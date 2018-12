Apple ha annunciato le migliori app per iPhone e iPad del 2018, la sua lista annuale di ciò che considera i migliori contenuti sul suo App Store e iTunes.

Come per altri anni, Apple ha selezionato una “migliore” app e gioco per ogni piattaforma, inclusi iPhone, iPad, Apple TV e Mac; ha anche citato le diverse app preferite per Apple Watch, ma non ha assegnato un vincitore. A giugno aveva già annunciato le migliori app per iPhone che hanno vinto gli Apple Design Award 2018. Qui le liste complete delle migliori app per iPhone e iPad 2018 secondo Apple

La migliore App per iPhone 2018

La migliore app del 2018 per iPhone è stata la versione per smartphone della famosa app di disegno per iPad Procreate, Procreate Pocket.

La Migliore App per iPad 2018

Al contempo, la migliore app per iPad 2018 è risultata un’app di AR (di realtà aumentata) che consente di sezionare una rana praticamente in modo da non dover sezionare una rana vera.

Entrambe le app mostrano le tecnologie che Apple intende promuovere: nel caso di Procreate Pocket, si tratta del compagno per iPhone di un’app di Apple “pencil-powered” per iPad. Sull’iPhone, invece, utilizza il supporto 3D Touch per permettere di dipingere con le dita. Froggipedia trasforma un pennino Apple in bisturi per sezionare una rana virtuale.

La migliore App per Mac, Apple Tv e Apple Watch

Per Mac, l’app di punta è risultata l’editor di immagini Pixelmator Pro, e la migliore app per Apple TV la versione per lo schermo più grande dell’app di allenamento Sweat, la cui creatrice Kayla Itsines si è anche presentata al WWDC quest’anno per condurre una sessione speciale.

I migliori giochi di quest’anno sono risultati: Donut County (per iPhone), Gorogoa (per iPad), The Gardens Between (per Mac) e Alto’s Odyssey (per Apple TV), quest’ultimo ha vinto anche un Apple Design Award all’inizio dell’anno.

Mostrando il loro status in qualche modo secondario, le app per Apple Watch non hanno ottenuto la classificazione “best of” tra app e giochi, ma un piccolo gruppo ha ricevuto una classificazione da Apple come genericamente “preferito”.

Questa ha incluso: WaterMinder, Lifesum, 10% Happier, Carrot Weather, FunGolf GPS, Swing Tennis Tracker, Slopes, App in the Air, Overcast e Just Press Record.

Il meglio dell’App Store 2018

Oltre alle sue app “Best of”, Apple ha anche identificato le tendenze in merito ad app per il 2018, che includono app “self care” in area non gaming e giochi in stile Battle Royale (ad esempio Fortnite e PUBG Mobile) in merito a tendenze nel gaming.

In particolare, un’app di self-care, l’app di meditazione Calm, si è classificata come migliore app per iPhone del 2017. Sebbene non scelte come “best of” su iPhone o iPad, Apple ha dato risalto ad app per il benessere e la cura di sé, sottolineando che Fabulous, Shine, 10% Happier ed Headspace hanno ottenuto buoni risultati nell’ anno.

Mentre le selezioni del “best of” sono state scelte in modo editoriale, Apple ha anche presentato le sue “top chart” di fine anno su iPhone e iPad, divise fra app e giochi (gratuiti e a pagamento).

Queste sono le app più scaricate del 2018. L’elenco mostra ancora Facebook, YouTube, Google e altre app di intrattenimento che dominano le classifiche relativi alle migliori app gratuite.

Le migliori app gratuite per iPhone 2018

YouTube Instagram Snapchat Messenger Facebook Bitmoji Netflix Google Maps Gmail Spotify Music Amazon Uber Whatsapp Pandora Wish TikTok Cash App Google Photo Google Chrome Twitter

Le migliori app a pagamento per iPhone 2018

Facetune kirakira+ Dark Sky Weather HotSchedules Identificazione PlantSnap Plant Identification AutoSleep Tracker per Watch Guida del Cielo 1 secondo tutti i giorni: diario video The Wonder Weeks Afterlight 2 My Talking Pet Pro Glitché Scanner Pro TouchRetouch 7 minuti di allenamento Forest – Rimanere concentrato Full Fitness: allenamento per allenamento Word Swag: fantastici caratteri SkyView®: esplora l’universo HeartWatch. Cuore e attività

