Il Samsung A8s è il primo telefono dell’azienda con display Infinity-O e foro per la camera

Seguendo le orme dell’Honor View 20, Samsung ha annunciato un suo telefono che farà uso del suo nuovo display Infinity-O. Il Samsung A8s presenta un design distintivo con foro per la fotocamera selfie del telefono situata nella parte superiore sinistra del display.

Samsung ha affermato che intende debuttare con nuove funzionalità sui telefoni di fascia media, dopo aver ceduto così tanto terreno ai suoi rivali cinesi. Samsung A8s è un buon esempio di questa strategia.

Samsung A8s caratteristiche tecniche

Al di fuori di questo display unico da 6,4 pollici (2340 x 1080 pixel), il telefono, che non ha ancora un prezzo ufficiale, è un medio livello piuttosto standard.

Il Samsung A8s gira su uno Snapdragon 710 con opzioni per 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata con espansione fino a 512 GB tramite microSD.

Sul retro ha lo stesso set di telecamere triple del Galaxy A7, mentre la fotocamera selfie anteriore contenuta nel ritaglio ha un sensore da 24 megapixel.

Se il 2018 era l’anno della tacca del display, allora sembra che il 2019 sarà l’anno del foro. L’annuncio del Samsung A8s porta il numero confermato di portatili con previsione di foro a tre.

Ci aspettiamo di vedere presto anche il Nova 4 di Huawei, il 17 dicembre, mentre il View 20 sarà ufficialmente annunciato il 26 dicembre in Cina con un lancio mondiale previsto per il 22 gennaio. Nel frattempo, i preordini per gli A8 di Samsung saranno aperti il 21 dicembre.

Samsung A8s disponibilità e uscita

Non è chiaro quale di questi telefoni sarà il primo a essere effettivamente rilasciato per i consumatori e non è stato ancora chiarito se, o quando, saranno disponibili per l’acquisto al di fuori della Cina. Si dice anche che il modello di punta del 2019, l’S10 di Samsung sia dotata del display Infinity-O, ma ciò non è ancora stato confermato dall’azienda.