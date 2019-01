Il CES 2019 (Consumer Electronics Show) non ha deluso le attese e come ogni anno uno degli eventi tecnologici più seguiti, ha fatto parlare di sé per le novità presentate.

CES 2019: le migliori novità

A Las Vegas, in un enorme spazio per conferenze di duecentomila metri quadrati e con oltre quattromila stand di aziende e startup, il CES 2019 ha attirato quasi centonovantamila spettatori interessati alle novità del settore. Fra televisori, reti wireless e gadget, sono stati molti gli spunti interessanti visti in Nevada.

CES 2019: le TV

Le TV hanno avuto il loro momento di notorietà al CES 2019 dato che qui sono stati presentati gli innovativi televisori 8K. Anche se non ci sono ancora film o serie fatte con questa tecnologia, aziende come Samsung, LG e Sony hanno introdotto le nuove televisioni 8K che hanno sedici volte la definizione di uno schermo 1080 Hd.

Per vederle nelle case ci vorrà forse ancora qualche tempo e la speranza della aziende è che il prodotto non si riveli un mezzo flop come i televisori in 3D, mai diventati un bene comune. Fra gli apparecchi più particolari ecco The Wall Micro Led di Samsung: una televisione modulare, composta da vari schermi che possono essere assemblati in modo diverso per ottenere la definizione e proporzione preferita nelle immagini.

CES 2019: smartphone

Al CES 2019 per quanto riguarda gli smartphone, si sono fatti notare gli smartphone pieghevoli, questa nuova forma sembra essere l’obiettivo comune di tutti i grandi produttori. A sorpresa però, non è stata una delle famose multinazionali a svelare il primo smartphone pieghevole: l’azienda cinese Royole ha portato al Consumer Electronics Show 2019 il FlexPai, un telefono con display che si può piegare e arrotolare. Il prodotto è già in vendita in Cina per circa 1.150 euro, ma è probabile che verrà presto soppiantato dal Samsung Galaxy F.

Oltre ai nuovi telefoni è stata la rete 5G ad attirare le attenzioni dei partecipanti al Consumer Electronics Show 2019. Il nuovo network permetterà di viaggiare mille volte più velocemente che con la 4G LTE, ma comincerà a essere diffuso solo nella seconda metà del 2019.

CES 2019: computer

Per quanto riguarda i computer, molto spazio è stato dato ai pc per videogiocatori. Origin Cube è stato il prodotto più apprezzato nel campo mentre il nuovo processore Ryzen di Amd promette ancora maggiore velocità. Molta curiosità ha destato IBM Q System One: si tratta del primo computer quantistico, ovvero in grado di lanciare programmi e fare operazioni in modo estremamente veloce, in vendita per privati.

Google, che a differenza di Apple era presente, ha mostrato i progressi fatti dagli assistenti vocali Google Home e Assistant, ormai integrabili in dozzine di prodotti per la casa (dai frigoriferi alle finestre).

CES 2019: I migliori gadget tecnologici

Non sono comunque mancati gadget originali tra le migliori novità del CES 2019 che come ogni anno hanno attirato curiosi e occupato i titoli dei giornali dopo il Consumer Electronics Show 2019. Fra questi rientra la fascia per la testa che analizza il sonno: il prodotto Dreem band serve a monitorare le funzioni fisiche durante l’atto del dormire e può essere utile per migliorare il proprio periodo di riposo. Ancora più in là si sono spinti gli inventori di Numi 2.0, una delle novità del CES 2019 che ha fatto parlare di sé. Nonostante il nome futuristico altro non è che una toilette. Lo speciale wc si connette a internet, è in grado di dialogare con Alexa e ha vari getti di acqua e altre particolarità che lo rendono la toilette più moderna della storia. Il prezzo è di circa 7.000 dollari.

Infine le automobili sono state sotto i riflettori all’evento di Las Vegas.

CES 2019: Auto futuristiche

Kia ha fatto il suo ingresso nel mercato delle auto che si guidano da sole con un prodotto innovativo dotato di intelligenza artificiale in grado di riconoscere le sensazioni dei passeggeri. Hyundai ha presentato Elevate, un mezzo in grado di camminare su quattro gambe robotiche per superare terreni difficili in situazioni di emergenza. Le grandi case automobilistiche del calibro di Bmw e Mercedes hanno introdotto delle auto in grado di connettersi a vari dispositivi e intrattenere i passeggeri: sembra che nell’immediato futuro le multinazionali cercheranno di rendere l’esperienza del viaggio ancora più interattiva e meno noiosa, in attesa che anche il guidatore non debba preoccuparsi della strada.

Il Ces 2019 è sembrato orientarsi soprattutto sui prodotti utili in tempo breve, sempre più tecnologici e innovativi ma giusto un passo avanti rispetto a ciò che abbiamo già adesso.

di Andrea Indiano – Corrispondente dagli USA