I migliori giochi gratuiti per iPhone 2018

Fortnite Helix Jump Rise Up PUBG Mobile Hole.io Love Balls Snake VS Block Rules of Survival Roblox Dune! Subway Surfers Episodie: Choose your story Word Link – Word Puzzle Game Toon Blast Color Road! HQ Trivia Twisty Road! 8 Ball Pool ™ Kick the Buddy Sniper 3D Assassin: Gun Games

I migliori giochi per iPhone a pagamento 2018

Heads Up! Minecraft Plague Inc. Bloons TD 6 Pocket Build Bloons TD 5 Geometry Dash The Game of Life Papa’s Freezeria To Go! Grand Theft Auto San Andreas Trivia Crack Getting Over It Monument Valley 2 Alto’s Odyssey True Skate The Room: Old Sins Terraria Exploding Kittens® Five Nights at Freddy’s The Escapists: Prison Escape

Le migliori app gratuite per iPad 2018

YouTube Netflix Messenger Facebook Amazon Prime Video Google Chrome Gmail YouTube Kids La Calcolatrice Amazon Spotify Music Hulu, per guardare programmi TV e film Google Documenti Google Drive Google Maps Microsoft Word Pandora Amazon Kindle Colorfy: Coloring Art Games Google

Le migliori app per iPad a pagamento 2018

Procreate Notability GoodNotes 4 Toca Life: Pets Duet Display Toca Life: After School XtraMath Toca Hair Salon 3 MyScript Nebo Toca Kitchen 2 PDF Expert di Readdle Toca Life: Hospital Foto Affinità Toca Life: Office GoodReader Toca Lab: Elements Note Plus Anatomia umana Atlas 2019 Toca Life: City AnyFont

I migliori giochi per iPad gratuiti 2018

Fortnite Roblox Kick the Buddy Love Balls Helix Jump Color by Number. Bowmasters Hole.io Alzati Regole di sopravvivenza Subway Surfers Rolling Sky PUBG MOBILE Toon Blast Snake VS Block Granny Piano Tiles 2 ™ Slither.io Run Sausage Run! Pixel Art – Colore by Number

I migliori giochi per iPad a pagamento 2018

Minecraft Geometry Dash The Game of Life The Room: Old Sins Heads Up! Bloons TD 6 Simulatore di Capra Cinque notti da Freddy LEGO® Jurassic World ™ Terraria The Escapists: Prison Escape Bloons TD 5 HD Monument Valley 2 Plague Inc. Five Nights at Freddy’s: Sister Location Goat Simulator PAYDAY Five Nights at Freddy’s 2 Teeny Titans – Teen Titans Go! Teen Titans Go! Figure Scribblenauts Unlimited

Il meglio dell’ App Store 2018 secondo Apple: musica, libri e altro

L’azienda ha anche presentato le sue liste dei più scaricati fra podcast, audiolibri, libri, programmi TV, film e musica.

Alcuni punti salienti di tali selezioni includono Artista dell’anno: Drake; Artista emergente dell’anno: Juice WRLD; Canzone dell’anno: I Like It, Cardi B con Bad Bunny e J. Balvin; Album dell’anno: Golden Hour, Kacey Musgraves; I podcast più scaricati: The Daily; Miglior libro dell’anno: Matrimonio Americano; e audiolibro dell’anno: Matrimonio Americano.

Le classifiche Apple Books 2018 sono qui e le classifiche musicali sono qui .

Tra i podcast, Apple ha selezionato una buona manciata di preferiti, tra cui: In the Dark, Caliphate, The Dream, Everything is Alive, Slow Burn, Dr. Death, Armchair Expert con Dax Shepard, Bubble, Bundyville, A Very Fatal, Murder, Wolverine: The Long Night, Serial, The Daily, This American Life, 99% Invisible.

I 25 podcast più scaricati e i nuovi podcast più scaricati dell’anno sono qui . Da notare che il reporting investigativo continua ad essere un argomento popolare, mentre il genere News and Politics è cresciuto nel 2018.