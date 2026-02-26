Trend YouTube 2026: la lettera del CEO Neal Mohan

Per capire i trend YouTube 2026 bisogna leggere tra le righe la lettera del CEO Neal Mohan: un documento strategico che ridefinisce i creator come nuovi studi cinematografici, rivendica 100 miliardi di dollari pagati in quattro anni e posiziona YouTube come infrastruttura centrale della creator economy globale. Tra shopping integrato, doppiaggio AI, lotta all’“AI slop” e nuove misure per i minori, emergono ambizioni industriali, pressioni regolatorie e un messaggio chiaro a creator, brand e governi.
Quello che segue è un tentativo di capire cosa Mohan stia davvero dicendo e cosa stia, consapevolmente o meno, lasciando fuori.
Indice dei contenuti
Trend YouTube 2026: i creator come studi
Il punto di partenza della lettera è anche il più potente. Mohan scrive che il tempo in cui i video su YouTube venivano liquidati come “user generated content” è finito. I creator, dice, sono le nuove star e i nuovi studi cinematografici. Non è una metafora: è una dichiarazione di guerra all’establishment di Hollywood.
Presentare i creator non più come “utenti che caricano video” ma come vere e proprie case di produzione indipendenti con controllo totale su produzione e distribuzione è un cambio di paradigma narrativo rilevante. YouTube non è più un contenitore: è un sistema industriale alternativo all’entertainment tradizionale.
La citazione di Julian Shapiro-Barnum e la sua serie Outside Tonight non è casuale. È un segnale: YouTube vuole i content creator ambiziosi, quelli che costruiscono formati inediti, non quelli che replicano la TV. Quando Mohan dice “l’unico confine è la loro immaginazione” sta facendo al contempo una promessa e una responsabilizzazione. Ti do il palco. Tu portaci qualcosa di degno.
Eppure, in questo empowerment dichiarato, si nasconde un’asimmetria di potere enorme. I creator sono “i nuovi studi” solo finché YouTube decide di mostrare i loro contenuti. L’algoritmo rimane una scatola nera. La lettera non tocca mai questo punto.
$100B pagati ai creator negli ultimi 4 anni92% degli adolescenti USA usa YouTube quotidianamente$55B contributo al PIL USA nel 2024
I bambini: protezione o posizionamento politico?
La sezione dedicata ai minori è, tra tutte, quella scritta con maggiore cura retorica. Mohan apre con il dato Pew Research — il 92% degli adolescenti USA usa YouTube ogni giorno — e lo trasforma in argomento a favore della piattaforma, non in campanello d’allarme. Il sottotesto è chiaro: siamo indispensabili, quindi regolateci con prudenza.
La mossa più interessante è la frase: “spetta ai genitori, e non ai governi, decidere cosa è giusto per la propria famiglia.” È una presa di posizione liberale classica, ma nel contesto dei dibattiti legislativi in corso in Europa e negli USA sulla protezione dei minori online, diventa anche una strategia lobbistica esplicita. Mohan sta dicendo ai legislatori: restate fuori.
La novità concreta e significativa è la possibilità per i genitori di portare a zero il tempo di scorrimento degli Shorts per i minori — una funzione che Mohan stesso definisce “una novità assoluta nel settore”. In un’epoca in cui le piattaforme si sono sempre difese dietro l’impossibilità tecnica di tali controlli, questa è una concessione importante, che potrebbe effettivamente diventare standard di settore.
“Dare ai genitori gli strumenti per proteggere i figli nel mondo digitale, non dal mondo digitale.”
— Neal Mohan, CEO YouTube, 2026
La distinzione è sottile e genuinamente ben formulata. Ma resta aperta la domanda: quanti genitori avranno il tempo, la competenza digitale e l’energia per navigare sistemi di controllo parentale inevitabilmente complessi? La lettera non risponde. Le buone intenzioni, anche quando autentiche, non sostituiscono le strutture predefinite sicure.
Trend YouTube la creator economy: numeri reali, promesse da verificare
Cento miliardi di dollari pagati ai creator in quattro anni, cinquantacinque miliardi di contributo al PIL americano, quasi mezzo milione di posti di lavoro. Mohan sfoggia questi numeri con la sicurezza di chi sa che nessun competitor può avvicinarsi e ha ragione. La creator economy di YouTube non ha rivali in termini di scala e stabilità.
