Se hai un dispositivo Android e sei un Windows Insider nel Fast Ring, sei tra le prime persone che possono già scaricare l’app Your Phone di Microsoft. Microsoft ha iniziato a testare l’applicazione sperimentale, che consente di accedere facilmente ai file sul telefono Android da un PC Windows 10.

Your Phone di Microsoft per accedere ai file su Android

Certo, si possono già utilizzare servizi di terze parti e servizi Cloud (oppure si può inviare via email a se stessi i file), ma la funzionalità di Your Phone promette un modo più semplice per accedere ai file su dispositivi. Quando si accede al telefono Android su un computer, si vedranno le fotografie più recenti sul dispositivo. Si potrà anche trascinarle direttamente in un’altra app, ad esempio PowerPoint se si sta facendo una presentazione.

Microsoft Your Phone e Android

Microsoft ha presentato per la prima volta Your Phone e l’esperienza drag-and-drop all’inizio di quest’anno durante la sua conferenza annuale per gli sviluppatori Build a Seattle. La funzione sarà successivamente disponibile anche per gli utenti iPhone, ma solo con una limitata capacità, in particolare per inviare la pagina web visualizzata su un dispositivo mobile a un computer in modo da poter continuare a guardare i video o leggere il testo su uno schermo più grande.

Sul telefono deve essere in esecuzione Android 7.0 e versioni successive per poter utilizzare la funzionalità sperimentale. È sufficiente attivare l’app Your Phone e scaricare l’applicazione mobile corrispondente.