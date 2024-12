Festival AI: dove inizia il viaggio nell’intelligenza artificiale

Il Festival AI 2025 è un evento unico: non è solo una vetrina tecnologica, ma ha una vera e propria missione: per demistificare l’AI e renderla accessibile a un pubblico più ampio, in particolare al mondo aziendale unendo Svizzera e Italia.

L’intelligenza artificiale è la prima tecnologia che dopo molti anni è in grado di cambiare l’economia e anche la struttura della nostra società, è una GPT, General-purpose technologies, come il motore a vapore, l’elettricità, i computer…

In un’era di rapida evoluzione tecnologica, il Festival AI è un evento in cui l’innovazione dell’intelligenza artificiale verrà non solo messa in luce, ma raccontata, analizzata e mostrata.

Il Festival AI è Organizzato da ATED (Associazione del Ticino per l’evoluzione Digitale) con più di 50 di storia, con la collaborazione di Digitalic.

Questo evento pionieristico si svolgerà il 13 febbraio 2025 al Palazzo dei Congressi di Lugano e il 15 febbraio in Italia, creando un ponte unico tra Italia e Svizzera nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Festival AI: l’idea

Il cuore pulsante del Festival AI è la sua visione: illuminare le grandi possibilità e i progressi già tangibili dell’Intelligenza Artificiale. Questo evento non è solo una vetrina tecnologica, ma una vera e propria missione per demistificare l’AI e renderla accessibile a un pubblico più ampio, in particolare al mondo aziendale.

Scoperta e Innovazione

Il Festival si propone come un viaggio alla scoperta nel mondo dell’AI. I partecipanti avranno l’opportunità di:

Ascoltare gli speech delle menti più brillanti sul tema dell”AI Vedere le ultime innovazioni in campo AI già operative in vari settori Valutare i progetti all’avanguardia che stanno ridefinendo i confini del possibile Sperimentare Applicazioni pratiche che stanno trasformando industrie tradizionali Incontrare le aziende che stanno facendo la storia dell’AI

Festival AI: Svizzera e Italia

Unendo Italia e Svizzera, il Festival crea un ecosistema unico di scambio di idee e di best practices. Questa collaborazione transfrontaliera non è casuale, ma strategica:

* Facilita lo scambio di conoscenze tra due mercati leader in innovazione

* Crea sinergie tra diverse culture imprenditoriali

* Offre una prospettiva più ampia sulle applicazioni dell’AI in contesti diversi

Festival AI: avvicinare le aziende all’intelligenza artificiale

Il Festival AI non si limita a presentare teorie, il suo scopo principale è avvicinare concretamente le aziende all’AI, dimostrando che:

1. Esistono progetti AI fattibili e implementabili nel core business di diverse industrie

2. L’AI non è un lusso futuristico, ma una necessità presente per rimanere competitivi

3. L’integrazione dell’AI può portare a una crescita economica sostenibile e responsabile

Progetti AI fattibili

Durante il Festival AI, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare un ricco panorama di applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale nel mondo aziendale. Si potranno scoprire storie di successo che spaziano dalle PMI alle grandi imprese, dimostrando come l’AI sia una tecnologia versatile e adattabile a realtà di ogni dimensione. Verranno presentate soluzioni scalabili che possono crescere insieme all’azienda, permettendo anche alle realtà più piccole di iniziare il loro percorso di innovazione senza investimenti proibitivi. Un focus particolare sarà dato alle strategie per integrare l’AI nei processi aziendali esistenti in modo fluido e non invasivo. L’obiettivo è mostrare come sia possibile adottare queste tecnologie senza stravolgere completamente l’operatività aziendale, ma piuttosto ottimizzando e potenziando i flussi di lavoro già in essere. Attraverso casi studio concreti e dimostrazioni pratiche, il Festival mira a demistificare l’AI e a renderla una risorsa tangibile e accessibile per il tessuto imprenditoriale di ogni scala.

Una crescita sostenibile e responsabile

Il Festival AI si propone di offrire una prospettiva bilanciata e responsabile sull’adozione dell’Intelligenza Artificiale, evitando di promuoverla come una soluzione universale che va bene per qualunque cosa. L’evento si concentra su tre aspetti fondamentali che caratterizzano un approccio consapevole all’AI nel mondo aziendale.

In primo luogo, il festival mette in luce il potenziale dell’AI nel favorire una crescita economica sostenibile. Attraverso esempi concreti e casi studio, che dimostrano come l’implementazione dell’AI possa ottimizzare l’uso delle risorse e migliorare l’efficienza dei processi aziendali, contribuendo così a un modello di sviluppo più sostenibile.

