Nvidia dalle schede video a leader dell’AI: le ultime novità su NVIDIA vanno dai progressi nella produzione di chip fino alle sfide vinte nel settore dell’AI.

L’azienda americana NVIDIA sta emergendo come leader nei settori dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione nell’informatica. Le recenti novità riguardanti l’impresa presieduta dal Ceo Jen-Hsun Huang evidenziano gli sviluppi chiave che hanno permesso a NVIDIA di rivoluzionare il mondo del gaming e consolidarsi come azienda trainante per lo sviluppo mondiale della tecnologia.

Come ha fatto NVIDIA a diventare leader nell’intelligenza artificiale

NVIDIA è nata nel 1993 con la missione di rivoluzionare la grafica per computer. Il nome dell’azienda pare sia ispirato alla parola italiana “invidia” anche se non vi è mai stata una conferma ufficiale. La loro invenzione rivoluzionaria, la GPU (Graphics Processing Unit), ha trasformato il gaming su PC, permettendo esperienze visive immersive e realistiche mai viste prima. Si è scoperto successivamente che le GPU sono anche in grado di eseguire calcoli simultanei in un modo che le normali CPU non sono in grado di fare, rendendole più efficienti dal punto di vista energetico e più capaci di gestire richieste di calcolo sofisticate. Nel corso degli anni, NVIDIA ha continuato a innovare, espandendo il suo raggio d’azione ben oltre il gaming. I loro chip potenti sono ora utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, tra cui intelligenza artificiale, data center, auto a guida autonoma e persino la ricerca scientifica. Di recente, NVIDIA è diventata leader indiscusso nel campo dei chip per l’AI; l’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo, lanciando regolarmente nuovi prodotti e tecnologie rivoluzionarie che la mantengono all’avanguardia nel mercato.

Nvidia Leader nell’AI: la partecipazione al Computex 2024

Il fondatore e Ceo di NVIDIA Huang ha tenuto un discorso alla fiera Computex 2024 di Taipei, concentrando l’attenzione sul futuro dell’AI e sulle continue innovazioni dell’azienda. L’azienda ha presentato diverse novità in questo campo, tra cui Project G-Assist: un rivoluzionario assistente AI con tecnologia RTX, progettato per offrire un’assistenza contestuale in tempo reale per videogiochi e applicazioni. G-Assist sfrutta la potenza delle GPU NVIDIA per comprendere l’ambiente di gioco e le azioni del giocatore, fornendo suggerimenti tattici, tutorial personalizzati e persino assistenza emotiva. L’impresa con sede a Santa Clara in California ha inoltre annunciato nuovi strumenti e piattaforme per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale generativa. Questi strumenti facilitano la creazione di modelli AI in grado di generare contenuti realistici e creativi, come immagini, video e testi. Le applicazioni di questa tecnologia sono potenzialmente infinite, spaziando dal design alla medicina all’intrattenimento.

Azioni di NVIDIA in crescita

Il successo di NVIDIA si denota anche nella scelta della Tesla di Elon Musk di comprare i suoi chip per un valore di circa 3 miliardi di dollari. Di conseguenza, il valore delle azioni è in crescita: al 5 giugno 2024, le azioni NVIDIA vantano un rialzo di oltre il 91% rispetto all’anno precedente. Ancora più impressionante è il rendimento a lungo termine: negli ultimi cinque anni, il titolo ha registrato un guadagno superiore al 210%, mentre nell’ultima settimana di maggio 2024, le sue azioni hanno raggiunto i massimi storici, superando la soglia dei 1.000 dollari. La crescita esponenziale dell’azienda e il boom del suo titolo azionario sono il risultato di una combinazione di fattori, tra cui un mercato in espansione, innovazioni rivoluzionarie, acquisizioni strategiche, una forte leadership e brillanti risultati finanziari. Sicuramente Huang e la sua impresa sono pronti a continuare a giocare un ruolo da protagonisti nel panorama tecnologico globale.

Come ha fatto NVIDIA a diventare leader nell’intelligenza artificiale - Ultima modifica: da