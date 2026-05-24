Gemini Omni e Gemini Spark: cosa cambia davvero dopo Google I/O 2026

Gemini Omni e Gemini Spark a Google I/O 2026: il modello video multimodale e l’agente AI personale 24/7 che cambiano Gmail, Workspace e Search. Demis Hassabis lo definisce un modello capace di “creare qualsiasi cosa da qualsiasi input”, Sundar Pichai parla di “agentic Gemini era”.

La Conferenza Google I/O 2026 si è giocata su due nomi che riassumo la nuova ambizione di Mountain View: Gemini Omni, il modello generativo multimodale che produce video a partire da qualsiasi input, e Gemini Spark, l’agente personale che lavora ventiquattro ore al giorno dentro Gmail, Calendar, Docs e Workspace. Tutto il resto del keynote, dalla nuova barra di ricerca agli occhiali Android XR con Samsung, ruota intorno a queste due idee principali, i nuovi pilastri dell’offerta Ai di Google; capirle bene significa capire dove sta andando l’intelligenza artificiale nel 2026. La cornice strategica è già stata raccontata su Digitalic nell’analisi pubblicata il 19 maggio; qui scendiamo dentro i due prodotti, distinguendo ciò che funziona davvero da ciò che resta una promessa.

Gemini Omni: cos’è il nuovo modello video di Google e come funziona

Dal palco dello Shoreline Amphitheatre, Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind, ha presentato Gemini Omni con una frase che definisce l’intenzione di Google meglio di qualsiasi slogan: lo ha descritto come “il nostro nuovo modello che può creare qualsiasi cosa da qualsiasi input”, unendo l’intelligenza di Gemini con i modelli generativi Veo, Nano Banana e Genie.

La prima versione disponibile si chiama Gemini Omni Flash; accetta testo, immagini, audio e video in ingresso, e restituisce clip video di circa dieci secondi con audio sincronizzato. Sostituisce il vecchio Veo dentro l’app Gemini, ed è già accessibile via Google Flow, YouTube Shorts e l’app Gemini per gli abbonati Google AI. Chi vuole capire i retroscena tecnici può rileggere su Digitalic il funzionamento di Veo 3, il predecessore diretto di Omni.

La differenza rispetto ai generatori video precedenti non sta nella qualità grezza del pixel; sta nel modo in cui il modello viene interrogato. L’editing avviene in linguaggio naturale, dentro una chat: si dice “rimuovi la persona sullo sfondo”, “scalda la luce”, “sostituisci la voce narrante con una femminile”, e il modello rigenera la clip. Non ci sono timeline, livelli, maschere; c’è una conversazione.

Gemini Omni vs Veo e Sora: limiti reali e qualità dell’output

Tre numeri vanno tenuti a mente prima di farsi prendere dall’entusiasmo. Il primo: dieci secondi. Il tetto della durata, al momento del lancio, resta basso; Google non ha annunciato una tempistica per l’estensione. Il secondo: la qualità grezza dell’output. I primi test mostrano un’ottima aderenza al prompt e una buona capacità di editing in chat, ma la fedeltà visiva di Omni resta dietro a Seedance 2.0 di ByteDance; non siamo davanti a un salto di stato dell’arte, siamo davanti a un salto di interfaccia. Il terzo: la disponibilità. Omni Flash arriva prima per gli abbonati a Google AI, con un’estensione progressiva a Flow e Flow Music per Android e iOS. Crypto BriefingMedium

Dietro il claim “anything from anything” c’è quindi un cambio di paradigma reale, ma incompleto; il modello smette di essere un generatore monofunzione e diventa un sistema che ragiona attraverso media diversi. Il fatto che la qualità del singolo frame non sia ancora la migliore sul mercato è secondario, perché la partita che Google vuole vincere non è la corsa al fotorealismo, è la corsa all’integrazione conversazionale. Chi è abituato all’ecosistema dell’AI generativa lo riconoscerà subito: è la stessa logica che aveva portato Digitalic a dedicare attenzione a Movie Gen di Meta e a Luma Dream Machine, ma con una scala distributiva incomparabile.

Gemini Spark: cos’è l’agente AI personale di Google e a cosa serve

Se Omni guarda alla creazione, Spark guarda all’esecuzione. Google lo definisce “un agente AI personale attivo ventiquattro ore su ventiquattro”, che funziona quando il computer è chiuso, che monitora la posta in arrivo, che esegue compiti ripetitivi senza chiedere conferma a ogni passo. Spark gira su Gemini 3.5 Flash e Antigravity, l’ambiente di sviluppo agentico di Google.

L’integrazione nativa è il punto di forza e il punto di debolezza. Spark si connette in modo trasparente a Gmail, Google Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, YouTube e Google Maps; gli utenti possono insegnargli compiti ricorrenti, come compilare ogni mese una lista di spese ricorrenti nascoste nell’estratto conto, o estrarre dai messaggi i deadline critici. Le connessioni sono disattivate per impostazione predefinita; vanno autorizzate una per una nelle impostazioni dell’app, secondo un modello opt-in che Google ha voluto sottolineare con insistenza dal palco.