La parte più concreta riguarda lo shopping integrato e le partnerships con i brand. YouTube Shopping, con oltre 500.000 creator già attivi, è la scommessa su cui la piattaforma sta investendo di più nel breve termine. La promessa dell’acquisto con un click dai video dei creator è l’ambizione di diventare un ibrido tra TikTok Shop e Amazon, ma con il vantaggio di una base di fiducia nei confronti dei creator già consolidata.
La possibilità di sostituire in post-produzione l’annuncio di un brand all’interno di un video già pubblicato è una piccola rivoluzione silenziosa. Significa che un video pubblicato tre anni fa può diventare fonte di reddito attiva oggi, se il brand cambia strategia o lancia un prodotto aggiornato. È un cambio strutturale nel rapporto tra contenuto e monetizzazione che non ha precedenti su altre piattaforme.
Cosa manca nella leterw
La lettera non parla mai di concentrazione dei guadagni. I $100 miliardi pagati ai creator suonano imponenti, e lo sono , ma la distribuzione di quella ricchezza è estremamente diseguale. Una piccola élite di mega-creator guadagna somme astronomiche, mentre la vastissima maggioranza della piattaforma sopravvive con compensi minimi. La creator economy di YouTube è capitalismo puro: premiante per chi già vince, invisibile per chi tenta di emergere.
Trend YouTube 2026, AI lo strumento che non ti sostituirà (forse)
La sezione sull’intelligenza artificiale è quella che più rivela la pressione a cui Mohan è sottoposto. YouTube deve vendere l’AI ai creator senza spaventarli. Deve mostrare di gestire i deepfake senza sembrare repressiva. Deve combattere l'”AI slop” senza ammettere che le sue politiche di monetizzazione hanno incentivato per anni contenuti di bassa qualità.
Il punto dell'”AI slop” è il più onesto della lettera. Mohan lo nomina direttamente, usando il termine gergale, senza eufemismi. Riconosce che l’apertura della piattaforma ha un costo qualitativo reale. E annuncia che i sistemi di raccomandazione e monetizzazione verranno aggiornati per penalizzare questi contenuti. È una mossa attesa, ma almeno viene dichiarata pubblicamente.
Il doppiaggio automatico che supera i 6 milioni di spettatori giornalieri a dicembre — con una soglia di engagement di almeno 10 minuti — è probabilmente la funzione AI con il maggiore impatto strutturale sul mercato globale dei media. Abbatte le barriere linguistiche in modo sistematico e democratizza l’accesso a contenuti in lingue non native senza richiedere nulla all’utente. Se scalato, potrebbe ridefinire la nozione stessa di “mercato locale” per i creator.
L’analogia tra l’AI e il sintetizzatore o Photoshop è una delle più usate nel settore tech per normalizzare tecnologie potenzialmente dirompenti, è un’analogia valida, ma incompleta. Il sintetizzatore non poteva generare musica autonomamente senza un musicista. Alcuni modelli AI sì. Il confine che Mohan promette di preservare è reale oggi, ma nessuno può garantirne la solidità domani.
Cosa dice davvero questa lettera al mercato
Se togliamo il tono ispirazionale e leggiamo la lettera come un documento strategico, emergono quattro messaggi chiari destinati a diversi interlocutori.
Ai creator: siete il cuore del business, ma la nostra infrastruttura è il battito. Investiamo su di voi perché il vostro successo è il nostro. La relazione è simbiotica — ma le regole del gioco le scriviamo noi.
Agli inserzionisti: YouTube Shopping e le partnerships con i brand sono la nostra prossima grande scommessa. Il video è il nuovo scaffale del supermercato.
Ai legislatori: stiamo facendo il lavoro. Non serve la vostra mano pesante. Abbiamo strumenti per i genitori, politiche sui deepfake, sistemi anti-spam. Regolateci se dovete, ma rispettate la nostra autonomia.
Ai competitor — TikTok, Netflix, le piattaforme emergenti: i dati Nielsen ci vedono al primo posto nel tempo di visione in streaming da quasi tre anni. Non inseguiteci. Cercate di sopravvivere.
La frase finale e ciò che significa
Mohan chiude con quella che sembra una nota personale: quando gli chiedono chi sarà il più grande creator di YouTube tra cinque anni, risponde sempre che è qualcuno di cui non abbiamo ancora sentito parlare, che sta aprendo il suo canale oggi. È una bella frase. È anche una frase perfettamente costruita per comunicare tutto ciò che YouTube vuole essere: aperta, meritocratica, orientata al futuro.
