Nextcloud affida l’AI a Christian Fu Müller: gli agenti entrano nel cloud sovrano

Il fondatore di Moltagent diventa AI Team Lead di Nextcloud. La nuova frontiera non è costruire un chatbot più brillante, ma decidere quali porte possa aprire, quali dati possa vedere e chi abbia il potere di fermarlo

La parte più delicata di un agente di intelligenza artificiale non è ciò che sa, ma le porte che può aprire, finché l’AI rimane dentro una finestra e si limita a scrivere un testo, riassumere una riunione o suggerire una risposta, possiamo ancora trattarla come un software tradizionale, per quanto sorprendente; quando però comincia a leggere la posta, spostare un appuntamento, creare un’attività, consultare documenti riservati e scrivere direttamente a un cliente, la questione cambia natura, perché non stiamo più valutando la qualità di una risposta, stiamo affidando a una macchina una piccola porzione di potere.

Nextcloud ha scelto Christian Fu Müller come nuovo responsabile del team dedicato all’intelligenza artificiale proprio nel momento in cui questo confine sta diventando visibile. Müller è un ricercatore, un systems designer e uno sviluppatore open source; soprattutto, è il fondatore di Moltagent, un progetto nato per costruire agenti AI capaci di operare all’interno di un account Nextcloud, con una propria identità, permessi determinati e uno spazio di lavoro separato da quello delle persone.

La nomina non significa, almeno sulla base delle informazioni diffuse, che Nextcloud abbia acquisito Moltagent o che il progetto venga automaticamente assorbito nella piattaforma; significa però che l’uomo che ha provato a trasformare Nextcloud nella casa operativa di un agente AI guiderà ora lo sviluppo di Nextcloud Assistant, con un’attenzione particolare alla memoria, alla pianificazione delle attività, agli strumenti utilizzabili dagli agenti e, soprattutto, ai meccanismi necessari per contenerne i rischi.

È una differenza importante, perché evita di raccontare l’ennesimo annuncio sull’intelligenza artificiale come una corsa ad aggiungere funzioni. Il punto, qui, non è avere più AI: è capire quale forma debba assumere quando entra nei luoghi in cui lavoriamo.

Moltagent: un agente con un account, non una finestra in cui scrivere

Moltagent nasce da un’idea relativamente semplice, ma con conseguenze profonde: invece di collegare un assistente esterno ai dati di un’azienda, si crea per l’agente un vero account Nextcloud, simile a quello che verrebbe assegnato a un nuovo collaboratore.

L’organizzazione decide quali cartelle condividere con lui, a quali calendari possa accedere, quali attività possa vedere e quali strumenti abbia il permesso di utilizzare; l’agente lavora dentro questi confini e, quando non serve più, l’account può essere disabilitato, i permessi revocati, gli accessi cancellati.

È un’immagine molto più concreta delle abituali promesse sull’AI agentica. Non un’intelligenza astratta che fluttua sopra l’azienda, connessa indistintamente a tutto, ma una presenza digitale alla quale viene affidato un mazzo di chiavi preciso: questa porta sì, quella no; questi documenti sì, gli altri restano chiusi.

Moltagent viene presentato come una piattaforma open source per agenti sovrani, distribuita con licenza AGPL-3.0. Il progetto è ancora in fase beta, alcune componenti continuano a cambiare e sarebbe prematuro descriverlo come una soluzione già matura per qualsiasi ambiente produttivo; proprio questa condizione, però, rende interessante l’ingresso di Müller in Nextcloud, perché indica che l’azienda non sta semplicemente scegliendo una tecnologia pronta, sta portando al proprio interno una linea di ricerca.

L’espressione utilizzata nella comunicazione di Nextcloud è efficace: si può immaginare Moltagent come qualcosa di simile a OpenClaw, ma collocato dentro Nextcloud. Il paragone serve a spiegare la persistenza dell’agente, la capacità di utilizzare strumenti e di lavorare su obiettivi che non si esauriscono in una singola domanda; non significa che i due progetti siano equivalenti, né che basti installare un software per risolvere i problemi di sicurezza e responsabilità che emergono quando un agente può agire.

