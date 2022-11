Netflix, stop a condivisione password e abbonati in crescita

La piattaforma streaming è pronta a voler mettere seriamente un freno alla condivisione password degli account.

Le premesse per capire che Netflix avrebbe iniziato a rendere più difficile la condivisione password degli account c’erano tutte. D’altra parte si tratta di una pratica che la piattaforma streaming non ha mai particolarmente gradito e sebbene sia stata accettata agli inizi, quando era il momento di crescere, ora che c’è qualche difficoltà, eliminare tale abitudine diventa quasi un obbligo.

Cosa sta facendo Netflix per fermare la condivisione password

Per porre uno stop alla condivisione della password degli account, Netflix si sta muovendo su più fronti. Lo scopo è quello di iniziare a contrastare tale pratica, seriamente, a partire dall’inizio del prossimo anno. Mentre i primi provvedimenti stanno entrando già in funzione, dall’inizio del 2023 l’azienda comincerà ad implementare in modo più diffuso l’approccio ponderato per monetizzare la condivisione degli account (così come si legge nella lettera inviata ai propri azionisti).

Da qui la decisione di creare la funzione Profile Transfer (ne abbiamo parlato in questo articolo), per consentire agli utenti di spostare i propri profili su nuovi account, senza perdere impostazioni e preferenze ma anche la possibilità, per coloro che condividono l’account, di gestire i dispositivi in modo più semplice e di creare sub-account qualora desiderino pagare per amici e familiari.

A tale scopo sembra servire anche il piano di abbonamento low cost con pubblicità, che a fronte di un costo mensile nettamente inferiore rispetto ai piani finora sottoscrivibili, consente l’utilizzo della piattaforma ad un solo utente (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Numero di abbonati in crescita

Se molti utenti sembrano dubbiosi in merito alle ultime scelte di Netflix, al momento sembra che le strategie dell’azienda stiano dando i primi frutti. Contrariamente ai primi sei mesi dell’anno, che hanno visto un calo di abbonati, nel terzo trimestre si è verificato un boom di nuovi iscritti (+ 2,41 milioni), per un bilancio annuale che al momento si attesta a quota + 1,24 milioni di abbonati in più (223,09 milioni in totale). Se le stime saranno confermate, significherà che a fine anno Netflix potrebbe vantare quasi 4,5 milioni di nuovi utenti che utilizzano il suo servizio streaming. Vedremo poi quali ulteriori effetti avranno i provvedimenti e le novità che saranno introdotti a breve.

Immagine: Stock Catalog – Flickr

Netflix, stop a condivisione password e abbonati in crescita - Ultima modifica: da