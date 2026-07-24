Proxmox, l’alternativa europea a VMware che porta l’open source nel cuore del data center

Proxmox trasforma la virtualizzazione open source in una piattaforma concreta per l’iperconvergenza, il backup e la continuità operativa. Il caso ARTEC, realizzato da MegaByte su server Lenovo, mostra perché le imprese stanno rivalutando costi, dipendenze tecnologiche e controllo del data center.

Proxmox è l’alternativa europea a VMware. Per molti anni scegliere la piattaforma di virtualizzazione di un’azienda non è stata davvero una scelta, VMware era diventata uno standard di fatto: affidabile e conosciuta dai tecnici, poi anche sostenuta da un ecosistema vastissimo e talmente radicata nei data center da rendere più semplice rinnovare un contratto che mettere in discussione l’intera architettura. Poi il mercato ha cominciato a muoversi. L’acquisizione di VMware da parte di Broadcom, il passaggio a nuovi modelli commerciali, la concentrazione dell’offerta e l’aumento dei costi segnalato da molti clienti hanno reso visibile un rischio che prima rimaneva sullo sfondo: quando un’infrastruttura critica dipende da un solo fornitore, il prezzo della licenza è soltanto una parte del costo. L’altra è la perdita progressiva di libertà.

È in questo spazio che Proxmox sta smettendo di essere percepito come un’alternativa per laboratori, piccole installazioni o appassionati di open source e sta entrando nel confronto sulle infrastrutture enterprise. Non perché possa sostituire automaticamente VMware, Nutanix o Red Hat in qualunque scenario, ma perché oggi offre una combinazione sempre più difficile da ignorare: virtualizzazione, container, storage software-defined, clustering, alta disponibilità, networking e backup all’interno di un ecosistema aperto, sviluppato in Europa e sostenuto da servizi professionali.

Il caso italiano di ARTEC, azienda di Cento specializzata nella produzione di cilindri pneumatici per l’automazione industriale, aiuta a capire perché questo passaggio conta. La migrazione realizzata da MegaByte Sistemi Informatici su server Lenovo non si è limitata a sostituire un hypervisor. Ha trasformato un’infrastruttura che imponeva fermi durante la manutenzione in una piattaforma iperconvergente capace di sostenere la produzione senza interruzioni, aumentando del 40 per cento le prestazioni dei carichi di lavoro principali.

Che cos’è Proxmox e perché viene scelto dalle aziende

Proxmox è il nome con cui normalmente si identifica Proxmox Virtual Environment, o Proxmox VE, la piattaforma open source per la gestione di server virtualizzati sviluppata da Proxmox Server Solutions GmbH. L’azienda è stata fondata nel 2005, ha sede a Vienna e ha costruito attorno alla piattaforma un’offerta che comprende anche Proxmox Backup Server e Proxmox Datacenter Manager.

Proxmox VE integra due tecnologie di virtualizzazione differenti. KVM viene utilizzato per eseguire macchine virtuali complete, Windows o Linux, mentre LXC permette di gestire container Linux più leggeri. A queste si aggiungono un’interfaccia web centralizzata, API REST, strumenti per il clustering e l’alta disponibilità, live migration, firewall, software-defined networking e l’integrazione con sistemi di storage come ZFS e Ceph.

Il punto non è che ogni funzione sia nuova, molte esistono da anni nelle piattaforme proprietarie, la differenza è nel modo in cui vengono riunite e governate. Proxmox VE è distribuito con licenza GNU AGPLv3, il codice è ispezionabile e le funzionalità non vengono sbloccate acquistando edizioni progressivamente più costose. Le sottoscrizioni commerciali servono soprattutto per accedere ai repository enterprise, agli aggiornamenti stabili e a differenti livelli di supporto.

Questo non significa che Proxmox sia gratuito nel senso aziendale del termine. Il software può essere scaricato e utilizzato liberamente, ma un’infrastruttura critica richiede progettazione, hardware ridondato, competenze, migrazione, monitoraggio, formazione e assistenza. L’open source non elimina il costo: permette di capire meglio che cosa si sta pagando e riduce il potere contrattuale concentrato in un’unica licenza.

È la stessa distinzione che abbiamo fatto parlando di sovranità digitale e controllo effettivo dei sistemi: la posizione geografica di un server non basta e neppure l’origine europea di un prodotto è, da sola, una garanzia. Contano la portabilità, l’accesso al codice, le competenze disponibili, la possibilità di cambiare partner e la capacità dell’azienda di continuare a operare anche quando il rapporto con un fornitore cambia.

