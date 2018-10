Le migliori app gratis che possono cambiare, almeno un po’, la tua vita. Le applicazioni utili per Android e iOS che dovresti installare, le migliori app 2018 che non dovrebbero mancare sul tuo smartphone. Abbiamo scelto le migliori app da scaricare gratis che hanno una vera utilità, le abbiamo provate e usate a te non rimane che leggere e poi andare su Goole Play Store o App store per scaricarle.

Le migliori app gratis 2018

FlipBoard

Flipboard è probabilmente la migliore app al mondo per leggere le notizie. È un accurato software aggregatore di notizie che arrivarono non solo dai siti web più conosciuti ma da una serie di curatori che scelgono le notizie migliori e le ordinano per argomento. È l’esperienza di lettura più vicina a sfogliare una vera rivista che si possa fare con una app. La facilità di lettura, la possibilità di scegliere i propri curatori preferiti, gli editori grandi e piccoli, il formato elegante simile a una rivista vera. Ne fanno una delle migliori app gratis in circolazione e se non ce l’hai dovresti installarla subito (e ovviamente seguire Digitalic). È perfetta quando vuoi leggere le cose che ti interessano davvero. Imperdibile.

Noted

Noted trasforma il tuo smartphone in un potente strumento per registrare e prendere appunti in modo perfetto per tenere traccia di conferenze, riunioni, interviste e altre occasioni. L’app registra l’audio, consentendo inoltre agli utenti di digitare note (con rich text e supporto immagini), che vengono automaticamente contrassegnate con l’ora con un “time tag” ricercabile, una sorta di segnalibro per ritrovarli in modo più semplice. Le registrazioni e le relative note di accompagnamento possono essere sincronizzate tramite iCloud, organizzate in notebook e ricercate rapidamente, con l’aiuto di etichette temporali. Il piano gratuito di Noted ha funzionalità di base e consente di salvare fino a cinque registrazioni, con piani premium che rimuovono tale limite e aggiungono funzionalità come la riduzione del rumore e l’esportazione di note in PDF. Una delle migliori app gratis in circolazione, particolarmente adatta ai creativi, a quali che non vogliono farsi sfuggire un’idea. Una delle app utili per davvero.

ScanBot

Quello che Noted è per le note audio, Scanbot è lo è per i documenti. Scanbot trasforma lo smartphone in un potente scanner portatile, che consente di scansionare documenti e codici QR e poi di salvarli in file JPG o PDF di alta qualità. Le scansioni possono essere salvate localmente, condivise nel cloud o inviate via fax dall’app. Il rilevamento automatico dei bordi e una vasta gamma di filtri, strumenti e impostazioni aiutano a ottenere una scansione molto nitida dalla fotocamera dello smartphone. Si possono quindi creare versioni elettroniche chiare e leggibili dei documenti e note scritte importanti. È una delle migliori app gratis che fa già tutto, ma gli abbonati premium a pagamento offrono funzionalità extra come il riconoscimento ottico dei caratteri, la sincronizzazione con iCloud, il supporto per una varietà di protocolli di trasferimento file, editing, crittografia e protezione passcode.

Civilization AR

L’app di Civilizations AR attinge ai tool di realtà aumentata di iOS e Android per portare in vita le reliquie antiche e i tesori culturali del passato attraverso la realtà aumentata. È possibile visualizzare ciascun cimelio con rendering 3D realistico, utilizzando il telefono come una telecamera AR. Non solo si possono ammirare visualizzazioni senza precedenti, si può anche ingrandire e ruotare gli oggetti. Ci sono poi funzionalità interattive come la “vista a raggi X” e le narrazioni che si aggiungono all’esperienza AR, mentre impari a conoscere i segreti, le origini e la storia di questi tesori culturali globali. Per la qualità eccellente è una delle migliori app gratis del mondo e probabilmente la migliore app in assoluto per la realtà aumentata

WhatTheFont

Una delle app più utili per i grafici e gli appassionati di grafica: WhatTheFont che aiuta anche la persona più inesperta a identificare i caratteri, i font, utilizzando il riconoscimento ottico dei e la fotocamera dello smartphone come un mirino. Basta scattare una foto del carattere che si desidera identificare, e l’app fa il resto, trovando le corrispondenze più vicine nel database di MyFonts e segnala anche i caratteri simili. Questa che una delle migliori app gratis è un po’ uno Shazam per le font, un SounHound della Grafica. Una Volta riconosciuto il font inquadrato si può anche testarlo digitando il testo all’interno dell’app. Ne avevamo parlato anche qui di WhatTheFont perché è davvero una app utile.