Il prezzo, però, è la prima questione politica. Spark è incluso in Google AI Ultra, l’abbonamento da cento dollari al mese, e il debutto è limitato agli Stati Uniti per maggiorenni; per il resto del mondo, e per le aziende fuori dall’ecosistema Workspace, l’attesa è indefinita. Una cifra che ridisegna il posizionamento del prodotto: non è un assistente di massa, è un agente premium per chi vive dentro Google. Let’s Data Science

Gemini Spark vs ChatGPT Agent: chi vince fra gli agenti AI nel 2026

Il pubblico al quale Spark si rivolge è quello che già conosce Operator, ChatGPT Agent e gli altri agenti web; chi segue Digitalic ha letto l’analisi di ChatGPT Agent e quella di ChatGPT Atlas, e sa che lo spazio è affollato. Il vantaggio comparativo di Spark non è la potenza del modello, è la profondità dell’integrazione: nessun concorrente ha una connessione altrettanto nativa con Gmail, Calendar e Workspace, perché nessun concorrente possiede quei prodotti. Il rovescio della medaglia è speculare: chi lavora in Outlook, Slack, Salesforce o Notion non trova in Spark un alleato, trova un’isola.

Vale la pena rileggere la nostra introduzione agli agenti AI per inquadrare Spark nel paradigma più ampio: la differenza con un LLM tradizionale non è cosmetica, è strutturale; un agente non risponde, agisce. È esattamente il salto che Sundar Pichai ha sintetizzato sul palco parlando di “agentic Gemini era”.

AI Mode di Google: un miliardo di utenti e la fine del click

Il keynote ha puntato su due cifre, ed entrambe meritano attenzione. La prima: AI Mode ha superato il miliardo di utenti mensili a un anno dal lancio, con un volume di query che raddoppia ogni trimestre. La seconda: l’app Gemini è arrivata a novecento milioni di utenti attivi al mese, secondo i dati citati dalla stessa Google. Google

Sono numeri imponenti, ma raccontano solo metà della storia. Ventiquattro ore dopo il keynote, Google si è precipitata su X per difendere il futuro della propria search engine, replicando a un post virale del commentatore FearedBuck che parlava apertamente di “morte del web aperto”. Il punto critico non è se i link blu resteranno; è se gli utenti avranno ancora bisogno di cliccarli. I dati SISTRIX di marzo 2026 indicano un calo del click-through rate sulla prima posizione organica dal 27% all’11% sulle query con feature AI; SparkToro e Datos stimano che il 58,5% delle ricerche americane su Google si concluda ormai senza un singolo click in uscita. Chi pubblica contenuti online deve interrogarsi seriamente su cosa significhi essere visibili in un mondo in cui la risposta arriva prima del link. Tech2GeekLaunchcodex

L’analisi di Ben Thompson su Stratechery, intitolata significativamente “Google I/O, World Models, I/O Spaghetti”, coglie un altro aspetto importante: la quantità di novità annunciate è tale che il messaggio si frammenta, e parte del lavoro di DeepMind sui modelli del mondo rischia di scollarsi dagli obiettivi commerciali del resto dell’azienda. La domanda non è se Google abbia la tecnologia; è se Google sia ancora in grado di raccontarla con un’unica voce.

Come usare Gemini Omni e Gemini Spark in azienda:

Per un CIO, un CISO, un responsabile marketing o un imprenditore italiano, Gemini Omni e Gemini Spark pongono tre questioni pratiche. La prima riguarda la generazione video. Se l’azienda produce contenuti video frequenti, Omni accorcia drasticamente la distanza tra brief e prima bozza; le clip da dieci secondi non sostituiscono uno spot, ma riducono di ordini di grandezza il costo di una storyboard animato, di un prodotto in rotazione per il social, di un explainer interno per la formazione. La seconda riguarda la produttività personale. Spark, quando arriverà in Italia e in Europa, andrà valutato esattamente come si valuta un nuovo collaboratore digitale: con quali accessi, con quali approvazioni intermedie, con quale audit dei suoi log. Spark prevede livelli di approvazione configurabili, per cui qualunque email o azione può richiedere il consenso manuale prima dell’invio; un’azienda seria userà questo strumento, non lo lascerà inattivo. MindStudio

La terza domanda è la più scomoda, e riguarda la dipendenza. Adottare Spark significa accettare un lock-in profondo sull’ecosistema Google; ha senso per chi ha già migrato a Workspace, ha senso molto meno per chi vive su Microsoft 365. Una valutazione sincera del proprio stack è la premessa di qualunque decisione.

Gemini Omni e Gemini Spark in Italia: quando arrivano e quanto costano

C’è poi il dettaglio cronologico che il marketing tende a confondere. L’app Gemini per macOS è disponibile da subito per tutti gli utenti, mentre Gemini Spark e le nuove funzioni vocali arriveranno nel corso dell’estate. Per Omni la disponibilità è graduale, prima sull’app Gemini, poi su Flow, poi su YouTube Shorts. Niente di quanto annunciato può essere già nelle mani di un utente italiano in modo completo; chi vuole testare quanto raccontato dal keynote, deve aspettare ancora qualche mese, e probabilmente sottoscrivere il piano da cento dollari mensili. Google