Proxmox e iperconvergenza: che cosa significa davvero

L’iperconvergenza riunisce capacità di calcolo, storage e virtualizzazione in un’architettura governata dal software, normalmente costruita su più nodi standard. Nelle infrastrutture tradizionali i server, la rete e lo storage SAN possono essere sistemi separati, ciascuno con la propria gestione. In un cluster HCI le risorse locali dei nodi vengono aggregate e amministrate come un’unica piattaforma.

Proxmox non è un appliance iperconvergente chiuso. È una piattaforma software con cui si può costruire un’infrastruttura HCI combinando cluster Proxmox VE e storage distribuito, spesso basato su Ceph. Questa precisazione è importante, perché la qualità del risultato dipende dal progetto.

Ceph distribuisce dati e repliche tra più nodi, riducendo la dipendenza da una singola unità di storage. Se un componente si guasta, il cluster può continuare a rendere disponibili i workload, a condizione che siano stati dimensionati correttamente capacità, rete, numero di repliche e domini di fault. La semplicità dell’interfaccia non cancella la complessità sottostante. La rende governabile.

I vantaggi possibili sono concreti. La gestione di macchine virtuali, container, rete e storage viene riunita in un unico ambiente, riducendo il numero di strumenti separati e, in alcuni casi, anche la dipendenza da licenze proprietarie. L’infrastruttura può crescere nel tempo aggiungendo nuovi nodi o dischi, mentre la ridondanza viene progettata a livello di cluster per evitare che il guasto di un singolo componente comprometta la disponibilità dei servizi. Anche le attività di manutenzione diventano meno invasive, perché i workload possono essere spostati da un nodo all’altro senza interrompere le operazioni. A questo si aggiunge una maggiore libertà nella scelta dell’hardware: Proxmox può essere installato su server di produttori differenti, purché siano certificati e dimensionati correttamente per i carichi di lavoro previsti.

Ci sono però anche vincoli che una valutazione seria deve considerare. Ceph richiede una rete veloce, una latenza contenuta e competenze specifiche. Un cluster piccolo può avere un rapporto tra capacità lorda e utile meno favorevole del previsto. Le applicazioni legacy, gli strumenti di backup esistenti, le integrazioni con automazione e monitoring, le licenze dei sistemi operativi guest e le procedure di disaster recovery devono essere verificate una per una. Proxmox diventa una buona alternativa quando l’azienda non si limita a confrontare due listini, ma riprogetta l’infrastruttura.

Il caso ARTEC: da VMware a Proxmox senza fermare la fabbrica

ARTEC produce cilindri pneumatici e sistemi destinati all’automazione industriale. In un’azienda manifatturiera di questo tipo l’IT non vive accanto alla fabbrica: è dentro la fabbrica. Pianificazione della produzione, controllo qualità, gestione degli ordini e processi amministrativi dipendono dalla disponibilità dei sistemi.

L’infrastruttura precedente, basata su VMware, presentava due problemi. Il primo era economico, legato ai costi di licenza. Il secondo era operativo: le attività di manutenzione potevano richiedere l’interruzione dei sistemi e, di conseguenza, il fermo delle linee produttive.

MegaByte ha iniziato dalla valutazione dell’ambiente esistente e ha progettato un cluster Proxmox VE a tre nodi, costruito su server Lenovo ThinkSystem SR650 V3 con processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione. Lo storage è basato su unità NVMe all-flash e viene distribuito attraverso Ceph. La rete è stata separata e dimensionata in funzione dei diversi flussi: collegamenti diretti a 100 GbE per la replica Ceph, 25 GbE per il traffico del cluster e 10 GbE per i dati degli utenti.

Questi numeri raccontano una parte essenziale del progetto. Le prestazioni non derivano semplicemente dall’installazione di Proxmox, ma dall’intera architettura: server più recenti, storage NVMe, rete veloce, ridondanza, configurazione di Ceph e ottimizzazione successiva alla migrazione. Attribuire tutto il miglioramento al solo hypervisor sarebbe tecnicamente scorretto.

La transizione è stata pianificata nei periodi di minore attività, quindi validata e rifinita dopo il passaggio. Il progetto si è concluso con la formazione del personale IT di ARTEC, un elemento spesso considerato secondario ma decisivo. Un’infrastruttura diventa davvero più semplice solo quando chi la gestisce sa interpretarne eventi, allarmi e comportamenti.

I risultati pubblicati nei casi di successo ufficiali di Proxmox e Lenovo indicano un miglioramento del 40 per cento nei tempi di elaborazione dei workload principali e la sostanziale eliminazione dell’impatto della manutenzione sulla produzione. Gli aggiornamenti ordinari di Proxmox VE e Ceph possono ora essere eseguiti senza interrompere le linee, spostando i carichi all’interno del cluster.

