I migliori smartphone del momento

In questo articolo una selezione dei dispositivi mobili più performanti del momento: tra i migliori smartphone fanno capolino modelli di Huawei, Samsung, Apple, Xiaomi, OnePlus e Google.

Al giorno d’oggi gli smartphone sono dispositivi potenti ed evoluti, capaci di rispondere alle esigenze più importanti, e di coniugare le funzionalità telefoniche a quelle che fino a un decennio fa erano prerogativa di computer.

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, e il budget è piuttosto generoso, ecco una classifica dei top di gamma del momento, per aiutarti a valutare al meglio i migliori smartphone tra cui scegliere nella fascia alta del settore.

Ecco nel dettaglio le caratteristiche di:

Huawei P30 Pro;

Samsung Galaxy S10 Plus;

iPhone XS Max;

Huawei Mate 20 Pro;

Xiaomi Mi9;

Samsung Galaxy Note 9;

OnePlus 6T;

Google Pixel 3 XL.

Huawei P30 Pro: primo posto tra i migliori smartphone

È il più ambito del momento, lo smartphone migliore per gli appassionati di fotografia che non vogliono rinunciare a scatti d’autore, solo tirando fuori lo smartphone dalla tasca.

Il nuovo top di gamma di Huawei è il meglio di quanto si possa desiderare: un chipset veloce per alte prestazioni, batteria capiente per resistere a lungo, e quattro fotocamere posteriori con il patrocinio di Leica.

Huawei P30 Pro è dotato di:

Display OLED da 6.47 pollici con risoluzione FullHD+;

Processore octacore HiSilicon Kirin 980;

Memoria Ram da 8 GB;

Memoria interna da 256 GB o 512 GB espandibile via NanoSD;

Fotocamera posteriore a quattro sensori da 40 megapixel RYB f/1.6 + 20 megapixel ultrawide f/2.2 + 8 megapixel f/3.4 OIS + ToF;

Fotocamera frontale da 32 megapixel;

Impermeabilità IP68;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, LTE;

Batteria da 4200 mAh;

Sistema operativo: Android 9.

Samsung Galaxy S10+

La seconda posizione è occupata dal gingillo di casa Samsung, presentato lo scorso febbraio, che ha già conquistato il cuore di migliaia di consumatori in tutto il mondo.

Il caratteristico Samsung Galaxy S10 Plus si contraddistingue per il cosiddetto “hole-punch”, vale a dire un piccolo foro che rappresenta l’unico ingombro nello schermo, per un display davvero “Infinity”.

Il potente smartphone dei coreani possiede:

Display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione 3040 x 1440 pixel protetto da Gorilla Glass 6;

Processore octacore Exynos 9820;

Memoria Ram 8 GB o 12 GB;

Memoria interna da 128 GB, 512 GB o 1 TB espandibile;

Tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel f/1.9 + 12 megapixel f/2.4 + 16 megapixel f/2.2;

Fotocamera anteriore doppia da 10 megapixel f/1.9 + 8 megapixel f/2.2;

Impermeabilità IP68;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, NFC, LTE;

Batteria 4100 mAh;

Sistema operativo Android 9.

iPhone XS Max

È firmato Apple, serve aggiungere altro?

L’iPhone XS Max è caratterizzato da un corpo interamente in vetro, robusto e resistente all’acqua, che quando passato ai raggi X rivela:

Display Super Retina da 6.5 pollici OLED con risoluzione 2688 x 1242 pixel e densità 456 ppi;

Processore A12 Bionic;

Memoria Ram da 4 GB;

Tagli di memoria interna da 64, 256 e 512 GB non espandibile;

Doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel f/1.8 + 12 megapixel f/2.4;

Fotocamera anteriore da 7 megapixel f/2.2;

Dual sim DSDS (Dual Sim Dual Standby);

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, LTE;

Certificazione IP68;

Batteria da 3174 mAh con ricarica veloce e ricarica wireless;

Sistema operativo iOS 12.

Huawei Mate 20 Pro

Intelligente, evoluto, è il primo che ha introdotto sul mercato la funzionalità di ricarica condivisa: basta appoggiare due smartphone con questa caratteristica l’uno all’altro per condividere l’autonomia residua.

