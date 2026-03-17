NVIDIA GTC 2026, l’AI entra nell’era industriale

Alla NVIDIA GTC 2026 Jensen Huang ha presentato Vera Rubin, Groq 3, Dynamo 1.0 e la roadmap Feynman. Mille miliardi di ordini, robotaxi con Uber, 110 robot in fiera: l’AI smette di essere demo e diventa filiera industriale. Ecco cosa cambia per le imprese italiane.

C’è un momento preciso in cui una tecnologia smette di essere promessa e diventa infrastruttura. Per l’intelligenza artificiale quel momento è arrivato ieri sera, ora della California, dentro un palazzetto dello sport di San Jose trasformato in cattedrale laica del computing: il SAP Center, casa abituale degli squali da hockey, occupato per tre ore da Jensen Huang, più di trentamila persone in sala, un numero imprecisato collegato in streaming da ogni fuso orario, una giacca di pelle che ormai è divisa d’ordinanza di un’intera industria. La NVIDIA GTC 2026 non è stata un keynote, è stata una dichiarazione di politica industriale travestita da evento tech, il punto in cui NVIDIA ha smesso di vendere chip e ha iniziato a vendere il progetto di un’economia intera costruita attorno all’inferenza (il keynote integrale è disponibile qui).

La tesi di Huang, quest’anno, è disarmante nella sua chiarezza: l’AI ha raggiunto un punto che sposta il baricentro dal training all’inferenza, dal laboratorio alla fabbrica, dal modello allo stack completo. Il dato che ha scosso la platea è un numero tondo, mille miliardi di dollari di ordini attesi tra Blackwell e Vera Rubin entro il 2027, il doppio della stima fornita appena dodici mesi fa alla stessa conferenza. Mille miliardi non sono una previsione di mercato, sono il perimetro di una nuova industria pesante, paragonabile per scala all’energia o alle telecomunicazioni, con la differenza che questa industria non esisteva tre anni fa e oggi ha già una supply chain globale, un lessico condiviso e un ritmo di innovazione che raddoppia ogni anno. Chi avesse dubbi sulla portata di questa accelerazione può rileggere come NVIDIA è diventata leader nell’intelligenza artificiale: la traiettoria degli ultimi due anni ha trasformato un’azienda di GPU in un architetto di sistemi economici.

NVIDIA GTC 2026 arriva Vera Rubin: non un chip, un sistema industriale

Al centro di tutto c’è Vera Rubin, che non è un chip ma un sistema: sette componenti di silicio diversi, cinque configurazioni rack, una piattaforma progettata per funzionare come un unico supercomputer dedicato all’AI agentica. Vera CPU con 88 core custom Olympus su architettura Arm, Rubin GPU con Transformer Engine di terza generazione capace di 50 petaflop in NVFP4, NVLink 6, ConnectX-9, BlueField-4, Spectrum-6, più la sorpresa vera della serata: il Groq 3 LPU, il processore di inferenza nato dalla startup acquisita per venti miliardi di dollari a dicembre, un chip deterministico a flusso di dati progettato esclusivamente per generare token ad alta velocità. NVIDIA alla GTC 2026 dichiara un miglioramento di 35 volte nel throughput di inferenza per megawatt rispetto alla generazione Blackwell, un salto che trasforma la curva dei ricavi di chiunque venda servizi AI: più token al secondo con la stessa energia significa più clienti serviti, più tier di servizio, più margine.

Huang lo ha detto senza giri di parole: i token sono la nuova commodity, l’inferenza è il lavoro dell’AI, le AI factory sono le fabbriche che lo producono. I primi sistemi Vera Rubin sono già in funzione nel cloud Azure di Microsoft, con disponibilità generale presso AWS, Google Cloud, Oracle e i cloud partner CoreWeave, Lambda, Nebius e Nscale prevista per la seconda metà del 2026. Dell, HPE, Lenovo e Supermicro costruiranno i server. Oltre ottanta partner MGX compongono l’ecosistema. È la supply chain più ambiziosa mai vista nel computing. Per chi vuole capire il contesto in cui si inserisce questa corsa, vale la pena leggere anche l’analisi sulla possibile crisi economica 2028 legata all’AI: il rovescio della medaglia di un investimento da mille miliardi.