Anche il dato economico va letto correttamente. ARTEC ha eliminato i precedenti costi di licenza VMware, liberando risorse da destinare ad altri investimenti, ma il caso pubblico non quantifica una percentuale complessiva di riduzione del TCO. La promessa di risparmi fino all’80 per cento, possibile in alcune configurazioni e presente nelle proposte commerciali, non può diventare una regola generale. Il risultato dipende dal punto di partenza, dal numero di socket e core, dal livello di supporto scelto, dal costo dell’hardware, dal lavoro di migrazione e dalle competenze già presenti in azienda.

Il dato più interessante del caso ARTEC, quindi, non è solo una percentuale di sconto, ma l’allineamento tra infrastruttura e produzione: prima la manutenzione IT poteva rallaentare la fabbrica, dopo la migrazione questo non succede più.

Migrare da VMware a Proxmox: il costo nascosto è nelle dipendenze

Proxmox ha introdotto già dalla versione 8.2 un wizard integrato per importare macchine virtuali da VMware ESXi. Lo strumento riduce alcune operazioni manuali e trasferisce gran parte della configurazione nel modello di Proxmox VE. È un miglioramento importante, ma nessun wizard rende automatica una migrazione enterprise.

Prima di decidere è necessario costruire un inventario realistico dell’ambiente esistente, partendo dalle macchine virtuali, dai sistemi operativi e dalle versioni ancora supportate. Bisogna ricostruire le dipendenze tra le applicazioni, verificare reti virtuali, VLAN e regole firewall, quindi analizzare snapshot, template, appliance e formati dei dischi. La valutazione deve comprendere anche le integrazioni con i sistemi di backup, monitoraggio, gestione delle identità e automazione, insieme ai requisiti di disponibilità e agli obiettivi di ripristino, indicati da RPO e RTO. Devono essere controllate anche le licenze applicative eventualmente legate all’hardware virtuale o al numero di core. Infine, occorre capire se il team possiede le competenze necessarie per gestire la nuova piattaforma e quale livello di supporto sia disponibile in caso di problemi.

La migrazione dovrebbe poi procedere per gruppi di workload, iniziando dai sistemi meno critici e misurando prestazioni, tempi di backup, ripristino e comportamento in caso di guasto. Serve anche un piano di ritorno. La libertà da un lock-in non si costruisce con un salto nel vuoto, ma con la possibilità concreta di cambiare direzione. Per questo il ruolo di un partner specializzato come MegaByte non consiste soltanto nell’installare Proxmox. Consiste nel tradurre un’architettura aperta in una responsabilità operativa chiara. Nel caso ARTEC il valore è visibile nella progettazione della rete, nella ridondanza, nella calendarizzazione della migrazione, nella validazione e nella formazione.

Backup integrato non significa strategia di backup completa

Proxmox VE comprende funzioni native di snapshot, backup e ripristino, ma per gli ambienti aziendali la componente dedicata è Proxmox Backup Server. Il prodotto supporta backup incrementali, deduplicazione, compressione e cifratura autenticata, e può proteggere macchine virtuali, container e host fisici. Anche qui occorre evitare una scorciatoia concettuale. Avere il backup nella stessa famiglia tecnologica semplifica l’integrazione, ma non rende automaticamente resiliente l’infrastruttura. Una strategia corretta deve separare copie, credenziali e domini di guasto, prevedere retention coerenti con il rischio e testare periodicamente il ripristino. Il backup è valido quando restituisce i dati entro i tempi richiesti dall’azienda. Tutto il resto è una promessa. Questa distinzione è ancora più importante nell’epoca della cyber resilience, perché ransomware e compromissioni degli account amministrativi possono colpire insieme produzione e copie di sicurezza. La piattaforma deve quindi essere inserita in un disegno più ampio, con segmentazione, autenticazione forte, repository separati, copie off-site o offline, monitoraggio e prove di disaster recovery.

Proxmox, open source e sovranità digitale europea

Proxmox è europea, ma il valore strategico non si esaurisce nel passaporto dell’azienda. I server del caso ARTEC sono Lenovo, i processori Intel, il software utilizza componenti open source sviluppati da comunità internazionali. Nessuna infrastruttura complessa è davvero autarchica, e non sarebbe neppure auspicabile costruirla così. La sovranità utile non coincide con il rifiuto della tecnologia americana. Consiste nella capacità di evitare che una singola dipendenza diventi incontrollabile. Vuol dire mantenere accesso ai dati, al codice, alle competenze e alle alternative; sapere chi può amministrare i sistemi; poter spostare un workload senza dover ricostruire l’intera azienda. Nel nostro approfondimento sul Tech Sovereignty Package europeo abbiamo scritto che l’open source non è gratuito per magia e non garantisce da solo sicurezza o qualità. Offre però una base differente: rende ispezionabile il software, distribuisce la conoscenza e permette a più imprese di costruire servizi senza consegnare tutto il controllo al produttore originario. È lo stesso punto emerso nell’intervista a Frank Karlitschek su Nextcloud e la sovranità digitale. Le alternative europee non hanno bisogno soltanto di protezione politica o di slogan. Devono funzionare, scalare, integrarsi e offrire alle imprese una ragione economica per adottarle. Il caso ARTEC è interessante proprio perché porta la discussione fuori dai convegni: l’alternativa ha migliorato un processo industriale misurabile.

