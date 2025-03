Nvidia GTC 2025: Jensen Huang riscrive il futuro dell’AI

Alla Nvidia GTC 2025 Jensen Huang svela la visione di Nvidia: trasformare le aziende in fabbriche di AI. Al GTC Watch Party italiano, i big del settore tracciano la rotta futura.

Dal palco della Nvidia GTC 2025 — la GPU Technology Conference — Jensen Huang, Ceo di Nvidia, ha alzato il sipario su una nuova era dell’intelligenza artificiale. Il CEO di Nvidia non si è limitato a mostrare innovazioni tecnologiche: ha tracciato una rotta ambiziosa e radicale per l’intero settore.

Huang ha ribattezzato l’evento il “Super Bowl dell’AI”, svelando la strategia che sta ridefinendo la missione di Nvidia: trasformare ogni azienda in una vera e propria fabbrica di intelligenza artificiale. Non solo chip e modelli, ma un ecosistema completo pensato per produrre, distribuire e scalare l’intelligenza come fosse una nuova forma di energia industriale.

Nvidia GTC 2025: l’evoluzione dell’AI dalle percezioni alla robotica

Huang ha iniziato il suo discorso sottolineando l’evoluzione dell’AI negli ultimi dieci anni. Si è passati dalla percezione e “computer vision” all’AI generativa, fino all’AI agentica, capace di ragionare e comprendere il contesto delle richieste umane. La prossima frontiera, secondo Huang, è l’AI fisica applicata alla robotica, dove le macchine non solo comprendono concetti come attrito e inerzia, ma possono anche interagire con l’ambiente in modo più naturale e intuitivo.

Nuove architetture GPU: Blackwell Ultra e Vera Rubin

Nvidia ha annunciato le sue prossime architetture GPU: Blackwell Ultra, prevista per la seconda metà del 2025, e Vera Rubin, attesa per la fine del 2026. Queste nuove generazioni di chip sono progettate per soddisfare la crescente domanda di potenza computazionale necessaria per l’AI avanzata e le applicazioni di machine learning. Inoltre, l’azienda ha rivelato che la generazione successiva, denominata Feynman, è in fase di sviluppo e dovrebbe essere lanciata nel 2028.

Nvidia Dynamo: l’OS per le fabbriche di AI

Nvidia Dynamo è stato uno degli annunci più importanti — ma anche meno compresi — di Huang è stato un nuovo strumento software chiamato Nvidia Dynamo, progettato per migliorare il processo di inferenza nei modelli avanzati.

Dynamo, una versione potenziata del software Triton Inference Server di Nvidia, assegna dinamicamente le risorse GPU alle diverse fasi dell’inferenza, come il prefill e il decode, ciascuna con esigenze computazionali specifiche.

Inoltre, crea cache di informazioni dinamiche, gestendo i dati in modo efficiente tra i diversi tipi di memoria.

Funziona in modo simile all’orchestrazione dei container nel cloud computing offerta da Docker, Dynamo gestisce in modo intelligente le risorse e i dati necessari alla generazione di token negli ambienti delle fabbriche di AI.

Nvidia ha definito Dynamo come il “sistema operativo delle fabbriche di intelligenza artificiale”.

In parole semplici, Dynamo consente alle organizzazioni di gestire fino a 30 volte più richieste di inferenza utilizzando le stesse risorse hardware.

Nvidia GTC 2025: Partnership strategiche

Nvidia ha annunciato una collaborazione con General Motors per integrare sistemi AI personalizzati nei veicoli a guida autonoma. Questa partnership sottolinea l’impegno di Nvidia nel settore automobilistico e la sua visione di un futuro in cui l’AI svolge un ruolo centrale nella mobilità. Oltre a GM, Nvidia sta collaborando con altre aziende per sviluppare soluzioni AI su misura, espandendo la sua presenza in vari settori industriali.

Isaac GR00T N1 e Blue: l’avvento della robotica avanzata

Nel campo della robotica, Nvidia ha introdotto Isaac GR00T N1, un modello open-source progettato per assistere nello sviluppo di robot umanoidi. Inoltre, è stato presentato “Blue”, un robot sviluppato in collaborazione con Disney Research e Google DeepMind, che incorpora le ultime tecnologie robotiche e un nuovo motore fisico chiamato Newton. Questi sviluppi evidenziano l’impegno di Nvidia nel rendere la robotica più accessibile e avanzata.

