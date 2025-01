Il Gruppo E per un business elevato dall’AI

Il Gruppo E supporta le aziende nell’adozione dell’AI offrendo consulenza strategica, formazione e soluzioni avanzate come AISURU. L’obiettivo è elevare il business attraverso l’innovazione tecnologica, in linea con il tema guida ELEVATE.

Se l’intelligenza artificiale è ormai una necessità per le aziende che desiderano rimanere competitive, la sfida chiave è individuare un partner tecnologico e strategico con visione e competenza che le accompagni nella sua adozione e implementazione. Sulla base del tema guida ELEVATE, l’elevazione del business delle aziende grazie all’innovazione tecnologica, il Gruppo E si pone al fianco delle aziende per supportarle nel cogliere tutte le opportunità offerte dall’AI, offrendo una serie di servizi consulenziali e prodotti specifici, compatibili con ogni esigenza e livello di maturità tecnologica.

Advisory su misura: strategie per il successo

Il primo passo verso l’integrazione dell’AI in azienda è avere una visione chiara degli obiettivi da raggiungere e delle relative sfide. Grazie a un servizio di advisory calibrato sul singolo cliente, il Gruppo E accompagna le aziende nell’identificazione delle aree in cui l’AI può generare il massimo impatto, valutando fattibilità, rischi e benefici. Dal miglioramento dei processi produttivi alla creazione di esperienze personalizzate per i clienti, un team di esperti analizza il contesto specifico per costruire una roadmap strategica e definire le azioni da intraprendere, monitorando costantemente i risultati.

Formazione per un futuro consapevole

La vera forza dell’AI risiede nelle persone che la gestiscono. L’AI Act, vigente a livello europeo, richiede che, a partire dal 2025, l’AI nelle aziende sia gestita da personale specificamente formato. Per rispondere a questa esigenza, il Gruppo E, attraverso l’AI Academy implementata grazie alla partecipata Memori, offre percorsi di formazione personalizzati per manager, team di sviluppo e formatori interni. Questi programmi affrontano sia gli aspetti tecnici sia le implicazioni etiche e strategiche, assicurando che le aziende siano pronte a sfruttare l’AI in modo responsabile e sostenibile. Tra i temi trattati: la gestione dei bias, le metriche di performance e la formazione degli AI creator per un’adozione consapevole ed efficace.

AISURU: gemelli digitali all’avanguardia

Il Gruppo E ha sviluppato una soluzione proprietaria di AI: AISURU, una piattaforma avanzata di intelligenza artificiale conversazionale creata dalla partecipata Memori. AISURU permette alle aziende di personalizzare e integrare facilmente AI generative nei processi aziendali, creando assistenti conversazionali ideali per attività di formazione, customer service, ricerca documentale e marketing, rendendoli del tutto coinvolgenti ed efficaci, generando contenuti a partire da qualsiasi modello linguistico. Gli utenti possono definire personalità e modalità di risposta dell’interfaccia, importare documenti, database e altre informazioni, e verificare il comportamento del sistema in tempo reale. Le modifiche vengono memorizzate, garantendo un miglioramento continuo. AISURU integra inoltre funzionalità di document intelligence avanzate, consentendo di estrarre informazioni da documenti complessi tramite interrogazioni in linguaggio naturale avanzate. Vero punto di svolta per le conversational AI ed elemento distintivo, questa feature permette di superare i limiti delle interazioni tradizionali e creando un nuovo standard per la gestione della conoscenza aziendale.

Un approccio completo e integrato

Come si intuisce, l’offerta del Gruppo E si distingue per la sua natura omnicomprensiva. Ogni componente è progettata per integrarsi perfettamente con le altre, creando un ecosistema coerente e armonioso, dalla consulenza allo strumento. Questo approccio garantisce che le aziende non siano mai sole nel loro percorso: dal primo workshop esplorativo fino alla gestione quotidiana delle soluzioni implementate, il Gruppo E rimane un partner competente e presente. Grazie alla combinazione di advisory, formazione e soluzioni come AISURU, il Gruppo E è il partner ideale per trasformare le sfide dell’AI in opportunità tangibili di crescita.