Proxmox e intelligenza artificiale: possibilità reale, ma non automatica

La presentazione di MegaByte collega l’iperconvergenza anche all’intelligenza artificiale. Il collegamento esiste, ma va spiegato senza trasformare l’AI in un’etichetta. Proxmox può ospitare macchine virtuali e container destinati a workload AI, gestire nodi dotati di GPU e fornire un’infrastruttura privata su cui eseguire inferenza, sviluppo o servizi basati su modelli open source. In questi scenari l’azienda mantiene maggiore controllo su dati, accessi e localizzazione dei carichi. Con Proxmox VE 9.2, pubblicato a maggio 2026, la piattaforma ha inoltre introdotto un bilanciamento dinamico dei carichi e ampliato le funzioni di software-defined networking. Proxmox Datacenter Manager 1.1 aggiunge una vista centrale su cluster, VM, container e istanze di backup distribuite. Questo non trasforma però Proxmox in una piattaforma AI completa. Servono ancora acceleratori, driver, orchestrazione, framework, pipeline dei dati, strumenti MLOps e competenze specifiche. L’infrastruttura può essere la base dell’AI, non sostituisce tutto ciò che viene costruito sopra. La questione torna al controllo. Come abbiamo osservato raccontando IBM Sovereign Core, la sovranità nell’era dell’intelligenza artificiale riguarda chi governa i sistemi e come questa responsabilità può essere dimostrata. Un cluster Proxmox on-premise può aiutare, soprattutto per dati sensibili o processi industriali, ma diventa sovrano soltanto se l’intera catena, dagli accessi ai backup fino ai modelli utilizzati, è governabile.

Quando Proxmox è la scelta giusta e quando non lo è

Proxmox merita una valutazione concreta nelle aziende che vogliono ridurre i costi ricorrenti della virtualizzazione, costruire un cloud privato, consolidare server e storage, evitare dipendenze eccessive o affiancare una seconda piattaforma all’ambiente VMware prima di una migrazione più ampia.

È particolarmente interessante per il midmarket, per la manifattura, per i service provider, per le organizzazioni pubbliche e per le imprese che possiedono competenze Linux o possono affidarsi a un partner con esperienza verificabile.

Non è invece una scelta automatica quando l’ambiente dipende in modo profondo da strumenti VMware specifici, quando mancano competenze operative, quando i workload hanno certificazioni molto restrittive o quando l’organizzazione pretende che il cambio di piattaforma non comporti alcun cambiamento di processi.

La domanda corretta non è se Proxmox sia migliore di VMware in assoluto, una domanda così formulata produce soltanto risposte commerciali;, bisogna chiedersi quale piattaforma offra, per quello specifico insieme di applicazioni, il miglior equilibrio tra disponibilità, prestazioni, sicurezza, costi, supporto, portabilità e controllo.

La scelta di Proxmox è una scelta sul potere

Il caso ARTEC dimostra che un’alternativa europea e open source può uscire dalla teoria e sostenere una fabbrica reale. Proxmox ha permesso di costruire, insieme a MegaByte, Lenovo, Intel e Ceph, un’infrastruttura più veloce, più disponibile e meno vincolata alle licenze precedenti. Non dimostra che ogni migrazione produrrà un incremento del 40 per cento, né che tutte le aziende risparmieranno l’80 per cento. Dimostra qualcosa di più utile: il mercato della virtualizzazione è tornato contendibile.

Per anni la virtualizzazione ha nascosto la complessità dell’hardware e ha dato alle imprese una libertà nuova, poi, lentamente, quella libertà si è trasformata in dipendenza dalla piattaforma che la rendeva possibile. Proxmox riapre il sistema, ma la tecnologia da sola non basta, servono architettura, competenze, partner, prove e responsabilità.

Il coraggio di cambiare è importante, ancora più importante è costruire le condizioni perché cambiare non sia un atto di fede, ma una decisione industriale.

Proxmox, l’alternativa europea a VMware che porta l’open source nel cuore del data center - Ultima modifica: da