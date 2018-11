Meglio le Mappe apple o Google maps? La sfida Google Maps VS Mappe apple ormai è storica, e ha sempre visto intesta Google ma le mappe di Apple sono notevolmente migliorate, infatti, per molti utenti iOS, Apple Maps è l’unico software di navigazione che utilizzano. Tuttavia, non si può negare che Google Maps abbia a lungo surclassato Apple in fatto di mappe. Sulle mappe apple le opinioni sono state contrastanti.

Meglio mappe apple o Google maps

Considerata la competitività di Apple e Google, è facile dimenticare che le due aziende in passato sono state anche “amiche”. Anche se ora sembra una storia antica, bisogna ricordare che l’ex CEO di Google Eric Schmidt è persino salito sul palco insieme a Steve Jobs durante l’iconica introduzione dell’iPhone originale nel 2007. Ora invece è in corso una sfida all’ultima strada quella delle Mappe Apple VS Google Maps

La relazione tra i due amici, tuttavia, è stata relativamente breve. In una storia che è stata raccontata già infinite volte, il team di Google Android, dopo aver visto l’iPhone, si è reso conto che avrebbe dovuto reimmaginare completamente il sistema operativo Android. In poco tempo, Android si è trovato in concorrenza diretta con l’iPhone e con Steve Jobs che, in sostanza, accusava Google di un vero e proprio furto. Apple, a sua volta, ha deciso di ridurre la dipendenza da Google ovunque potesse. Di conseguenza, Apple alla fine ha iniziato a lavorare sul proprio software di navigazione e, infine, ha lanciato Mappe Apple (Apple Maps) con iOS 6.

Mappe Apple opinioni in miglioramento

La ricezione iniziale di Apple Maps è stata tiepida e a ragione: le prime versioni del software sono state afflitte da numerosi problemi di usabilità e prestazioni, tanto che Craig Federighi della Apple avrebbe successivamente affermato che Apple era stata costretta a concentrarsi sul miglioramento del software.

Google Maps Vs Mappe Apple, il confronto

Per tanto tempo Google Maps ha surclassato Apple in un certo numero di aree, una dinamica che è stata elaborata in un post sul blog assolutamente del cartografo ed ex dipendente Apple Justin O’Beirne alla fine dello scorso anno .

Quasi un anno dopo, O’Beirne è tornato con un altro esame approfondito di Apple Maps messe a confronto con Google Maps . Il rapporto di O’Beirne è di particolare interesse questa volta perché Apple, al WWDC, ha dichiarato che l’azienda stava ricostruendo Apple Maps da zero con molti più dettagli; anche se la versione aggiornata di Apple Maps non è ancora disponibile per la maggior parte delle città, O’Beirne ha dato un’occhiata a come appare il software di navigazione aggiornato in California e ne è rimasto impressionato.

Recensione Mappe Apple

Dalle immagini dettagliate della vegetazione a un notevole aumento delle forme degli edifici, l’ultima versione di Apple Maps sembra avere il potenziale per diventare un temibile rivale di Google Maps. È interessante notare che ci sono anche aree in cui le mappe di Apple mostrano strade che manca a Google Maps. Naturalmente, la domanda incombente è quando i dati di mappatura aggiornati di Apple si diffonderanno in tutti i paesi.

L’ultima versione di Apple Maps è perfetta? Probabilmente non ancora e rimangono ovviamente aree in cui Google Maps riesce a superare ciò che Apple porta in tavola. Eppure, Apple Maps ha senza dubbio fatto passi da gigante negli ultimi 12 mesi.

Detto questo, l’intero pezzo di O’Beirne è straordinariamente esauriente e vale la pena leggerlo nella sua interezza se si ha interesse nella cartografia e nello sforzo continuo di Apple di raggiungere Google Maps.