Il passaggio decisivo è dall’AI che parla all’AI che fa

Per molti mesi abbiamo confuso gli agenti con chatbot dotati di un nome più ambizioso. La differenza reale appare soltanto quando il sistema riceve accesso agli strumenti.

Un modello linguistico può suggerire il testo di un’email; un agente può scegliere il destinatario, recuperare l’indirizzo, allegare un documento e premere invio. Può preparare un appuntamento, ma può anche inserirlo nel calendario; può riassumere una procedura, oppure iniziare a eseguirla. In quel momento l’intelligenza del modello conta ancora, ma non è più sufficiente a stabilire se il sistema sia sicuro.

Servono identità separate, privilegi limitati, registri delle azioni compiute, memoria controllabile e passaggi nei quali una persona debba approvare ciò che sta per accadere. Serve inoltre qualcosa di meno spettacolare, ma probabilmente più importante: la possibilità di spegnere l’agente senza spegnere l’intero sistema, di revocargli una singola autorizzazione, di capire non soltanto che cosa abbia prodotto, ma quale percorso abbia seguito e quali dati abbia consultato.

Nextcloud lavorava già su questi temi prima dell’arrivo di Müller. Nextcloud Assistant può utilizzare il contesto presente nelle applicazioni della piattaforma, cercare informazioni nei file, interagire con calendari e attività, creare contenuti e collegarsi a strumenti esterni attraverso protocolli come MCP, il Model Context Protocol.

Con Nextcloud Hub 26 Spring sono state rafforzate proprio le componenti che permettono all’assistente di utilizzare strumenti, gestire attività programmate e lavorare con una memoria e un contesto più articolati. Müller parte quindi da fondamenta già presenti; il suo compito sarà trasformare una serie di funzioni in un sistema coerente, nel quale l’autonomia non cresca più rapidamente della capacità di controllo.

Nextcloud e la scelta di tenere l’AI spenta

La posizione di Nextcloud sull’intelligenza artificiale è sempre stata meno comoda di quella adottata dalla maggior parte dei produttori di software: le funzioni AI sono disattivate per impostazione predefinita.

L’amministratore deve scegliere consapevolmente se abilitarle, quali modelli utilizzare, dove eseguirli e a quali servizi affidare l’elaborazione. È possibile adottare modelli self-hosted e mantenere richieste e documenti all’interno dell’infrastruttura aziendale; è possibile ricorrere a partner esterni o collegare servizi pubblici, ma questa decisione non viene nascosta sotto un pulsante già acceso.

Nextcloud utilizza anche un sistema di valutazione, l’Ethical AI Rating, che prova a rendere visibili elementi spesso sepolti nelle condizioni d’uso: il modello può essere eseguito localmente? Il codice è aperto? Sappiamo qualcosa sui dati utilizzati per addestrarlo? Le informazioni inviate possono essere riutilizzate dal fornitore?

L’azienda ha descritto più estesamente questo approccio nel proprio approfondimento dedicato alla costruzione di uno stack di AI sovrana, dove la sovranità non viene presentata come isolamento dal mondo o rifiuto dei servizi esterni, ma come capacità di scegliere e, soprattutto, di cambiare scelta.

È un punto che diventa ancora più importante con gli agenti. Un modello può anche essere eseguito su un server privato, ma questo non garantisce automaticamente che l’agente sia ben progettato; potrebbe avere privilegi eccessivi, conservare informazioni che non dovrebbe ricordare o utilizzare strumenti senza chiedere conferma.

Tenere i dati in casa è soltanto il primo piano dell’edificio; bisogna ancora decidere chi possa salire le scale.

La sovranità digitale dopo i documenti

Digitalic ha seguito da vicino l’evoluzione di Nextcloud, soprattutto nel passaggio da progetto open source a infrastruttura utilizzata da grandi organizzazioni pubbliche e private.

Nel racconto del Nextcloud Summit 2026 era già emersa una tensione che oggi diventa ancora più evidente: da una parte la promessa di strumenti sempre più semplici, potenti e automatizzati, dall’altra la necessità di non trasformare ogni miglioramento in una nuova dipendenza.