Dynamo 1.0 e DSX: il cervello e il gemello digitale delle AI factory

Se Vera Rubin è l’hardware, Dynamo 1.0 è il cervello operativo. Presentato come sistema operativo per le AI factory, Dynamo entra in produzione promettendo un incremento fino a sette volte nelle prestazioni di inferenza sulle GPU Blackwell già installate, un dato che da solo giustifica l’aggiornamento software anche per chi non ha ancora budget per il nuovo silicio. Ma il pezzo più rilevante per chi progetta data center è DSX, la piattaforma di digital twin che permette di simulare un’intera AI factory in software prima di costruirla nel mondo fisico. L’idea è semplice nella formulazione, rivoluzionaria nell’esecuzione: comprimere i tempi di deployment da mesi a giorni, ottimizzare ogni watt, eliminare gli sprechi di raffreddamento e alimentazione attraverso Omniverse, lo strumento con cui fornitori e progettisti si incontrano virtualmente per co-disegnare infrastrutture che costano centinaia di milioni.

Huang stima che il solo miglior design delle factory possa raddoppiare l’efficienza, un fattore due che su impianti da gigawatt vale miliardi di risparmio. Tra i partner dell’architettura DSX figurano Schneider Electric, Siemens, Eaton, Vertiv, Cadence, Dassault Systèmes, Nscale e Caterpillar, con quest’ultima impegnata insieme a Nscale nella costruzione di un sito multi-gigawatt in West Virginia descritto come una delle più grandi AI factory del mondo.

NVIDIA GTC 2026 e Physical AI

Poi c’è la robotica, che alla NVIDIA GTC 2026 ha smesso di essere la sezione curiosa del keynote per diventare la seconda tesi portante. Huang ha dichiarato che ogni azienda industriale diventerà un’azienda di robotica, una frase che suona come slogan finché non si guardano i numeri: i quattro più grandi produttori mondiali di robot industriali, cioè FANUC, ABB, YASKAWA e KUKA, che insieme coprono oltre duecento milioni di unità installate, hanno annunciato l’integrazione della libreria Omniverse e del framework di simulazione Isaac nei propri sistemi di virtual commissioning, con moduli Jetson per l’inferenza edge in tempo reale direttamente nei controller. Sul palco è apparso perfino Olaf, il pupazzo di neve di Frozen trasformato in robot fisico da Disney Research e Google DeepMind con il simulatore Newton e la piattaforma Omniverse di NVIDIA, a dimostrazione che la physical AI non è più paper accademico ma prodotto pronto per Disneyland Paris, dove debutterà il 29 marzo. Centodieci robot erano esposti nell’area fieristica, il numero più alto nella storia della conferenza. Per un quadro più ampio sul tema degli agenti AI e su come funzionano, Digitalic ha pubblicato un’analisi dedicata.

Robotaxi e guida autonoma: il momento ChatGPT del self-driving

L’auto a guida autonoma, che negli ultimi anni oscillava tra promessa e delusione, ha ricevuto alla NVIDIA GTC 2026 una legittimazione nuova. Huang ha parlato apertamente di momento ChatGPT per il self-driving, annunciando che BYD, Hyundai, Nissan e Geely si uniscono a Mercedes-Benz, Toyota e General Motors sulla piattaforma DRIVE Hyperion per veicoli Level 4, con una copertura combinata di diciotto milioni di auto prodotte ogni anno. La partnership con Uber porterà robotaxi alimentati dal software DRIVE AV in 28 città su quattro continenti entro il 2028, partendo da Los Angeles e San Francisco nella prima metà del 2027. Non si tratta più di prototipi nel deserto dell’Arizona ma di flotte integrate in reti di ride-hailing esistenti, con modelli aperti Alpamayo e sistema operativo Halos, un’architettura che NVIDIA definisce la prima industria robotica da multipli trilioni di dollari.

