Nvidia lancia il super computer DGX GH200 per l’AI

Nvidia svela il supercomputer DGX GH200 dedicato all’AI di grandi dimensioni per clienti come Meta e Microsoft, e presenta anche la GPU Blackwell B200

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha presentato un supercomputer dedicato all’intelligenza artificiale (AI), si chiama DGX GH200 ed è progettato per assistere le aziende tech nella costruzione di modelli di AI generativa simili a ChatGPT di OpenAI, per capirci. Meta, Microsoft e Google Cloud saranno tra i primi clienti di questo supercomputer.

Nvidia DGX GH200 computer per l’intelligenza artificiale

L’annuncio del DGX GH200 arriva pochi giorni dopo che Nvidia ha rivelato previsioni di una rapida crescita delle vendite, portando a un aumento del prezzo delle azioni che ha avvicinato l’azienda a diventare il primo titolo al mondo di semiconduttori a raggiungere un valore di capitalizzazione pari a un trilione di dollari.

Cos’è Nvidia DGX GH200

Questo supercomputer rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale e promette di accelerare ulteriormente lo sviluppo di modelli avanzati. Con la sua potenza di calcolo e la capacità di gestire compiti complessi, il DGX GH200 potrebbe aprire nuove opportunità per l’AI in vari settori, dall’analisi dei dati alla ricerca scientifica e all’elaborazione di immagini.

Nvidia DGX GH200 caratteristiche tecniche

Ecco alcune delle sue specifiche tecniche del super computer Nvidia DGX GH200

– Processori: Il DGX GH200 combina 256 superchip Grace Hopper GH200. Ogni superchip unisce una CPU Grace basata su Arm a 72 core, una GPU Hopper, 96 GB di HBM3 e 512 GB di LPDDR5X. Questi componenti sono racchiusi in un unico pacchetto che contiene ben 200 miliardi di transistor.

– Memoria condivisa: Il sistema offre una memoria condivisa di 144 terabyte (TB), ideale per le attività di addestramento dell’intelligenza artificiale generativa più complesse.

– Prestazioni: Il DGX GH200 offre 1 exaflop di prestazioni, quasi 500 volte le prestazioni della precedente generazione NVIDIA DGX A100.

– Larghezza di banda: Utilizza NVLink per collegare i 256 superchip Grace Hopper, con una larghezza di banda di 230 TB al secondo.

– Software: Viene fornito con NVIDIA Base CommandTM e NVIDIA AI Enterprise software²³.

Il DGX GH200 è una potente centro supercomputing progettato per carichi di lavoro specifico dell’intelligenza artificiale generativa di grandi dimensioni. La sua combinazione di CPU, GPU e memoria condivisa lo rende ideale per le applicazioni più complesse nel campo dell’AI.

GPU Blackwell B200 Nvidia

Nvidia ha annunciato anche la GPU Blackwell B200, che è il chip per AI più potente al mondo, secondo il produttore. Questa piattaforma di nuova generazione offre chip da sette a 30 volte più veloci della generazione precedente e consuma 25 volte meno energia.

Il DGX GH200 e la GPU Blackwell B200 rappresentano importanti progressi nel campo dell’intelligenza artificiale e aprono nuove possibilità per l’innovazione e la crescita tecnologica.

Nvidia lancia il super computer DGX GH200 per l’AI - Ultima modifica: da