La sovranità digitale viene spesso ridotta al luogo in cui sono conservati i file, quasi fosse sufficiente spostare un server da una regione del mondo all’altra per cambiare la natura del sistema; in realtà riguarda la possibilità di verificare il software, governare gli accessi, trasferire i dati, sostituire un fornitore e continuare a lavorare anche quando una relazione commerciale, politica o tecnologica cambia. È il tema affrontato anche nella nostra guida alla sovranità digitale: non l’illusione di produrre tutto da soli, ma il diritto concreto di non rimanere prigionieri di una scelta compiuta anni prima.Con gli agenti la questione si sposta ancora. Non dobbiamo soltanto sapere dove risiedono i documenti; dobbiamo sapere chi li legge, quale modello li interpreta, quali azioni possono nascere da quella lettura e quali parti del processo restano comprensibili a un essere umano. Finché un sistema archivia un file possiamo controllare il file; quando il sistema usa quel file per decidere qualcosa, dobbiamo controllare anche il percorso che porta alla decisione.

La conversazione con Frank Karlitschek a DigitMondo

Questa è anche la ragione per cui la nomina di Christian Fu Müller non appare come una notizia isolata, ma come il capitolo successivo di una discussione iniziata molto prima. Nella puntata di DigitMondo dedicata a Nextcloud, “Per la sovranità digitale non abbiamo il coraggio”, Frank Karlitschek descrive una contraddizione europea difficile da ignorare: esistono competenze, aziende, infrastrutture e progetti capaci di offrire alternative alle grandi piattaforme statunitensi, ma istituzioni e imprese continuano spesso a comportarsi come se queste alternative fossero troppo piccole per essere prese sul serio.

Karlitschek non sostiene che l’Europa debba chiudersi o rinunciare alla tecnologia americana; sostiene che una scelta sia davvero libera soltanto quando esiste la possibilità di dire no, di cambiare fornitore, di spostare i dati e di continuare a lavorare.

«Non mancano le risorse, non manca la tecnologia, non mancano i soldi. Manca il coraggio», dice nel corso della conversazione.

La puntata può essere ascoltata insieme all’intervista completa nell’articolo Nextcloud e sovranità digitale: Karlitschek spiega perché l’Europa ha già tutto, tranne il coraggio.

Allora il centro della discussione erano il cloud, il software open source, il Cloud Act e la dipendenza tecnologica europea; l’arrivo degli agenti rende quelle parole più urgenti, perché la piattaforma non custodisce più soltanto il lavoro, comincia a partecipare al lavoro stesso.

Un agente AI che legge la corrispondenza, organizza una riunione o interviene su una pratica non è un semplice servizio cloud aggiuntivo; diventa un pezzo della struttura attraverso la quale un’organizzazione osserva se stessa e decide che cosa fare.

Christian Fu Müller, tra comunità digitali e agricoltura

La biografia di Müller non segue il percorso lineare che ci si aspetterebbe dal nuovo responsabile AI di un’azienda tecnologica.

Nel 1998 ha fondato Hiphop.de, una delle prime grandi comunità online tedesche; successivamente ha lavorato su infrastrutture open source, sistemi digitali e progetti legati all’agricoltura rigenerativa, alla biodiversità e agli strumenti finanziari per i sistemi agroecologici.

Oggi vive con la famiglia in una proprietà rurale nel Portogallo centrale, alternando il lavoro davanti allo schermo a quello fisico della terra. Nella descrizione fornita da Nextcloud c’è un’immagine che potrebbe sembrare costruita per la comunicazione, ma restituisce bene il suo modo di pensare: tastiera e pala non sono due vite separate, perché entrambe obbligano a confrontarsi con sistemi complessi nei quali ogni intervento produce conseguenze altrove.

Müller porta nell’architettura dell’AI concetti provenienti dall’ecologia: resilienza, limiti, diversità, equilibrio tra autonomia e dipendenza. Non è detto che questi principi possano essere trasferiti senza attrito dal terreno al software, e sarebbe ingenuo trattarli come una ricetta pronta; servono però a spiegare perché il suo lavoro sugli agenti non parta dalla quantità di funzioni che possono eseguire, ma dall’ambiente in cui devono vivere.