Elevate: non solo un tema, ma un impegno

ELEVATE non è solo il tema guida del Gruppo E per l’anno in corso: è un impegno concreto. È la promessa di aiutare le aziende a salire di livello, superare le proprie aspettative e quelle del mercato, e costruire un futuro innovativo e sostenibile per sé, le proprie persone e i propri clienti, grazie a un cambio di passo che solo l’AI e una visione ambiziosa oggi possono garantire. Ne parlerà Stefano Zingoni, Direttore Marketing e Innovazione del Gruppo E, in occasione del Festival AI Ticino e Regione Insubrica il 13 febbraio 2025 a Lugano.

Chi è il Gruppo E

Ergon, azienda capofila del Gruppo E, a fine 2023 è entrata nel capitale sociale di Memori – azienda italiana specializzata in tecnologie per lo sviluppo di esperienze ed interfacce conversazionali potenziate dall’intelligenza artificiale – acquisendone il 26% delle quote.

In rapida ascesa sul mercato, Memori propone una soluzione di AI conversazionale proprietaria chiamata AISURU, che permette alle aziende di personalizzare e integrare facilmente AI generative nei processi aziendali, creando assistenti conversazionali, ideali per attività di formazione, customer service, ricerca documentale e marketing, rendendoli molto più coinvolgenti ed efficaci.

Ciò che distingue la proposizione di Memori e del Gruppo E sul mercato è la capacità di personalizzare i contenuti generati a partire da qualsiasi modello linguistico. AISURU, infatti, mette a disposizione una piattaforma di programmazione e personalizzazione di AI generative, dotata di tutti gli strumenti utili a ottimizzare il comportamento dell’interfaccia nei vari contesti d’uso.

AISURU, in maniera estremamente semplice, consente a chi la utilizza di definire personalità e modalità di risposta dell’interfaccia, stabilendo i contenuti semplicemente conversando e correggendo le risposte che diventano immediatamente attive. Possono essere importati massivamente documenti testuali, database, immagini, video, link e informazioni tramite upload e man mano che l’interfaccia viene interrogata dagli utenti se ne può verificare il comportamento, intervenendo con modifiche nelle risposte scorrette o che non piacciono. Il sistema manterrà memoria delle preferenze indicate: questa funzionalità segna un punto di svolta per le conversational AI, facendo superare i confini delle interazioni tradizionali basate su prompt e risposte immediate grazie alla possibilità di sviluppare relazioni personali con l’intelligenza artificiale.

Nel giugno 2024, inoltre, Memori ha integrato feature di document intelligence nella propria piattaforma AISURU, così da essere in grado oggi di offrire uno strumento unico per la gestione della conoscenza in azienda, rafforzando il proprio posizionamento, e quello del Gruppo E, come player di riferimento per l’AI nel panorama italiano.

AISURU da oggi è quindi in grado di offrire, in maniera integrata e attraverso un’unica interfaccia conversazionale, feature di gestione della conoscenza aziendale non solo a partire da informazioni testuali discorsive, ma anche da documenti e database, dai quali è tipicamente complesso e oneroso estrarre informazioni di valore. Questo significa che con AISURU qualsiasi utente potrà ottenere informazioni assolutamente precise e attendibili interrogando il sistema in linguaggio naturale (in italiano o molte altre lingue) anche rispetto a query analitiche, che mettono in estrema difficoltà i sistemi di AI conversazionali tradizionali. Si potranno ad esempio ricevere risposte affidabili a domande complesse relativamente a qualsiasi ambito aziendale, quali: “Crea un elenco dei fornitori in base agli articoli ricevuti e le non conformità aperte”, “In quali date e quali sono i stati i componenti di tubisteria acquistati negli ultimi tre mesi?”, “Quali dipendenti hanno avuto esperienza nella costruzione di ponti all’estero negli ultimi cinque anni?”. Di fatto, oggi, AISURU libera il potere dei dati aziendali, prima imprigionati in documenti eterogenei e di difficile e onerosa consultazione.