OpenClaw, NemoClaw e la strategia della pista

Il software, intanto, consolida la strategia degli ecosistemi aperti. OpenClaw, il progetto open source di Peter Steinberger che in poche settimane è diventato il repository a crescita più rapida nella storia, è stato definito da Huang il sistema operativo dell’AI personale. NVIDIA ha risposto con NemoClaw, uno strumento che permette a chiunque di installare con un singolo comando un agente AI sempre attivo, sicuro, pronto all’uso enterprise. La Nemotron Coalition, che riunisce Mistral, Perplexity, Cursor, Black Forest Labs, LangChain e altri, punta a costruire modelli open frontier per ogni regione e ogni dominio verticale, dalla sovranità digitale europea alle applicazioni medicali. Il messaggio è chiaro: NVIDIA non vuole possedere i modelli, vuole possedere il layer su cui i modelli girano, che è una posizione strategica enormemente più solida perché non dipende da quale LLM vince la gara ma dal fatto che tutti, per gareggiare, hanno bisogno della stessa pista.

NVIDIA GTC 2026: cosa cambia per le imprese italiane e il canale IT

Per le imprese italiane, e in particolare per il canale IT che di quelle imprese è partner tecnologico, il messaggio della NVIDIA GTC 2026 è tanto chiaro quanto scomodo. L’AI non è più un tema da innovation manager o da proof of concept: è un tema da CTO e da CFO, perché riguarda infrastrutture che costano, consumano energia, richiedono competenze di sistema e non solo di prompting. I system integrator che oggi vendono server e storage si troveranno presto a dover progettare AI factory, a dimensionare raffreddamento a liquido, a gestire reti NVLink, a integrare LPU accanto alle GPU, a ragionare in token per watt anziché in IOPS. La ricerca esclusiva di Digitalic sull’AI nel canale IT aveva già evidenziato come la barriera principale non sia tecnologica ma di competenze: formazione, capacità narrativa, dimostrazione del ROI. La GTC 2026 rende quella barriera ancora più urgente da superare.

I cloud provider italiani e le telco che puntano sull’edge dovranno decidere se essere semplici rivenditori di capacità altrui o costruire competenza proprietaria sullo stack Vera Rubin. Il report NTT Data 2026 sul Global AI è eloquente: solo il 15% delle aziende globali qualifica come AI Leader, con una crescita 2,5 volte superiore. Il restante 85% galleggia o arranca. Tra i dati che dovrebbero togliere il sonno a qualche CEO italiano c’è anche quello emerso dall’analisi sulla riduzione dell’uso dell’AI nelle grandi aziende americane: non basta comprare tecnologia, bisogna saperla integrare in una strategia.

Oltre Vera Rubin: Feynman, Kyber e i data center in orbita

Oltre Vera Rubin, Huang ha mostrato la roadmap: Rubin Ultra in tape-out ora, con rack Kyber da 144 GPU in un unico dominio NVLink, disponibilità attesa nel 2027, e poi la generazione Feynman per il 2028, con nuova GPU, LPU di nuova generazione LP40, CPU Rosa (omaggio a Rosalind Franklin), BlueField-5, CX10, ottiche co-packaged per lo scale-up. Ha perfino annunciato Vera Rubin Space-1, un modulo progettato per portare i data center in orbita, risolvendo i problemi di radiazione cosmica con un team di ingegneri dedicato. Se questa sembra fantascienza, vale la pena ricordare che due anni fa sembrava fantascienza anche l’idea di spendere mille miliardi in chip per l’inferenza. L’anno scorso alla GTC 2025, Huang aveva già tracciato questa direzione: la GTC 2026 ne è la conferma operativa.

La NVIDIA GTC 2026, in definitiva, non è stata la conferenza dell’ennesimo modello più grande o dell’ennesimo benchmark superato. È stata la conferenza in cui l’AI ha smesso di essere software e ha iniziato a essere filiera: silicio, energia, raffreddamento, networking, storage, simulazione, fabbrica, robot, veicoli, agenti, orbita. Jensen Huang ha passato tre ore a descrivere non un prodotto ma un sistema economico, con le sue materie prime (i token), le sue fabbriche (le AI factory), i suoi operai (gli agenti), le sue infrastrutture di trasporto (NVLink, Ethernet, Spectrum-6), il suo urbanista digitale (Omniverse). Chi in Italia si occupa di tecnologia per le imprese farebbe bene a non liquidare tutto questo come marketing californiano: è la mappa della prossima rivoluzione industriale, con i cantieri già aperti e le gru già al lavoro.

Francesco Marino