Anche la sua riflessione teorica sull’intelligenza artificiale segue una strada poco convenzionale. Müller considera l’AI una tecnologia costruita sull’espressione umana accumulata nel tempo, quindi non soltanto una macchina che produce, ma un sistema che ascolta, ricombina e restituisce ciò che ha assorbito.

Nel paper Life Signatures in Text: A Theoretical Synthesis on Complexity and the Perception of AI-Generated Language affronta il modo in cui le persone percepiscono una differenza tra linguaggio umano e linguaggio sintetico, sostenendo che la coerenza statistica non coincida necessariamente con le tracce lasciate da una vita vissuta.

L’AI estratta dai beni comuni

«La storia dell’AI è una tragedia: è stata estratta dai beni comuni e dovrebbe tornare ai beni comuni», ha dichiarato Müller dopo l’annuncio della nomina.

La frase è forte e può essere discussa, perché l’intelligenza artificiale contemporanea non è nata soltanto dalla conoscenza collettiva: è anche il risultato di investimenti enormi, ricerca industriale, infrastrutture, energia, semiconduttori e lavoro specializzato. Ridurre tutto a un patrimonio sottratto alla comunità sarebbe troppo semplice.

Rimane però il nucleo della questione: modelli costruiti utilizzando testi, immagini, software e conoscenze prodotti da milioni di persone sono diventati sistemi concentrati in poche aziende, ai quali le stesse persone possono accedere soltanto accettando regole, prezzi e condizioni decise altrove.

La risposta proposta da Müller non consiste nel fingere che l’AI possa esistere senza industria o senza grandi infrastrutture; consiste nel riportare almeno una parte del controllo verso chi utilizza il sistema, permettendo alle organizzazioni di scegliere dove vivono i dati, quali modelli li elaborano e quali azioni possono compiere gli agenti.

Nextcloud, nella sua visione, ha già costruito la casa. Ora bisogna capire che tipo di abitante sarà l’intelligenza artificiale.

Frank Karlitschek: il valore si sposta sulla fiducia

Frank Karlitschek considera Moltagent un esempio delle possibilità che possono nascere dalla piattaforma esistente.

«Moltagent sfrutta le capacità di Nextcloud e offre ai nostri utenti un approccio nuovo per beneficiare di agenti AI sicuri e privati», ha dichiarato il fondatore e CEO dell’azienda, aggiungendo che Müller porta con sé l’esperienza di prodotto e la visione necessarie a far avanzare Nextcloud Assistant.

Durante il Summit 2026 Karlitschek aveva proposto una tesi apparentemente controintuitiva: se l’intelligenza artificiale renderà più facile generare software, il software affidabile acquisterà ancora più valore.

Il codice potrebbe diventare abbondante, quasi usa e getta; non diventeranno abbondanti la manutenzione, la sicurezza, la responsabilità e la fiducia. Un’applicazione generata in pochi minuti può funzionare perfettamente durante una dimostrazione e contenere, nello stesso tempo, dipendenze vulnerabili, comportamenti opachi o connessioni verso servizi che nessuno ha davvero controllato.

L’open source non risolve automaticamente questi problemi, perché un codice visibile può essere comunque insicuro e un progetto aperto può essere troppo complesso per essere verificato da chi lo utilizza; offre però una possibilità che i sistemi completamente chiusi non concedono: guardare, sottoporre a revisione, modificare e, quando serve, costruire una strada diversa.

Nell’approfondimento Nextcloud Summit 2026: vent’anni di promesse e 1,2 milioni di utenti, la sovranità digitale alla prova dei fatti abbiamo raccontato proprio questo passaggio, dalla sovranità come dichiarazione politica alla fatica quotidiana di installare, mantenere e far utilizzare davvero un’alternativa.

Il Mecklenburg-Vorpommern e la dimensione pubblica

La nomina di Müller arriva mentre Nextcloud continua ad allargare la propria presenza nelle amministrazioni europee.

