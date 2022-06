Migliori brand al mondo: domina Apple. Global Brands 2022

La classifica dei migliori brand al mondo: la Top 100 Global Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022, domina Apple e la tecnologia (con un po’ di lusso)

Tra i migliori brand al mondo Apple si è posizionata al primo posto, è la classifica Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022. Il prestigioso riconoscimento è dovuto al suo valore di 947,1 miliardi di dollari, per l’alto grado di differenziazione e la continua diversificazione del suo portfolio di prodotti hardware, software e di servizi. La segue a ruota Google, tra le aziende che sono cresciute più velocemente in classifica, aumentando il valore del proprio brand del 79%, fino a toccare quota 819,6 miliardi di dollari.

Il valore combinato dei 100 brand di maggior valore al mondo è cresciuto del 23%, raggiungendo la somma di 8,7 trilioni di dollari nell’ultimo anno. 37 brand sono saliti in classifica e nel 2022 oltre i ¾ del loro valore proviene da aziende statunitensi.

Migliori brand al mondo: la Top 10

I primi tre posti della classifica dei brand di maggior valore sono occupati da Apple, Google e Amazon. Microsoft, Zara e IBM si piazzano invece al vertice del nuovo indice Kantar Sustainability BrandZ, dimostrando così che la sostenibilità contribuisce al 3% della brand equity e la percentuale è destinata a salire. Un trend assolutamente da supportare e da incentivare.

Classifica migliori brand: Kantar BrandZ Top 10 Most Valuable Global Brands 2022

Ranking 2022 Variazione del ranking Brand Paese di origine Valore del brand 2022 ($M) Valore del brand 2021 ($M) Variazione % del valore del brand 2022 vs 2021 1 1 Apple US 947,062 611,997 55% 2 1 Google US 819,573 457,998 79% 3 -2 Amazon US 705,646 683,852 3% 4 0 Microsoft US 611,460 410,271 49% 5 0 Tencent China 214,023 240,931 -11% 6 3 McDonald’s US 196,526 154,921 27% 7 1 Visa US 191,032 191,285 0% 8 -2 Facebook US 186,421 226,744 -18% 9 -2 Alibaba China 169,966 196,912 -14% 10 11 Louis Vuitton France 124,273 75,730 64%

Migliori Brand al mondo: balzo di Telsa

Tornando alla classifica dei brand di maggior valore, balzo in alto della Tesla di Elon Musk, che dal 47simo posto passa al 29simo. Louis Vuitton è invece il primo brand di lusso a raggiungere la top 10 globale, con una crescita del 64%.

Le new entry del 2022 sono Aramco, al 16simo posto, brand tra i più importanti nel settore chimico ed energetico; Infosys, azienda indiana di servizi e consulenza informatica, che debutta al 64simo posto e Mercado Libre, al 71simo posto, che è il più hrande ecosistema di commerce e pagamenti online dell’America Latina.

Uno sguardo, infine ai brand cinesi, che si mantengono forti all’interno della classifica e occupano la top ten con Tencent al quinto posto e Alibaba al nono. I brand cinesi sembrano gli unici a tener testa a quelli statunitensi.

Migliori Brand al Mondo: i trend

Qui i principali trend evidenziati nello studio globale di Kantar BrandZ:

MICROSOFT, ZARA E IBM, al vertice del nuovo indice Kantar Sustainability BrandZ, a dimostrazione di come la sostenibilità contribuisce già al 3% della brand equity; ci si attende una crescita del valore percentuale.

al vertice del nuovo indice Kantar Sustainability BrandZ, a dimostrazione di come la sostenibilità contribuisce già al 3% della brand equity; ci si attende una crescita del valore percentuale. TESLA , una delle più grandi case di successo di quest’anno: balzata al n° 29 dal n° 47, rispecchia i trend di vendita mondiali di veicoli elettrici, più che raddoppiati nel 2021.

, una delle più grandi case di successo di quest’anno: balzata al n° 29 dal n° 47, rispecchia i trend di vendita mondiali di veicoli elettrici, più che raddoppiati nel 2021. LOUIS VUITTON (alla posizione n° 10; valore: 124,3 miliardi di dollari) è il primo brand di lusso a raggiungere la Top 10 globale, a testimonianza della crescita del mercato del lusso a livello mondiale e in particolare in Cina. Louis Vuitton ha registrato una crescita del 64% del valore del brand quest’anno ed è la prima marca europea a raggiungere la Top 10 globale dal 2010.

