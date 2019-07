Huawei Mate 20 X 5G ufficiale: in Italia il primo Huawei 5G

Il nuovo phablet di Huawei con supporto alle reti veloci 5G è realtà: disponibile al preordine anche in Italia il potente Mate 20 X 5G.

Presentato ufficialmente l’erede del Huawei Mate 20 X, arricchito del modem Balong 5000 che aggiunge l’attesa funzionalità 5G all’imponente phablet di Huawei.

Nel corso della serata di ieri è stato svelato il nuovo smartphone di grandi dimensioni firmato dalla casa cinese finita nell’occhio del ciclone negli ultimi tempi.

In un mare di smartphone sempre più affollato, cosa potrebbe aiutare un nuovo dispositivo a differenziarsi e ad essere riconoscibile tra la massa di device portatili?

In primo luogo la dimensione: Huawei Mate 20 X 5G è l’update del già noto Mate 20 X – mai arrivato in Italia –, famoso per la sua grandezza. Con una diagonale di 7.2 pollici, il phablet di Huawei raggiunge addirittura le dimensioni di un piccolo tablet.

Ideato in un primo momento per il gaming e per la fruizione dei contenuti video, oggi i fan del brand hanno un motivo in più per desiderare Huawei Mate 20 X 5G, che sta tutto nel suo nome.

Advertising

Questo è infatti il primo device del produttore cinese ad essere commercializzato con il chiacchieratissimo modem Balong 5000, ovvero proprio quello che permette al dispositivo di connettersi alle reti veloci 5G. Lo stesso montato a bordo dell’atteso pieghevole Mate X.

Caratteristiche Mate 20 X 5G

Ha senso oggi proporre un dispositivo che presenta dimensioni importanti di 174.6 x 85.4 x 8.2 millimetri in 232 grammi?

Sì, se ti chiami Huawei e porti l’esperienza utente ad un altro livello.

Oltre al gaming e alla riproduzione video, infatti, data la performante conformazione hardware montata a bordo di questo device, è possibile pensarlo come valido compagno di lavoro. Per questo motivo, Huawei lo propone anche con la sua M-Pen, acquistabile a parte, ovvero il pennino digitale che può essere usato per scrivere sulla superficie del display del Mate 20 X 5G.

Huawei prepara dunque il terreno per il secondo importante lancio dell’anno da parte del competitor Samsung ma, a differenza della tradizione di cui sarà erede Galaxy Note 10, i device Mate non hanno lo slot integrato per ospitare il pennino.

La scheda tecnica di Mate 20 X 5G rivela:

Display OLED da 7.2 pollici con notch a goccia, risoluzione FullHD+ e protetto da Gorilla Glass;

Processore Kirin 980 corredato di modem Balong 5000;

Memoria RAM da 8 GB;

Storage dati di 256 GB espandibili;

Fotocamera posteriore tripla Leica da 40 megapixel f/1.8 + 20 megapixel f/2.2 + 8 megapixel f/2.4;

Fotocamera frontale da 24 megapixel f/2;

Certificazione IP53;

Connettività 5G;

Batteria da 4200 mAh;

Sistema operativo Android 9.

Nessun errore: il Mate 20 X 5G girerà con il caro sistema operativo di Google, in questo caso il ban di Trump non ha influito e, presumibilmente, presto la situazione potrebbe tornare alla normalità.

Huawei Mate 20 X 5G è già disponibile in preordine su Amazon, Unieuro, Mediaworld, e al Huawei Experience Store, con un cartellino prezzi di 1099,90 euro.

Huawei Mate 20 X 5G ufficiale: in Italia il primo Huawei 5G - Ultima modifica: da