Ma è anche vero ed è forse l’unica previsione della lettera che resiste a qualsiasi analisi critica. Il prossimo MrBeast non lo sa ancora e facendo prove davanti a uno specchio e YouTube, nel bene e nel male, sarà probabilmente ancora lì ad aspettarli. Quella è la sua vera forza. Nessuna lettera può falsificarla.
La lettera integrale
Dal CEO: Cosa ci aspetta su YouTube nel 2026
A firma di Neal Mohan, CEO YouTube
Mentre ci affacciamo al 2026, i confini sempre più labili tra creatività e tecnologia stanno trasformando il mondo digitale. Questo punto di svolta richiede scommesse ambiziose.
YouTube è l’epicentro indiscusso della cultura. I nostri creator stanno reinventando l’intrattenimento e costruendo le società di media del futuro, e noi continuiamo a essere il posto migliore in cui far crescere le loro attività. YouTube ha la portata, la community e gli investimenti tecnologici che servono per guidare il settore creativo in questa nuova era.
Ecco le mie previsioni per il futuro che verrà:
- I creator sono le nuove star e i nuovi studi cinematografici
La tecnologia offre nuove possibilità creative, ma sono i creator e gli artisti di YouTube a guidare la strada verso la trasformazione dell’intrattenimento.
I nostri creator e artisti
Le persone visitano YouTube per vivere a fondo i momenti culturali più importanti. Quello che vogliono è assistere in prima fila all’azione del Super Bowl con creator come Jesser e Kay Adams, vedere ogni momento del red carpet degli Oscar e godersi l’intensa esperienza di fandom che circonda l’uscita di un album di Taylor Swift o dei BTS. Noi offriamo tutto questo.
A Hollywood ma non solo, gli YouTuber stanno acquistando spazi con dimensioni da studio cinematografico per sperimentare in anteprima nuovi formati e produrre programmi televisivi imperdibili, prodotti in modo impeccabile. Il tempo in cui questi contenuti venivano liquidati come semplici “contenuti generati dagli utenti” è finito. Questi sono programmi creati da creator indipendenti. Pensiamo a Julian Shapiro-Barnum: la sua prossima serie Outside Tonight è un’esperienza di programmazione notturna unica nel suo genere, creata per l’era digitale. Quando i creator hanno il controllo della produzione e della distribuzione, l’unico confine è la loro immaginazione.
Ogni formato su ogni schermo
Che guardino i contenuti su un piccolo schermo nel palmo della mano o sullo schermo più grande di casa, gli spettatori scelgono YouTube per l’impareggiabile varietà dei contenuti: lunghi , Shorts, video musicali, live streaming, podcast e altro ancora. Quest’anno renderemo gli Shorts ancora più vari integrando diversi formati, come i post con immagini, direttamente nel feed, rendendo più facile rimanere in contatto con i propri creatori preferiti.
Stiamo anche investendo nella musica, sia che si tratti di aiutarvi a trovare il vostro prossimo artista preferito, di scoprire le storie dietro le canzoni che vi emozionano o di rendere più facile scoprire e ascoltare le nuove uscite.
Secondo Nielsen, YouTube è al primo posto per tempo di visualizzazione in streaming negli Stati Uniti da quasi tre anni.[1] YouTube è la nuova TV, perché i creator sono le nuove star dei contenuti in prima serata. Ms. Rachel, con le sue due nomination agli Emmy, è la dimostrazione del ruolo determinante assunto dai creator in questa nuova era dell’intrattenimento.
YouTube TV
Il nostro successo nel settore Living Room si estende anche alla televisione in diretta con YouTube TV. Presto lanceremo la funzionalità multiview completamente personalizzabile e più di 10 piani YouTube TV differenti che coprono sport, intrattenimento e notizie, tutti progettati per dare un maggiore controllo agli abbonati.
YouTube è diventata la destinazione per eccellenza per gli spettatori che vogliono accedere al mondo illimitato dei contenuti dei creator e della televisione in diretta e siamo orgogliosi di creare la migliore esperienza possibile per la prossima generazione.