Google Trips

Google Trips trasforma il tuo smartphone in un assistente di viaggio all-in-one, raccogliendo in un unico posto gli itinerari di viaggio e le prenotazioni arrivate tramite e-mail in gruppi ordinati automaticamente. Le tue prenotazioni vengono automaticamente raccolte da Gmail e organizzate in singoli viaggi. Ogni viaggio include programmi del giorno, cose da fare, suggerimenti su cosa mangiare e bere e molto altro.

L’app inoltre include inoltre suggerimenti, piani del giorno e attrazioni turistiche correlate in base ai tuoi gusti. Una funzione molto utile di questa app è la possibilità per gli utenti di salvare i dettagli del loro viaggio localmente sullo smartphone, in modo da potere consultare ogni dettaglio l’utilizzo offline lontano dal Wi-Fi o evitando le eventuali tariffe di roaming costose. È una delle migliori app gratis al mondo per l’uso dell’intelligenza artificiale applicata ai gusti dell’utente ed è indubbiamente una delle app più utili per organizzare i viaggi.

Google Trips per Android

Google Trips per iOS

Dropbox

Dropbox è il pioniere nell’archiviazione su cloud, ha aiutato la diffusione dell’archiviazione online di file, foto, musica e documenti per un facile accesso su qualsiasi dispositivo ovunque tu sia. Gli utenti possono avere gratis 2 GB di spazio di archiviazione nel cloud per i propri file, con la possibilità di sincronizzazione e accesso offline ai file archiviati nel cloud. È questa la funzione che fa la differenza e che pone Dropbox tra le migliori app gratis del mondo: il file sono davvero sul proprio computer e anche in cloud, poi quando si modificano localmente viene aggiornata la copia sincronizzata online. Essendo in cloud file più sono sempre accessibili e si possono condividere con chiunque dando la possibilità di scaricarli anche a persone che non hanno Dropbox e di modificarli direttamente in cloud, anche. C’è anche una comoda modalità scanner per le foto che ti permette di scattare istantanee di qualsiasi cosa, dalle ricevute di pagamento alle lavagne, per salvarle come poi PDF. È integrata in molte altre app per il salvataggio dei dati (come in Word per smartphone).

Any.do

Le persone molto impegnate spesso dimenticano le attività e le faccende quotidiane, ma Any.do è lì per far in modo che il programma delle cose da fare venga sempre rispettato, è tra le migliori applicazioni gratuite per creare una “to-do-list” ma non solo si possono creare promemoria, note e si possono condividere le liste delle cose da fare e assegnare compiti ad altri. L’app ti consente di sincronizzare telefono, desktop, web e tablet per mantenere gli elenchi aggiornati. Una funzione vocale consente di aggiungere elementi all’elenco delle attività semplicemente parlando. In questa app utile davvero c’è anche l’integrazione con il calendario per una migliore gestione dell’elenco delle attività. È una delle migliori app gratis ma c’è anche la versione premium con funzionalità avanzate.

Google Foto

Google Foto è un’ottima opzione che vale la pena considerare per lo smartphone, anche se è un iPhone Apple, in particolare per l’archiviazione illimitata delle foto. Gli utenti possono memorizzare un numero illimitato di foto di alta qualità nel proprio account Google e fino a 15 GB con risoluzione originale nel proprio spazio Google Drive. Google Foto offre anche un assistente per creare album intelligenti e strumenti di base per il fotoritocco. Inoltre, Google Foto ha uno strumento di ricerca intelligente per la trovare nelle proprie raccolte di immagini oggetti, luoghi e foto di eventi. Proprio per gli strumenti di intelligenza artificiale, oltre che per lo spazio illimitato, Google Foto è tra le migliori app gratis disponibili e una delle applicazioni utili che non può mancare nel vostro smartphone.

