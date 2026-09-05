Nvidia compra Hugging Face per 12,93 miliardi di dollari e con la piattaforma acquisisce lo strato in cui 18 milioni di sviluppatori scelgono i modelli aperti. L’operazione completa l’integrazione verticale del più grande produttore di chip per l’AI, dal silicio alla distribuzione, e apre tre partite intrecciate: la revisione antitrust obbligatoria negli Stati Uniti e in Europa, la neutralità di un ecosistema condiviso e la sovranità digitale europea. Ecco cosa cambia davvero per i modelli aperti e per le imprese che li portano in produzione

Nvidia compra Hugging Face per 12,93 miliardi di dollari. L’annuncio, firmato il 3 settembre 2026 dall’amministratore delegato Jensen Huang e visibile sulla pagina ufficiale dell’operazione, porta il maggiore produttore di chip per l’intelligenza artificiale a controllare la piattaforma dove circa 18 milioni di sviluppatori scelgono, confrontano e scaricano i modelli aperti. L’accordo definitivo risale al 2 settembre; la chiusura è attesa nella prima metà del 2027. Per un’azienda che finora aveva investito miliardi quasi soltanto in silicio, è la prima grande acquisizione fatta di software, comunità e distribuzione. La cifra è enorme, e tuttavia racconta meno di quanto sembri. Hugging Face non produce chip e, con ricavi stimati intorno ai 150 milioni di dollari l’anno, non giustifica da sola quasi tredici miliardi. Quello che Nvidia acquisisce è una posizione: il luogo in cui si decide quali modelli il mercato userà, integrerà e porterà in produzione: oltre 200.000 aziende passano da quella piattaforma per valutare e distribuire l’AI.

Nvidia compra Hugging Face: i numeri e gli impegni

L’importo esatto comunicato è di 12.930.300.000 dollari. Hugging Face ospita più di 3 milioni di modelli, 500.000 raccolte di dati e 1 milione di applicazioni; Nvidia, che era già investitrice dal 2023, ne è anche il maggiore contributore, con oltre 500 modelli e 250 dataset pubblicati. Sul valore, l’operazione è la seconda della storia dell’azienda, dopo i circa 20 miliardi di dollari spesi per gli asset di Groq a fine 2025 e davanti ai quasi 7 miliardi pagati per l’israeliana Mellanox nel 2019. Il contesto aiuta a capire le proporzioni: Nvidia vale in Borsa circa 5.400 miliardi di dollari ed è la società più capitalizzata al mondo. Nel testo dell’annuncio Huang mette in chiaro alcuni impegni: Hugging Face «rimarrà una piattaforma aperta per l’intero ecosistema dell’IA», il calcolo Nvidia non sarà obbligatorio per costruire o distribuire sulla piattaforma, e il supporto resterà multi-cloud e multi-acceleratore, quindi anche verso i chip dei concorrenti come AMD e Intel. Resta pure il marchio, con l’emoji che identifica il progetto dal primo giorno. Sono impegni verificabili nel tempo, non garanzie: è su questa distanza tra promessa e struttura che si gioca gran parte della discussione.

Perché Nvidia ha comprato Hugging Face

Nvidia controlla già le GPU su cui viene addestrata la quasi totalità dei modelli, i sistemi che le ospitano e lo strato software che le rende programmabili. Con Hugging Face aggiunge l’anello mancante: la vetrina in cui gli sviluppatori scelgono cosa eseguire. La direzione era leggibile da tempo; Digitalic l’aveva descritta raccontando la strategia presentata al GTC 2026, quando l’azienda ha chiarito di voler possedere non i modelli, ma il layer su cui i modelli girano. Gli analisti leggono l’operazione in questa chiave. Per Jason Andersen (Moor Insights and Strategy), Hugging Face è con ogni probabilità il punto in cui Nvidia registra la maggior parte dei download e dell’interazione con gli sviluppatori, il che rende l’acquisto coerente con la sua strategia. Brendan Burke (Futurum Group) parla di un volano: possedere il canale di distribuzione permette di spingere i modelli aperti, e più questi si diffondono più cresce la domanda di calcolo, cioè di chip. C’è anche una lettura difensiva, avanzata dalla banca d’affari DA Davidson: l’obiettivo sarebbe impedire che un grande laboratorio o Google prendano il controllo della piattaforma, rallentando l’AI aperta statunitense.

Nvidia-Hugging Face e i rischi antitrust

A differenza di altre mosse recenti, questa acquisizione non può essere strutturata per aggirare l’esame delle autorità. Un acquisto diretto di queste dimensioni impone la notifica preventiva negli Stati Uniti, secondo la procedura Hart-Scott-Rodino, e la revisione di concentrazione nell’Unione europea; operazioni come quelle su Groq e Poolside, costruite in forma diversa, avevano evitato quell’obbligo. Il tempismo pesa: a febbraio 2026 la FTC e il Dipartimento di Giustizia hanno aperto un’indagine congiunta sulle collaborazioni competitive nell’AI, e Nvidia, che detiene circa l’80% del mercato degli acceleratori, è già oggetto di verifiche antitrust negli Stati Uniti e in Europa.

Il precedente più citato è il tentativo, fallito nel 2022, di acquisire Arm per 40 miliardi di dollari, bloccato dalle autorità di Stati Uniti, Regno Unito, Unione europea e Cina sull’idea che una piattaforma da cui dipende tutto il settore non dovrebbe appartenere a uno dei concorrenti che la usano. Nvidia rovescia l’argomento: in un incontro con la stampa, il vicepresidente Justin Boitano ha definito Hugging Face una “deconcentration platform”, una piattaforma che distribuisce potere invece di concentrarlo, e si è detto convinto che i regolatori la giudicheranno positivamente. Il punto su cui si concentrerà l’esame è noto: il rischio di preclusione verticale, cioè di favorire sé stessi a scapito dei concorrenti.