- Creazione del luogo ideale per bambini e adolescenti
Secondo uno studio condotto dal Pew Research Center nel 2025, YouTube è usato dal 92% degli adolescenti statunitensi (13-17 anni), che visitano quotidianamente la piattaforma per imparare dentro e fuori dall’aula. Infatti, il 79% degli insegnanti statunitensi che utilizzano YouTube concorda sul fatto che aiuta gli studenti ad apprendere. Il nostro obiettivo è mantenere YouTube un luogo di esplorazione, pur dando ai genitori gli strumenti per indirizzare il tipo di esperienza.
Quando si tratta di bambini, abbiamo sempre messo la protezione al di sopra del profitto e vantiamo una lunga esperienza nell’offerta di esperienze adatte alle diverse età. Dal lancio dell’app YouTube Kids nel 2015 a quello dell’esperienza con supervisione per preadolescenti nel 2021, abbiamo creato una piattaforma che cresce insieme a ogni bambino.
Quest’anno renderemo più facile per i genitori creare nuovi account per i bambini e passare facilmente da un account all’altro, garantendo a tutti i membri della famiglia la giusta esperienza di visione.
La settimana scorsa abbiamo annunciato ulteriori aggiornamenti per rafforzare e semplificare il Controllo genitori, in linea con la nostra convinzione che spetti a loro, e non ai governi, decidere cosa è giusto per la propria famiglia. Ora i genitori di bambini e adolescenti possono controllare il tempo trascorso dai loro figli a scorrere gli Shorts, anche impostando il timer su zero (una novità assoluta nel settore). Stiamo anche automatizzando il processo di “passaggio” tra i tipi di account man mano che i bambini crescono, semplificando così la configurazione per le famiglie.
Lo scopo di tutto ciò è dare ai genitori gli strumenti per proteggere i figli nel mondo digitale, non dal mondo digitale. Riteniamo che questo standard di responsabilizzazione dei genitori dovrebbe essere la base per il nostro settore e speriamo che ispiri altre piattaforme a seguire il nostro esempio.
- Supporto della creator economy
YouTube rimane la creator economy originale e la più grande. I creator qui si sentono a casa perché offriamo il percorso più stabile per guadagnare. Solo negli ultimi quattro anni, abbiamo versato oltre 100 miliardi di dollari a creator, artisti e società del settore dei media. Questo successo alimenta le economie locali. Nel 2024, negli Stati Uniti, l’ecosistema di YouTube ha contribuito al PIL con 55 miliardi di dollari e ha sostenuto più di 490.000 posti di lavoro a tempo pieno attraverso i creator che hanno fondato aziende e assunto dipendenti all’interno delle loro comunità. È ora che i governi di tutto il mondo inizino a riconoscere l’impatto dei creator e a offrire loro gli stessi vantaggi riservati alle maggiori società di comunicazione.
Più opzioni di guadagno per i creator
Per ogni idea che un creator può immaginare, noi forniamo il modello di business più adatto. Quest’anno continueremo a investire nei diversi modi per guadagnare, dallo shopping e dagli accordi con i brand alle funzionalità di finanziamento dei fan come le Gemme e i regali. Sappiamo che si tratta di importanti fonti di guadagno, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti, per creatori come Santiago Matias, che utilizza le donazioni di Super Chat come mezzo per consentire ai fan di influenzare l’esito della sua serie reality di successo.
Ci stiamo adoperando per rendere YouTube una destinazione di prim’ordine per gli acquisti, perché gli spettatori si fidano dei prodotti e brand consigliati dai creator. Un esempio è Vineet Malhotra, che nel 2025 ha generato ricavi lordi di vendita dell’ordine di milioni di dollari con YouTube Shopping. Con oltre 500.000 creator già su YouTube Shopping, il nostro obiettivo è garantire un’esperienza di acquisto fluida. Presto, quando un creator come Christen Dominique consiglierà un prodotto, potrai acquistarlo con un solo clic.
Accelerazione degli accordi con i brand
Le partnership con i brand sono fondamentali, perciò stiamo semplificando il processo di ricerca, assunzione ed esecuzione di campagne di successo per le agenzie di influencer marketing per trovare e assumere creativi, e realizzare campagne di successo tramite il nostro hub Partnership con i creator. Inoltre, stiamo fornendo ai creator nuovi strumenti per garantire il successo di queste partnership, come la possibilità di aggiungere un link al sito di un brand negli Short o di sostituire in un secondo momento l’annuncio pubblicitario di un brand all’interno di un video per aggiornarlo.