Slack

Slack parte dalla messaggistica istantanea per fare un ulteriore passo in avanti e creare uno strumento di messaggistica e coordinamento di gruppi e di lavoro molto utile. Slack risponde alle esigenze di messaggistica immediata con messaggi in tempo reale sincronizzati su tutti i dispositivi. Supporta anche la condivisione di file e strumenti di gruppo. Inoltre, l’app presenta un sistema di canali di chat, che consente di impostare rapidamente sottogruppi per discussioni orientate ad attività specifiche o argomenti particolari. Slack archivia tutte le comunicazioni, permettendoti di cercare tra i vecchi messaggi, canali e file condivisi in passato. L’app include l’integrazione con una varietà di servizi come cloud, Asana, Zendesk e altro. I piani premium offrono più funzionalità, come lo storage di file aumentato e una migliore integrazione delle app. È una delle migliori app gratis per il lavoro e un’applicazione utile in molto contesti in cui bisogna collaborare, superando i limiti delle email.

IFTTT

IFTTT è una delle migliori app gratis disponibile, un’app davvero utile in molti frangenti perché può fare più o meno tutto. Se ti accorgi di perdere un sacco di tempo con attività digitali ripetitive o se desideri semplicemente automatizzare una serie di funzioni sul telefono, devi provare IFTTT. L’app consente agli utenti di creare “applet” personalizzate o attività costruite attorno alla struttura “Se succede questo, allora fai quello” (da cui l’app prende il nome che significa If this than that). Ad esempio, potresti ricevere automaticamente i risultati recenti della tua squadra preferita ogni volta che la Gazzetta li pubblica, oppure quando pubblico una foto su Instagram mandami una copia via mail ecc. IFTTT utilizza una vasta gamma di trigger e azioni che vanno da siti Web e app fino ad altri dispositivi e periferiche. Puoi anche sfogliare le tendenze e le “ricette” in primo piano di altre persone. Le applicazioni sono tante e si collega anche a dispositivi wearable.

Snapseed

Snapseed è una delle migliori app gratis per il fotoritocco, non per niente è stata acquisita da Google

Google Snapseed è una suite completa di strumenti che include un set di filtri e opzioni di trasformazione. E’ possibile ruotare, ritagliare e ottimizzare il colore di un’immagine, ma si può anche aggiungere la vignettatura o un testo e persino utilizzare lo strumento di correzione per rimuovere parti indesiderate di un’immagine. Snapseed funziona con file JPG e RAW e può convertire il primo in quest’ultimo per l’esportazione. Una applicazione completa, professionale e gratis!

Snapseed Android

Snapseed iOS

Evernote

Che tu stia partecipando a una riunione, a un corso o se magari ti viene un’idea improvvisa e brillante che devi annotare, puoi usare Evernote, una delle migliori app per la creazione di note su più piattaforme. Si possono annotare appunti o immagini e sincronizzali immediatamente su tutti i dispositivi. È possibile utilizzare l’app per condividere gli appunti di una riunione tramite e-mail o direttamente inviarli a una stampante; puoi anche caricare le tue note su Twitter o Facebook. Il supporto dei tag e l’ordinamento dei notebook semplificano la gestione delle note che dopo un po’ diventano molte. L’app è pienamente funzionante nella sua versione gratuita, ma per chi non vuole limiti c’è quella a pagamento.

SoundHound

Non sapere il titolo di quella canzone che stai ascoltando al bar è ormai una cosa superata, basta estrarre lo smartphone, lanciare SoundHound e tenere premuto il tasto con la grande S per trovare il titolo della canzone, o anche solo cantare poche note per ottenere il titolo, l’artista e persino i testi. Un assistente vocale integrato ti consente anche di dire “OK, Hound” per identificare i brani, conoscere nuove le uscite o riprodurre una canzone.

Buffer

Non bisogna dire tutto subito. Buffer è una delle migliori app gratis per gestire i contenuti dei propri social, soprattutto l’orario in cui postare sui social. A volte abbiamo post, immagini, articoli che non vogliamo pubblicare immediatamente, anche per non affollare troppo la timeline, Buffer consente di programmare la pubblicazione, impostando un orario preciso, oppure definendo prima una serie di orari in cui pubblicare su ciascun social supportato, L’applicazione pubblicherà i contenuti in attesa, nel buffer appunto, alle scadenze impostate.