(alla posizione n° 10; valore: 124,3 miliardi di dollari) è il primo brand di lusso a raggiungere la Top 10 globale, a testimonianza della crescita del mercato del lusso a livello mondiale e in particolare in Cina. Louis Vuitton ha registrato una crescita del 64% del valore del brand quest’anno ed è la prima marca europea a raggiungere la Top 10 globale dal 2010. I newcomer nella classifica del 2022 provengono da diverse categorie. Aramco, una delle società più importanti del mondo chimico ed energetico, ha debuttato al n° 16. L’indiana Infosys, società di servizi e consulenza informatica, è arrivata al n° 64. Mercado Libre, il più grande ecosistema di commerce e pagamenti online dell’America Latina, è al 71° posto in classifica.

nella classifica del 2022 provengono da diverse categorie. Aramco, una delle società più importanti del mondo chimico ed energetico, ha debuttato al n° 16. L’indiana Infosys, società di servizi e consulenza informatica, è arrivata al n° 64. Mercado Libre, il più grande ecosistema di commerce e pagamenti online dell’America Latina, è al 71° posto in classifica. I brand cinesi si mantengono forti, nonostante le sfide imposte dalla pandemia, posizionandosi due volte nella classifica Top 10 globale con Tencent al n° 5 e Alibaba al n° 9. La Cina è anche l’unico mercato ad avere il primato dopo gli Stati Uniti nel settore Media & Entertainment, con WeChat al n° 5 e TikTok al n° 9.

I Migliori brand al mondo per categoria

I brand tecnologici e di lusso hanno registrato la crescita più rapida: 46% per il settore della consumer technology e 45% per quello del lusso.

Anche i brand finance e automotive hanno registrato una crescita significativa: l’automotive del 34% e il finance del +30%. Questo dato si confronta con la crescita di settori come il fashion (20%) e il personal care (17%). A livello di categoria, Wells Fargo è stato l’unico nuovo brand che si posiziona al primo posto nei ranking veriticali, passando dal secondo al primo posto nella categoria finance e sostituendo la cinese ICBC.

Category Leaders: Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022

Rank 2022 Categoria Brand Paese d’origine Brand Value 2022 ($M) Brand Value 2021 ($M) Brand Value Change 1 Alcolici Moutai China 103,380 109,330 -5% 1 Abbigliamento Nike US 109,601 83,709 31% 1 Finanza Wells Fargo US 43,052 27,995 54% 1 Soluzioni Business Microsoft US 611,460 410,271 49% 1 Auto Tesla US 75,933 42,606 78% 1 Consumer Technology Apple US 947,062 611,997 55% 1 Fast Food McDonald’s US 196,526 154,921 27% 1 Cibo & Bevande Coca-Cola US 89,985 80,484 12% 1 Lusso Louis Vuitton France 124,273 75,730 64% 1 Media Google US 766,779 N/A N/A 1 Cura della persona L’Oréal Paris France 47,480 38,309 24% 1 Retail Amazon US 281,695 N/A N/A 1 Telecom Verizon US 101,962 101,943 0%

*Nel settore Retail, il valore di Amazon include solo le attività di vendita al dettaglio; nel settore Media & Entertainment, Google include i servizi e i prodotti a marchio Google, escluso Google Cloud.

Migliori brand al mondo – Top 100 Global Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022

1 APPLE

2 GOOGLE

3 AMAZON

4 MICROSOFT

5 TENCENT

6 MCDONALD’S

7 VISA

8 FACEBOOK

9 ALIBABA

10 LOUIS VUITTON

11 NVIDIA

12 MASTERCARD

13 NIKE

14 MOUTAI

15 VERIZON

16 ARAMCO

17 COCA-COLA

18 IBM

19 ADOBE

20 INSTAGRAM

21 UPS

22 ORACLE

23 AT&T

24 YOUTUBE

25 THE HOME DEPOT

26 ACCENTURE

27 HERMÈS

28 PAYPAL

29 TESLA

30 NETFLIX

31 SAP

32 TELEKOM/T-MOBILE

33 QUALCOMM

34 INTEL

35 STARBUCKS

36 XFINITY

37 WALMART

38 DISNEY

39 MARLBORO

40 LINKEDIN

41 CISCO

42 TEXAS INSTRUMENTS

43 SALESFORCE

44 SAMSUNG

45 CHANEL

46 TCS*

47 INTUIT

48 COSTCO

49 SPECTRUM

50 L’ORÉAL PARIS

51 MEITUAN

52 AMD

53 TIKTOK

54 AMERICAN EXPRESS

55 WELLS FARGO

56 XBOX

57 RBC

58 GUCCI

59 J.P. MORGAN

60 JD

61 HDFC BANK

62 ICBC

63 HAIER

64 INFOSYS

65 VODAFONE

66 TOYOTA

67 HUAWEI

68 CHASE

69 BANK OF AMERICA

70 MERCEDES-BENZ

71 MERCADO LIBRE

72 TD

73 SIEMENS

74 SNAPCHAT

75 UNITEDHEALTHCARE

76 BMW

77 PING AN

78 DHL

79 UBER

80 COMMBANK**

81 DELL TECHNOLOGIES

82 KUAISHOU

83 ZARA

84 NTT

85 FEDEX

86 LOWE’S

87 LANCÔME

88 CHINA MOBILE

89 ADIDAS

90 TARGET

91 IKEA

92 LIC

93 BUDWEISER

94 AIA

95 KFC

96 ADYEN

97 XIAOMI

98 ALDI

99 AIRBNB

100 MORGAN STANLEY

immagini: comunicato stampa