Ci impegniamo a costruire l’economia più diversificata al mondo, in grado di trasformare una visione unica in un’attività commerciale globale e sostenibile.
- Potenziamento e salvaguardia della creatività
Per anni, l’AI è stata il motore silenzioso alla base delle nostre innovazioni più importanti. Per sfruttare questo slancio, ci sono quattro aree in cui dobbiamo darci da fare nel 2026:
La nuova frontiera della creatività
Proprio come il sintetizzatore e Photoshop hanno rivoluzionato il suono e le immagini, l’AI sarà di grande aiuto per i creativi pronti a utilizzarla. In media, a dicembre, sono stati più di 1 milione i canali che hanno utilizzato i nostri strumenti di creazione con l’AI ogni giorno. Presto amplieremo queste funzionalità, che tu voglia creare uno Short usando le tue sembianze, produrre giochi con un semplice prompt di testo o sperimentare con la musica. Nel corso di questa evoluzione, l’AI rimarrà uno strumento per esprimersi. Non andrà a rimpiazzare l’espressione personale.
Trasparenza e protezioni in relazione all’AI
Sta diventando sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è generato con l’AI. E questo ha risvolti particolarmente seri quando si tratta di deepfake. Etichettiamo in modo chiaro i contenuti creati con i prodotti AI di YouTube e i creator hanno l’obbligo di dichiarare i casi in cui hanno creato contenuti alterati o sintetici di tipo realistico. Poiché non sempre le etichette sono sufficienti, provvediamo a rimuovere tutti i contenuti sintetici dannosi che violano le Norme della community. Inoltre, stiamo utilizzando Content ID, un sistema a cui i nostri partner si affidano da oltre dieci anni, come base per fornire ai creator nuovi strumenti per gestire l’uso delle loro sembianze nei contenuti generati dall’AI. Infine, ci impegniamo come sempre a proteggere l’integrità creativa sostenendo leggi fondamentali come il NO FAKES Act.
Gestione dell’AI slop
Con l’ascesa dell’AI sono in aumento i contenuti di bassa qualità. Si parla in proposito di “AI slop”, la cosiddetta “sbobba artificiale”. In qualità di piattaforma aperta, noi consentiamo un’ampia libertà di espressione, pur assicurandoci al contempo che YouTube rimanga un luogo in cui le persone trascorrono volentieri il loro tempo. Negli ultimi 20 anni, abbiamo imparato a non imporre i nostri preconcetti all’ecosistema dei creator. Oggi, tendenze un tempo di nicchia come l’ASMR e guardare altre persone che giocano ai videogiochi sono diventate fenomeni di massa. Tuttavia, questa apertura comporta anche la responsabilità di preservare standard qualitativi elevati. Per ridurre la diffusione dei contenuti di bassa qualità generati con l’AI, stiamo attivamente migliorando i nostri già consolidati sistemi di consigli e monetizzazione che già utilizziamo per contrastare lo spam, il clickbait e contenuti ripetitivi di bassa qualità.
Un’esperienza di visione trasformata
L’AI farà da ponte tra la curiosità e la comprensione. Solo nel mese di dicembre, più di 20 milioni di utenti hanno utilizzato il nostro strumento Chiedi per saperne di più sui contenuti che stavano guardando, ponendo domande come “Qual è la storia dietro il testo di questa canzone?” o “Quali ingredienti mi servono per preparare questa ricetta?”. E non intendiamo fermarci qui: vogliamo che la comprensione sia davvero universale. In media, più di 6 milioni di spettatori hanno trascorso almeno 10 minuti al giorno a guardare video con doppiaggio automatico a dicembre.
In definitiva, il nostro obiettivo è garantire che l’AI sia messa al servizio delle persone che rendono grande YouTube: i creator, gli artisti, i partner e i miliardi di spettatori che vogliono stabilire una connessione più profonda con il mondo che li circonda.
Una scommessa per il futuro
Spesso mi viene chiesto di prevedere chi sarà il creator più importante su YouTube tra cinque o dieci anni. La mia risposta è sempre la stessa: è una persona di cui non hai mai sentito parlare e che sta avviando il suo canale oggi. Ed è proprio questo che mi dà la carica per continuare a costruire il palcoscenico per questa nuova generazione e per quelle a venire.