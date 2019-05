Il rapporto arriva mentre l’azienda affronta le turbolenze delle proteste dei lavoratori e una recente multa da $1,7 miliardi dall’UE

Le azioni di Google sono crollate dopo che l’azienda non ha superato le previsioni degli analisti, dopo un anno di turbolenze interne, problemi di privacy e diverse multe internazionali.

Le azioni di Alphabet, la casa madre di Google, si sono posizionate al ribasso del 7% nel trading after-hours dopo che l’azienda ha comunicato di aver registrato un fatturato nel primo trimestre di $36,34 miliardi, inferiore al fatturato di 37,33 miliardi di dollari stimato dagli analisti. I guadagni del primo trimestre rappresentano un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nel quale sono stati registrati ricavi per 31,15 miliardi di dollari.

Lunedì, il CEO di Google, Sundar Pichai, ha annunciato che l’azienda continuerà a investire di più in algoritmi su YouTube, in seguito a recenti incidenti che hanno visto la piattaforma offrire informazioni errate, incitamento all’odio e contenuti disturbanti per i bambini; ha anche promesso di continuare a rispondere alle preoccupazioni sulla privacy degli utenti.

“Le aspettative degli utenti in materia di privacy sono in costante evoluzione”, ha affermato, “faremo più cambiamenti nel corso dell’anno”.

Alphabet in calo rispetto a Facebook e Amazon

La performance di Alphabet non è riuscita a tenere testa ai suoi principali rivali tecnologici come Facebook, che ha mostrato una crescita dei ricavi record di oltre $15 miliardi nei primi tre mesi dell’anno, e Amazon, che ha registrato quattro trimestri consecutivi di profitti record. Microsoft ha inoltre ottenuto impressionanti risultati nel primo trimestre, superando le aspettative di vendita e di profitto e diventando la terza azienda statunitense quotata ad essere valutata a 1 trilione di dollari.

Il rapporto sui guadagni arriva dopo che il Nasdaq e S&P hanno chiuso ai massimi storici venerdì. A partire da lunedì, le azioni di Alphabet sono aumentate del 22% da inizio anno, ben al di sopra del guadagno S&P del 16%.

Alphabet: ultimo anno vissuto non senza problemi

L’anno scorso, Google ha lottato con le turbolenze derivate dai lavoratori, con i dipendenti che hanno organizzato uno sciopero nel novembre 2018 per via di accuse di cattiva condotta sessuale e centinaia di dipendenti che hanno firmato una lettera in opposizione al trattamento riservato agli imprenditori temporanei in aprile. A marzo, l’azienda è stata colpita con 1,5 miliardi di euro di multa dall’Unione europea per abuso di posizione monopolistica in merito alle pratiche pubblicitarie. A gennaio, Alphabet è stata multata 50 milioni di euro per non aver fornito agli utenti informazioni trasparenti e comprensibili sulle sue politiche di utilizzo dei dati.

L’azienda ha riferito di aver assunto 4.600 dipendenti, arrivando ora a 103.459 dipendenti.

In una call con gli investitori, Ruth Porat, chief financial officer di Alphabet, ha citato gli investimenti esterni come un luogo di crescita nei prossimi trimestri. Le aziende di questa categoria, “altre scommesse”, hanno dichiarato entrate per $170 milioni contro le aspettative di $172 milioni e hanno riportato una perdita operativa di $868 milioni.

Queste attività non di Google comprendono Waymo, di proprietà di Alphabet, che ha recentemente annunciato una fabbrica di automobili autonome a Detroit in Michigan, USA e Wing, un servizio di consegna tramite droni di proprietà di Google che ha recentemente ricevuto l’approvazione della FAA. Ad aprile, Softbank ha investito 125 milioni di dollari in Loon, un’azienda di proprietà di Google che mira a espandere l’accesso a Internet attraverso palloni ad alta quota.

Alphabet: scende il valore delle azioni della società Google - Ultima modifica: da