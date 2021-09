Apple ha svelato ufficialmente la data del nuovo evento in cui avverrà la presentazione di iPhone 13 e di altri prodotti.

Finalmente è stata svelata la data ufficiale del prossimo Apple Event, durante il quale ci sarà la presentazione di iPhone 13. Martedì 14 settembre, alle ore 19 italiane, l’azienda di Cupertino mostrerà al mondo il suo nuovo telefono. Ma non solo. Le novità potrebbero essere diverse e tutte molto succose.

Presentazione di iPhone 13: cosa aspettarsi

La febbre sale per gli appassionati della mela morsicata. Apple ha ufficializzato la data del suo prossimo grande evento, che ancora una volta si svolgerà solo virtualmente, visto che a Cupertino hanno deciso, causa Covid, di ritardare ulteriormente il ritorno a lavoro del personale. Oltre al nuovissimo iPhone 13, il prossimo 14 settembre l’azienda farà conoscere al pubblico anche Apple Watch 7 e probabilmente anche AirPods 3. In ottica futura è lecito pensare che Apple voglia dare anche un assaggio di iPad Mini 6 e iPad di nona generazione, tutti prodotti che dovrebbero poi arrivare sul mercato alla fine di quest’anno.

Tra i rumors più gettonati su iPhone 13 c’è ovviamente quello che riguarda il numero e la tipologia di modelli presentati. I più ipotizzano che i nuovi modelli di iPhone 13 possano essere addirittura 4 (iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Max e iPhone 13 Mini) mentre per quanto riguarda le caratteristiche, si vocifera su nuove fotocamere, batterie potenziate, un nuovo design e c’è chi parla anche di un eventuale sistema satellitare incorporato. A questo punto è giusto chiedersi se in contemporanea all’evento sarà rilasciato anche iOS 15, già in precedenza annunciato al WWDC 2021, o se ne verrà annunciata la data ufficiale di uscita. Questo lo si saprà soltanto nel corso dell’Apple Event.

Per quanto riguarda invece l’Apple Watch 7, i rumors online ipotizzano nuove funzionalità, una batteria più performante in termini di durata, un design più elegante e anche un sensore in grado di monitorare la glicemia (funzione importantissima per coloro che soffrono di diabete ad esempio). Quasi certo anche l’arrivo di WatchOS8, il sistema operativo che permette il funzionamento dell’Apple Watch.

Come seguire l’evento Apple

Chi desidera godersi tutta la presentazione di iPhone 13 e delle altre novità molto attese in casa Apple, potrà farlo comodamente dal proprio device, collegandosi al sito ufficiale apple.com/it a partire dalle ore 19 del 14 settembre. In attesa del grande momento è inoltre possibile trovare curiosità, commenti e rumors dell’ultima ora seguendo l’hashtag #AppleEvent su Twitter.

immagine: foto ufficiale Apple Event (apple.com/it)