Huawei Mate 20 Pro è equipaggiato con:

Display OLED da 6.39 pollici con risoluzione 3120 x 1440 pixel protetto da Gorilla Glass 5;

Processore octacore HiSilicon Kirin 980;

Memoria Ram da 6 GB o 8 GB;

Memoria interna da 128 GB o 256 GB espandibile;

Fotocamera posteriore tripla da 40 megapixel f/1.8 + 20 megapixel f/2.2 + 8 megapixel f/2.4;

Fotocamera anteriore 24 megapixel f/2;

Impermeabilità IP68;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, LTE;

Batteria 4200 mAh;

Sistema operativo Android 9.

Xiaomi Mi 9

Tra i migliori smartphone cinesi, quello del brand Xiaomi è un singolare top di gamma che strizza l’occhio agli appassionati di gaming.

Xiaomi Mi 9 presenta un prezzo più che accattivante rispetto alla concorrenza, e per poco più di 400 euro è possibile portarsi a casa:

Display Super AMOLED da 6.39 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel;

Processore a otto core Qualcomm Snapdragon 855;

Memoria RAM da 6 GB;

Memoria interna da 64, 128 e 256 GB non espandibile;

Tripla fotocamera posteriore con sensori da 48 megapixel f/1.8 + 16 megapixel f/2.2 + 12 megapixel f/2.2;

Fotocamera anteriore da 20 megapixel;

Non impermeabile;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, LTE;

Batteria da 3300 mAh con ricarica veloce;

Android 9.

Galaxy Note 9

Il Galaxy Note presentato ad agosto 2018 si commenta da solo: accompagnato dalla peculiare penna che lo ha reso tanto celebre, sotto il cofano del phablet della casa coreana troviamo:

Display Super AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione 2960 x 1440 pixel e protetto da Gorilla Glass 5;

Processore octacore Exynos 9;

Memoria Ram da 6 GB o 8 GB;

Memoria interna da 128 GB o 512 GB;

Fotocamera posteriore doppia da 12 megapixel f/1.5 + 12 megapixel f/2.4;

Fotocamera anteriore da 8 megapixel f/1.7;

Impermeabilità IP68;

Batteria 4000 mAh;

Sistema operativo nativo Android 8.1.

OnePlus 6T

La compagnia cinese di OnePlus è da tempo sotto i riflettori per la sua capacità di sfornare modelli che vanno a collocarsi tra i migliori smartphone ma a prezzi più contenuti rispetto alle marche più blasonate.

Gli sviluppatori di OnePlus presentano dispositivi con un sistema operativo basato su Android, ma plasmato sulle caratteristiche tecniche del proprio smartphone.

In questo caso specifico parliamo di:

Display AMOLED 6.41 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel protetto da Gorilla Glass 6;

Processore octacore Qualcomm Snapdragon 845;

Memoria Ram da 6 GB;

Memoria interna da 128 GB non espandibile;

Fotocamera posteriore doppia da 16 megapixel f/1.7 + 20 megapixel f/1.7;

Fotocamera anteriore da 16 megapixel f/1.7;

Non impermeabile;

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, LTE;

Batteria da 3700 mAh;

Sistema operativo Android 9.

Pixel 3 XL

Chiude la lista dei migliori smartphone il device perfetto per Android: Pixel 3 XL è il dispositivo made in Google, ed è costituito da:

Display OLED da 6.3 pollici con risoluzione FullHD+ e densità 523 ppi;

Processore a otto core Qualcomm Snapdragon 845;

Memoria Ram da 4 GB;

Taglio di memoria disponibile da 128 GB non espandibile;

Fotocamera posteriore Dual Pixel con sensore ottico stabilizzato da 12,2 megapixel f/1.8;

Doppia fotocamera anteriore da 8 megapixel f/2.2 + 8 megapixel f/1.8 ;

Connettività WiFi 802.11a/b/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, LTE;

Protezione IPX8 da polvere ed acqua;

Batteria da 3430 mAh;

Sistema operativo Android 9.

Hai già provato uno di questi dispositivi?

Pensi siano questi i migliori smartphone del momento, oppure aggiungeresti ancora qualche modello alla lista?