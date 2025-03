WIIT e Gruppo E: collaborazione per una piattaforma di AI Generativa in cloud

WIIT e il Gruppo E annunciano una partnership per sviluppare una piattaforma privata di AI generativa su WIIT Cloud Native Platform, garantendo sicurezza, scalabilità e conformità normativa.

WIIT S.p.A. e Gruppo E hanno annunciato una partnership strategica che punta a migliorare il modo in cui le aziende italiane si avvicinano alla digitalizzazione e alla gestione delle informazioni sfruttando Cloud e AI.

Il cuore della partnership risiede nell’integrazione della tecnologia AI generativa del Gruppo E, sviluppata dall’azienda partecipata Memori, con la WIIT Cloud Native Platform (WCNP). Questa piattaforma mira a offrire un sistema di AI generativa sicuro ed efficiente, capace di proteggere la proprietà intellettuale dei clienti grazie alla robusta infrastruttura Secure Cloud di WIIT..

L’obiettivo della partnership è di offrire alle aziende un sistema di AI generativa sicuro ed efficiente, basato su una piattaforma di knowledge base privata a tutela della proprietà intellettuale dei clienti e garantito dall’infrastruttura Secure Cloud di WIIT, che integra cloud e cybersecurity ai massimi livelli.

WIIT e Gruppo E: obiettivi della collaborazione

L’obiettivo principale della collaborazione è fornire alle aziende una piattaforma di AI generativa che garantisca sicurezza, scalabilità e conformità. La sicurezza grazie ad un ambiente stabile e protetto, connesso a livello di cyber-security; la scalabilità con l’utilizzo di tecnologie Open Source che permettono un’espansione flessibile delle risorse e la conformità grazie ad un sistema che assicura la piena aderenza alle normative europee sul trattamento dei dati.

WIIT e Gruppo E: i benefici per i clienti

I clienti potranno trarre vantaggio da una piattaforma AI avanzata che ottimizza sia i processi aziendali che la gestione delle informazioni. Le caratteristiche principali includono due funzioni all’avanguardia:

Interazione in linguaggio naturale: La piattaforma conversazionale permette agli utenti di interagire e ottenere informazioni in modo intuitivo.

Document Intelligence: La capacità di estrarre valore non solo da testi, ma anche da documenti statici e database complessi, migliorando significativamente l’accesso alle informazioni.

Le dichiarazioni

Alessandro Cozzi, CEO di WIIT, ha sottolineato l’importanza dell’AI nel delineare il futuro delle aziende. Ha evidenziato come la partnership con Gruppo E offra una soluzione che unisce sicurezza e resilienza. Stefano Davitti, Amministratore Delegato di Gruppo E, ha elogiato WIIT come partner ideale per la diffusione della tecnologia AI, riconoscendo la loro competenza e l’elevato valore aggiunto della loro offerta.

Chi sono WIIT e Gruppo E?

WIIT S.p.A. è un leader riconosciuto nel mercato del Cloud Computing, con una forte presenza in Italia, Germania e Svizzera. La loro offerta si concentra su soluzioni innovative di Private e Hybrid Cloud, particolarmente adatte per la gestione di applicazioni critiche.

Dall’altro lato, Gruppo E è una rete di player dell’information technology, impegnata ad affiancare le aziende nella transizione digitale sostenibile. Questa collaborazione nasce con l’intento di sfruttare le competenze e le tecnologie di entrambe le aziende per creare una piattaforma di AI generativa all’avanguardia.

La partnership tra WIIT e Gruppo E promette di essere un punto di svolta per le aziende italiane che mirano a digitalizzare i loro processi in modo sicuro ed efficiente. Grazie a questa collaborazione, le aziende potranno usufruire di soluzioni di AI generativa all’avanguardia, costruite su una piattaforma cloud robusta e scalabile.