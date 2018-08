Il Samsung Galaxy Note 9 avrà una memoria interna da 512 GB e il supporto per microSD, sarà possibile raggiungere una capienza di archiviazione da 1 TB. È questa una delle caratteristiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy Note 9 in uscita il 9 agosto.

Samsung Galaxy Note 9 caratteristiche memoria

Sebbene la maggior parte dei segnali indichino che il Samsung Galaxy Note 9 non sarà troppo diverso dal suo predecessore, alcune voci hanno suggerito negli ultimi due mesi che il dispositivo come caratteristiche tecniche sarà il primo smartphone a essere reso disponibile con 1 terabyte di storage combinato totale. Secondo un nuovo rapporto, Samsung potrebbe aver fatto trapelare questa specifica, in seguito all’uscita accidentale di quello che è presumibilmente il video teaser ufficiale del Galaxy Note 9.

La notizia del video teaser apparentemente trapelato è stata segnalata per la prima volta da SamMobile, che ha descritto la clip come il “primo look ufficiale” del Samsung Galaxy Note 9 e del suo nuovo pennino S Pen. Mentre la S Pen è stata presentata come una caratteristica visiva, con uno stilo giallo che si affianca alla variante blu del Note 9, SamMobile ha notato che il video ha anche indicato l’esistenza di una variante da 512 GB del phablet presto in uscita.

Samsung Galaxy Note 9 caratteristiche tecniche

Questo leak suggerisce la prossima disponibilità di un dispositivo che offrirà una memoria interna da 512 GB e un supporto per schede microSD della stessa capienza, ottimo per lo storage con una capienza totale di 1TB. Come fatto notare da SamMobile, il supposto miglioramento delle specifiche arriva solo pochi mesi dopo che l’attuale ammiraglia di Samsung, il Galaxy S9, ha ottenuto il supporto per schede microSD fino a 400 GB.

A parte la S Pen per Samsung Galaxy Note 9 e la variante da 512 GB, alcune altre caratteristiche tecniche e specifiche sono state mostrate nella clip trapelata, anche se alcuni dettagli sono stati mantenuti ancora segreti, secondo un diverso rapporto di NDTV. Una batteria della durata di un “intero giorno” è stata fatta trapelare, anche se non è stata menzionata la valutazione ufficiale relativa ai mAh della batteria. Allo stesso modo, il video non ha menzionato se il Note 9 verrà fornito con 8 GB di RAM come alcune voci avevano precedentemente indicato.

Samsung “accidentally” posts the entire reveal teaser to the Galaxy Note 9 https://t.co/SjJigAjHfm pic.twitter.com/DOpLYBraJv — Marques Brownlee (@MKBHD) August 3, 2018

Samsung Galaxy Note 9 il video rivelatore

Samsung ha rimosso rapidamente la clip da YouTube e sembra che si stia dando da fare per far ritirare i re-post del video, in base a quanto riportato da SamMobile. Il sito di notizie e voci relative a Samsung ha reso disponibile il video teaser agli interessati a ottenere quello che dovrebbe essere uno sguardo preliminare sul Galaxy Note 9, prima del suo arrivo.

Nonostante la possibilità che le specifiche del Samsung Galaxy Note 9 includano storage interno da 512 GB e supporto microSD per pari capienza, The Verge ha avvertito che il dispositivo potrebbe presentare “una carenza di altre novità hardware” o una mancanza di caratteristiche di vendita uniche che potrebbero realmente aiutare a distanziare il Note 9 dalla concorrenza. Tuttavia, il rapporto già citato ha aggiunto che Samsung potrebbe presentare anche alcune sorprese mentre si prepara per l’evento di lancio 9 “Galaxy Unpacked” del 9 agosto.