Parallelamente, il festival valorizza l’importanza della responsabilità nell’utilizzo dell’AI. Verranno affrontate apertamente le questioni etiche e di privacy legate all’impiego di queste tecnologie, promuovendo un dibattito costruttivo su come bilanciare innovazione e tutela dei diritti individuali e collettivi.

Infine, il Festival AI pone l’accento sulla collaborazione come chiave per un’adozione efficace e responsabile dell’AI. Il progresso, in particolare quello che si basa sull’AI, ha bisogno di partnership e di condivisione di conoscenze tra aziende di diversi settori, con la pubblica amministrazione, le associazioni: solo attraverso uno scambio aperto di esperienze e competenze si può realizzare il pieno potenziale dell’AI, garantendo al contempo un impatto positivo sulla società nel suo complesso.

Questo approccio multisfaccettato mira a fornire ai partecipanti una visione completa e equilibrata dell’AI, permettendo loro di valutarne criticamente benefici e sfide nel contesto delle proprie realtà aziendali. Il Festival offrirà un’esperienza completa

* Keynote di esperti internazionali

* Workshop interattivi per sperimentare direttamente con tecnologie AI

* Spazi espositivi dove toccare con mano le ultime innovazioni

* Sessioni di networking per facilitare collaborazioni e scambi di idee

Gli Speaker del Festival AI:

Massimo Banzi – Co-Founder at Arduino

– Co-Founder at Arduino Paola Pisano – Associate Professor of Business and Innovation Management; Già Ministro dell’Innovazione e Digitalizzazione della Repubblica Italiana

– Associate Professor of Business and Innovation Management; Già Ministro dell’Innovazione e Digitalizzazione della Repubblica Italiana Sergio Matteo Saveresi – Professor at Politecnico di Milano

– Professor at Politecnico di Milano Lucio Lamberti – Professor of Marketing | Marketing Analytics, Omnichannel Marketing, Neuroscience, AR/VR/XR Politecnico di Milano

– Professor of Marketing | Marketing Analytics, Omnichannel Marketing, Neuroscience, AR/VR/XR Politecnico di Milano Francesco Marino – Fondatore di Digitalic

– Fondatore di Digitalic Francesco Pagano – Advisor & shareholder di Tokenance, senior partner di Jakala, autore IlSole24Ore

– Advisor & shareholder di Tokenance, senior partner di Jakala, autore IlSole24Ore Lorenzo Ruinelli – Innovation and Research, ICT, Ente Ospedaliero Cantonale

– Innovation and Research, ICT, Ente Ospedaliero Cantonale Martin Ciupa – AI Entrepreneur, Keynote Speaker, Interests in AI/Cybernetics, Philosophy, Ethics/Science.

– AI Entrepreneur, Keynote Speaker, Interests in AI/Cybernetics, Philosophy, Ethics/Science. Mauro Lupi – Senior Digital Business Consultant & Educator

– Senior Digital Business Consultant & Educator Andrea Demauro – Data & Analytics Leader, Author, and Executive Advisor

– Data & Analytics Leader, Author, and Executive Advisor Prof. Crenguta Leaua – Professor of New Technologies Law and Alternative Dispute Resolution; Director – The Swiss Institute for Alternative Thinking

– Professor of New Technologies Law and Alternative Dispute Resolution; Director – The Swiss Institute for Alternative Thinking Enrico Piacentini – Digital Marketer | Social Selling Trainer/Coach | Licensee @TedxLegnano

– Digital Marketer | Social Selling Trainer/Coach | Licensee @TedxLegnano Dr. Mihaela Ulieru – President, IMPACT Institute for the Digital Economy; Research Chair and Professor of Artificial Intelligence

– President, IMPACT Institute for the Digital Economy; Research Chair and Professor of Artificial Intelligence Rocco Talleri – Lawyer, data protection and privacy law, CAS DPO-HSG, legal tech

– Lawyer, data protection and privacy law, CAS DPO-HSG, legal tech Stefano Besana – Partner at Deloitte – Human Capital – PhD in Psychology

Il Festival AI sarà un catalizzatore per un futuro in cui l’Intelligenza Artificiale non è solo una tecnologia, ma un alleato strategico per la crescita aziendale e lo sviluppo sostenibile.

Preparatevi a essere parte di questa rivoluzione: 13 febbraio 2025 a Lugano e 15 febbraio 2025 ad Arese. Il futuro dell’AI è qui, ed è accessibile a tutti.

Festival AI: dove inizia il viaggio nell’intelligenza artificiale - Ultima modifica: da