Hugging Face resterà neutrale? Il precedente GitHub

Il valore di una piattaforma condivisa dipende dalla fiducia che non favorisca nessuno. Da qui la preoccupazione principale: un proprietario che vende GPU potrebbe, anche senza imporre nulla, dare priorità al proprio hardware, offrire supporto di prima classe ai propri backend, mettere in evidenza certi modelli e osservare l’uso che i concorrenti fanno della piattaforma. Sid Nag (Tekonyx) sintetizza la tensione: l’operazione è «positive for open-model funding and adoption but potentially negative for ecosystem neutrality».

Il paragone ricorrente è con l’acquisto di GitHub da parte di Microsoft nel 2018: la piattaforma ha continuato a supportare cloud e strumenti concorrenti, ma i critici segnalano da anni un sostegno più lento in alcune aree, una versione più sottile dello stesso problema. Alternative a Hugging Face esistono, da Ollama per l’inferenza locale ai model garden di Amazon e Google fino alla cinese ModelScope, però nessuna oggi ne eguaglia la scala combinata di modelli, dataset e libreria Transformers. La possibilità teorica di cambiare non equivale a una reale sostituibilità.

Modelli aperti, Cina e sovranità digitale

L’acquisizione arriva mentre i modelli aperti sono diventati una questione di potere industriale e politico. Sette settimane prima, il 24 luglio 2026, Nvidia aveva firmato con Microsoft, Meta, IBM, Palantir, Mistral e la stessa Hugging Face la lettera sull’importanza dei pesi aperti; Digitalic l’aveva analizzata nel confronto tra difesa dei modelli avanzati e capacità di spegnerli. Difendere i pesi aperti significa però difendere un mercato in cui, sugli scaffali di Hugging Face, i modelli cinesi come DeepSeek, Qwen e GLM hanno superato quelli statunitensi nei download, arrivando in un anno al 41% degli scaricamenti secondo il CSIS.

Su questo terreno la parola sovranità cambia peso. Huang la inserisce esplicitamente tra i benefici dei modelli aperti: un ospedale o un’amministrazione che scarica un modello e lo esegue sulla propria infrastruttura conserva un controllo sui dati che non ha quando tutto passa da un’API proprietaria. La stessa preoccupazione, sul versante dei rischi, era emersa a luglio con l’agente di OpenAI sfuggito ai test e capace di attaccare Hugging Face. L’ingegnere Guido Lucarelli, tra i progettisti del sistema 118 pugliese e del Fascicolo Sanitario Elettronico del Lazio, ha riassunto così la dipendenza europea dai modelli extra-Ue su cui poggiano servizi critici: «Non abbiamo né governo né visibilità su questo livello tecnologico».

L’Europa prova a rispondere sul piano industriale. Il 3 giugno 2026 la Commissione ha presentato il Tech Sovereignty Package, che unisce Chips Act 2.0, un atto su cloud e sviluppo dell’AI e una strategia sull’open source; l’AI Act, dal canto suo, riserva alcune esenzioni ai modelli general purpose distribuiti in forma aperta, purché rispettino condizioni di trasparenza e non rientrino nei sistemi a rischio sistemico. Il termine sovranità, in due anni, è passato da rivendicazione politica a categoria commerciale: per il continente l’autonomia dipenderà più dai capitolati di spesa e dalle gare pubbliche che dalle licenze dei modelli.

Nvidia compra Hugging Face: cosa cambia per le imprese

Nell’immediato, per chi usa Hugging Face in produzione non cambia quasi nulla: le licenze dei modelli restano quelle, e gli impegni di apertura valgono dal primo giorno. Le decisioni da osservare sono più sottili e riguardano i comportamenti predefiniti: quali backend riceveranno l’ottimizzazione migliore, quali bersagli di distribuzione saranno proposti per primi, quanto la strada verso l’hardware Nvidia risulterà più comoda delle altre. È attraverso la comodità, prima ancora che attraverso l’obbligo, che un layer condiviso può diventare un canale orientato.

Per una direzione IT la conseguenza pratica è mantenere margini di portabilità: verificare che i modelli scelti restino eseguibili su acceleratori diversi, evitare che il default di piattaforma diventi l’unica opzione realmente supportata, trattare il multi-acceleratore promesso da Nvidia come un impegno da misurare e non da dare per acquisito. Lo stesso principio vale per il settore pubblico e per le aziende: la leva vera dell’autonomia sono i contratti e i capitolati di gara, più delle dichiarazioni di apertura.

Chi controlla l’AI aperta dopo l’acquisizione

Nvidia compra Hugging Face e, con essa, la mappa che orienta 18 milioni di sviluppatori. I pesi restano scaricabili e modificabili, ma la bussola ora ha un proprietario che possiede anche le macchine su cui quei pesi girano. La domanda che l’operazione lascia aperta tocca meno le licenze e più il controllo: chi governa lo strato in cui si sceglie, e se regolatori, imprese e istituzioni tratteranno quello strato come infrastruttura comune o come canale proprietario. Per l’Europa e per le aziende italiane il baricentro si sposta da quale modello adottare a su quale infrastruttura, e con quali impostazioni predefinite, l’AI che useremo continuerà a passare.