OpenAI Academy: l’università gratuita dell’AI (quasi) nessuno sta raccontando

OpenAI ha appena lanciato una piattaforma di formazione gratuita chiamata OpenAI Academy, un concentrato di conoscenze pratiche sull’AI accessibile a tutti, anche a chi non scrive una riga di codice. Ecco i corsi migliori da seguire subito, i link diretti e perché questa iniziativa potrebbe rivoluzionare l’apprendimento dell’intelligenza artificiale.

Mentre l’attenzione dei media è tutta rivolta ai nuovi modelli, alle API e agli agenti intelligenti, OpenAI ha appena rilasciato una vera novità in ambito formativo. Si chiama OpenAI Academy ed è un portale ricco di corsi, webinar, laboratori e casi d’uso reali — tutti gratuiti, online e, soprattutto, alla portata di chiunque.

Una rivoluzione silenziosa che punta a democratizzare le competenze sull’AI, non solo per sviluppatori ma anche per studenti, lavoratori, insegnanti, comunicatori e curiosi.

Cosa trovi nella OpenAI Academy

L’approccio è semplice: imparare facendo. Niente teoria polverosa o slide infinite, ma contenuti guidati, workshop interattivi, video brevi e collezioni tematiche pensate per ogni livello. Non serve saper programmare.

Link diretto alla piattaforma:

OpenAI Academy

I migliori corsi da seguire subito (con link diretto)

Webinar in arrivo

Introduction to ChatGPT

Partecipa al live

AI in Action: Uses for Work, Learning & Life

Iscriviti qui

Webinar già disponibili

ChatGPT 101: A Guide to Your Super Assistant

Guarda ora

ChatGPT 102: Using AI to Do Your Best Work

Vai al corso

Advanced Prompt Engineering

Scopri i segreti del prompting

ChatGPT at Work Collection

ChatGPT on Campus Collection

AI for Academic Success

Perfetto per studenti

AI for Career Prep: Resumes & Interviews

CV e colloqui con l’AI

‍ Developer Build Hours Collection

Perché è importante?

OpenAI non sta solo costruendo modelli, ma un vero ecosistema di apprendimento. Un passo strategico per diffondere cultura, rendere accessibile l’AI e formare una nuova generazione di utenti consapevoli. Che tu sia un professionista, uno studente o semplicemente curioso, questa è una vera occasione per entrare nel mondo dell’AI.