Halos: sicurezza e trasparenza nella guida autonoma

Per affrontare le sfide legate alla sicurezza nella guida autonoma, Nvidia ha lanciato il sistema Halos. Questo sistema AI è progettato per garantire la sicurezza e la trasparenza nei veicoli autonomi, assicurando che ogni linea di codice sia valutata per la sicurezza. L’obiettivo è costruire una fiducia maggiore nei sistemi di guida autonoma, sia per i produttori che per i consumatori.

Le aziende in fabbriche di AI

La strategia che anima tutte queste innovazioni è la visione di Huang di trasformare ogni azienda in una “fabbrica di AI”. Questo concetto implica che le aziende, indipendentemente dal settore, utilizzeranno l’AI per generare “token”, ossia rappresentazioni numeriche utilizzate dai modelli AI per elaborare e comprendere i dati. Questi token diventeranno fondamentali per migliorare prodotti e servizi, rendendo l’AI una componente centrale delle operazioni aziendali.

La storia di Nvidia

Nell’ultimo decennio, Nvidia ha intrapreso una trasformazione significativa, evolvendosi da leader nel settore delle schede grafiche a protagonista nell’ambito dell’intelligenza artificiale (AI). Questa transizione strategica è stata guidata da una visione lungimirante del CEO Jensen Huang, che ha riconosciuto il potenziale delle unità di elaborazione grafica (GPU) non solo nel rendering grafico, ma anche nell’elaborazione parallela richiesta dall’IA e dal machine learning.

La nascita di CUDA e l’espansione nell’AI

Uno dei pilastri fondamentali di questa trasformazione è stato lo sviluppo di CUDA (Compute Unified Device Architecture), una piattaforma software che ha reso le GPU programmabili per una vasta gamma di applicazioni oltre la grafica tradizionale. Questo ha permesso a ricercatori e sviluppatori di sfruttare la potenza delle GPU per accelerare i processi di calcolo necessari nell’IA, rendendo NVIDIA una scelta privilegiata per i data center e le applicazioni di deep learning.

Partnership strategiche e acquisizioni

Per consolidare la sua posizione nel mercato dell’IA, Nvidia ha stretto alleanze con giganti tecnologici come Amazon, Google, Dell, Lenovo, HPE, Vast, Supermicro, Red Hat, Canonical, Softserve integrando le sue GPU nei loro servizi cloud. Inoltre, l’acquisizione di aziende specializzate ha ampliato le competenze di NVIDIA, rafforzando la sua presenza in settori emergenti e assicurando un vantaggio competitivo. Uno dei segreti del suo successo è la capacità di creare e alimentare un ecosistema di aziende Hardware e software.

Nvidia GTC 2025 Watch Party Italia

Ne abbiamo avuto la conferma anche nel Nvidia GTC Watch Party italiano a cui hanno partecipato i principali vendor alleati di Nvidia, sotto la guida di Andrea Fumagalli, Partner & Distribution Manager per Italia e Iberia di Nvidia. Sul palco hanno raccontato i trend evolutivi di hardware e software Debora Schampers, HPC & AI Sr. Solution Sales Exec, EMEA HPC Tech Sales Lenovo, Frediano Lorenzin, Field Chief Technology Officer (CTO) DELL, Carlo Vaiti, Distinguished Chief Technologist HPE, Antonio Vigorito, Sr Field Application Engineer Supermicro, Roberto Dognini, Regional Sales Director Italy, Jean-Thomas Acquaviva, AI and HPC Presales Europe DDN, Giulia Lanzafame, Product Manager, Canonical; Nicola Lucantoni, Partner Sales Account Manager, ISV Technology Partners, Red Hat; Francesco Federici, Enterprise Account Executive, Canonical; Marco Petrosillo, Account Executive, SoftServe senza dimenticare i due principali distributori con Alberto Valiviano, High-Growth Technologies Director TD Synnex e Arnaud Danglade PNY regional sales manger Iberia France Italy an Turkey.

Nvidia GTC 2025: Jensen Huang riscrive il futuro dell’AI - Ultima modifica: da