono, al secondo posto, Amazon, con un aumento del 38% e 350,3 miliardi di dollari e al terzo posto Google, con un più 38% e 263,4 miliardi di dollari.

Questa la top 10 dei brand di maggior valore del 2022:

Apple Amazon Google Microsoft Walmart Samsung Facebook ICBC Huawei Verizon

I brand tech imbattibili

Nonostante il grande exploit di alcune aziende farmaceutiche – dovuto ovviamente alla produzione e alla vendita dei vaccini anti Covid-, il settore del tech è quello che resta imbattibile quando si tratta di brand di maggior valore. Basta pensare che all’interno della classifica sono presenti ben 50 marchi tech, per un valore complessivo di 1.300 miliardi di dollari e che di questi, ben tre marchi – Apple, Microsoft e Samsung Group – si portano a casa il 50% del valore totale del settore. Da prendere in considerazione anche la risalita di Huawei, che torna in top 10 grazie a una crescita del 29% e ai suoi 71,2 miliardi di dollari.ù

Bene anche altri marchi tech, come Disney – con una crescita dell’11% e 57 miliardi di dollari -, Netflix – con una crescita del 18% e 29,4 miliardi -, YouTube – con un più 38% e 23,9 miliardi di dollari) e infine Spotify, con un più 13% e 6,3 miliardi di dollari.