Il Land tedesco del Mecklenburg-Vorpommern sta sviluppando una piattaforma di collaborazione basata su Nextcloud con l’obiettivo di raggiungere, nel lungo periodo, oltre 50.000 dipendenti delle amministrazioni statali e municipali. Una prima parte del personale è già stata trasferita da Microsoft SharePoint; la piattaforma viene eseguita dall’operatore pubblico DVZ M-V sulla propria infrastruttura e dovrebbe essere progressivamente estesa oltre la condivisione dei file, includendo chat, videoconferenze e funzioni di collaborazione.

I dettagli del progetto sono disponibili nella comunicazione ufficiale del governo del Mecklenburg-Vorpommern.

Questi numeri servono a riportare la discussione fuori dal laboratorio. Un agente che lavora nel cloud personale di uno sviluppatore può anche essere sperimentale; lo stesso agente, collocato dentro una piattaforma usata da decine di migliaia di dipendenti pubblici, entra in un territorio nel quale errori, accessi impropri e ambiguità non sono inconvenienti tecnici, ma problemi amministrativi, giuridici e democratici.

La sovranità digitale, in questi ambienti, non è un argomento da convegno. È la possibilità di stabilire chi possa leggere una pratica, chi possa modificarla e su quale base venga presa una decisione.

Non basta mettere un agente dentro casa

La critica più seria al progetto sarebbe semplice: ospitare un agente all’interno di Nextcloud non lo rende automaticamente sicuro, etico o affidabile.

Un sistema self-hosted può essere configurato male; un agente open source può contenere vulnerabilità; un modello eseguito localmente può inventare informazioni, interpretare male una richiesta o essere manipolato attraverso un documento costruito appositamente. La vicinanza fisica dei dati non elimina l’errore, e la sovranità non può diventare una nuova parola con cui coprire problemi tradizionali.

Il valore dell’approccio di Moltagent, quindi, non sta in una presunta sicurezza garantita dal marchio Nextcloud; sta nella possibilità di rendere l’agente una componente amministrabile, dotata di identità, confini e permessi che non coincidono con quelli dell’utente.È un inizio, non una soluzione completa. La verifica reale arriverà quando gli agenti dovranno affrontare i casi meno eleganti: una richiesta ambigua, un documento ostile, due istruzioni contraddittorie, una persona che condivide per errore una cartella, un modello che ricorda qualcosa che avrebbe dovuto dimenticare.Un agente affidabile non è quello che funziona durante la dimostrazione; è quello che sa fermarsi quando serve.

La prossima tappa a Berlino

Nextcloud riunirà sviluppatori, contributor, organizzazioni e sostenitori del software libero alla Community Conference in programma il 19 e 20 settembre 2026 al CIC di Berlino; dal 21 al 25 settembre seguirà la Contributor Week, dedicata allo sviluppo, alla documentazione, ai test e alle traduzioni. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Nextcloud Community Conference 2026. È probabile che l’AI agentica diventi uno dei temi centrali dell’incontro, perché coinvolge quasi ogni elemento sul quale la comunità Nextcloud ha costruito la propria identità: privacy, controllo dei dati, apertura del codice, interoperabilità e diritto di scegliere.

Le chiavi sono più importanti dell’intelligenza

Per anni abbiamo misurato l’intelligenza artificiale osservando ciò che era capace di produrre: testi, immagini, software, risposte sempre più credibili. Gli agenti obbligano a cambiare unità di misura. La domanda non sarà soltanto quanto bene scrivano o quanto velocemente riescano a completare un compito; dovremo chiederci quali chiavi possiedano, chi gliele abbia consegnate e se esista ancora qualcuno capace di riprendersele. Christian Fu Müller entra in Nextcloud per lavorare esattamente su questo confine, quello nel quale l’AI smette di essere una voce dentro uno schermo e diventa una presenza operativa nell’organizzazione. Nextcloud ha costruito una casa pensata per mantenere i dati sotto il controllo di chi li produce; Moltagent prova a dimostrare che anche gli agenti possano abitare quella casa senza diventarne i proprietari.