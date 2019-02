Nubia, l’ex divisione di ZTE, ha appena annunciato uno smartphone da indossare con un display flessibile: si chiama Alpha Nubia, e sembra fra il folle e l’eccellente.

La maggior parte delle persone parla di Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X al MWC di quest’anno, ma anche Nubia sta sfoggiando un telefono pieghevole da indossare.

Alpha Nubia: il braccialetto slap innovativo

Il nuovo smartwatch ha l’aspetto di un braccialetto “slap” degli anni ’90, solo che si tratta di un braccialetto slap di fascia alta che è anche un display OLED.

Il pannello OLED di Visionox misura quattro pollici, il che è abbastanza grande per uno smartwatch. È un’idea originale: la gente vuole più spazio sullo schermo dopo tutto e molte persone si lamentano della dimensione degli schermi degli smartwatch, ma questo grande display è forse eccessivo. Sembra un po’ grandicello da mettere al polso, anche se il dispositivo non sembra grande tanto quanto la versione prototipo vista all’IFA 2018.

Il Nubia Alpha fa tutto ciò che fa un normale smartwatch. Supporta Bluetooth e Wi-Fi, così come eSIM per le telefonate e ciò significa che è possibile inviare messaggi, effettuare chiamate e accedere a Internet senza il telefono nelle vicinanze. Può anche misurare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e vari esercizi effettuati.

Cerca anche di fare molto più di uno smartwatch tradizionale: c’è in realtà una fotocamera da 5 megapixel integrata sul lato del dispositivo. Abbiamo visto per la prima volta gli smartwatch con fotocamere incorporate anni fa, ma non hanno mai preso piede, probabilmente perché l’idea di una fotocamera all’interno di uno smartwatch è un’idea intrusiva per il gusto di molte persone: chissà quando stai registrando un video son il polso…

Alpha Nubia: le caratteristiche

Il Nubia Alpha sembra davvero un bel gioiello, anche se grande; sarà disponibile di colore nero e oro ed è resistente all’acqua.

Alla base del funzionamento dell’Alpha c’è il chipset Snapdragon Wear 2100 di Qualcomm. Tuttavia, questo orologio non funziona con il sistema operativo Wear e gira su un sistema operativo proprietario con cui gli utenti possono interagire con gesti, comandi vocali e controlli multi-touch. Il dispositivo dispone di 1 GB di RAM, che è più di molti smartwatch basati su Wear OS.

È inoltre possibile memorizzare oltre 1.000 brani sull’Alpha, grazie ai suoi 8 GB di memoria integrata. C’è anche una batteria da 500mAh che Nubia dice dovrebbe fornire 1-2 giorni di uso “normale” o fino a una settimana in standby.

Questo è un dispositivo molto strano. Sembra quasi più un concept che altro, ma non è un concept e sta per arrivare sul mercato.

Alpha Nubia: prezzi

Il modello solo Bluetooth sarà disponibile in Europa e Nord America ad aprile per 449 euro, mentre la versione eSIM partirà da 549 euro, quando sarà disponibile nel Q3 del 2019. Se si desidera il modello “d’oro”, bisognerà sborsare 649 euro.