Pagamenti da smartphone: Samsung lancia ‘Samsung Money by SoFi’

Debutterà in estate negli Usa la carta di debito che si appoggia sul sistema proprietario dell’azienda sudcoreana a disposizione di tutti i possessori di uno smartphone della linea Galaxy

Nell’ambito dei pagamenti da smartphone un nuovo interlocutore fa il suo esordio con la chiara intenzione di sfidare Apple. Si tratta niente meno che di Samsung la quale ha lanciato un nuovo sistema di gestione mobile del denaro chiamato Samsung Money, completo di carta Mastercard di accompagnamento e vantaggi esclusivi Samsung Pay. Samsung Money è stato progettato in collaborazione con la società fintech SoFi ed è noto ufficialmente come “Samsung Money by SoFi“.

Pagamenti da smartphone, come funziona Samsung Money

Proprio come la Apple Card, anche la carta di debito di Samsung non ha sovrimpressi il numero, la data di scadenza e il Cvv. È però possibile accedere a tutte queste informazioni attraverso l’apposita app. Ma non è una carta di credito come la Apple Card. Al contrario, agisce in modo simile a un conto bancario o un’unione di credito. Un conto Samsung Money è assicurato FDIC fino a 1,5 milioni di dollari e i titolari dei conti beneficiano di ciò che la società chiama “defense-grade security” tramite Samsung Knox. I titolari della carta saranno in grado di controllare il proprio saldo, mettere in pausa o riavviare la spesa, congelare o sbloccare la propria carta, cambiare pin, tutto dall’app Samsung Pay.

Oltre a Samsung e ad Apple, nella partita potrebbe entrare presto anche Google con un proprio sistema di gestione dei pagamenti da smartphone. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il colosso californiano starebbe sviluppando una sua carta di debito, sia fisica che virtuale. Si appoggerebbe a Google Pay e sarebbe utilizzabile per pagare sia nei negozi, sia online o via smartphone.

Samsung Money by SoFi debutterà in estate negli Usa. La carta di debito che si appoggia sul sistema proprietario dell’azienda sudcoreana sarà a disposizione di tutti i possessori di uno smartphone della linea Galaxy.

“L’obiettivo di Samsung è migliorare la vita di tutti i giorni mettendo potenti strumenti nelle mani degli utenti Galaxy. Ora gli utenti possono accedere ai servizi finanziari mobile-first e ottenere vantaggi esclusivi Samsung. Siamo entusiasti di aiutare i nostri utenti a raggiungere i loro sogni finanziari consentendo loro di spendere, risparmiare e far crescere i loro soldi e accedervi facilmente e in modo sicuro”

