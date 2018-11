II nuovo Samsung Galaxy S10 avrà 5G e sei telecamere, non male. Se il Galaxy S9 è stato criticato per non aver introdotto grandi novità, non ci sarà, probabilmente, molto spazio per lamentele per il suo successore in progettazione. Alcune fonti del Wall Street Journal sostengono che Samsung stia preparando quattro varianti del Galaxy S10. Alcuni dettagli stanno già trapelando, ad esempio si dice che sarà senza bordi e senza notch. Si prevede poi che tra le quattro varianti ce ne sarà una più grande , da 6,7 pollici (denominato “Beyond X”) che supporta il 5G e dispone di sei fotocamere, due nella parte anteriore e quattro nella parte posteriore.

Galaxy S10 uscita legata al 5G

Secondo quanto riferito, Samsung potrebbe presentare “almeno” l’headliner Beyond X a metà febbraio, ma la sua uscita sarebbe legata alla disponibilità di reti 5G. A quanto pare, l’azienda ha già parlato con AT&T, T-Mobile, Verizon, oltre che con operatori sudcoreani, ma a questo punto nulla è ancora pienamente definito.

Galaxy S10 gli altri tre modelli

Gli altri tre telefoni sarebbero di fattezze meno eccezionali, sempre se comparati al modello di punta: potrebbero avere schermi da 5,8 pollici a 6,4 pollici e potrebbero disporre di un numero di fotocamere tra tre e cinque. I progetti non sono finalizzati, ma potrebbero incorporare la possibilità di caricare in modalità wireless altri telefoni.

La strategia di Samsung legata a questo nuovo modello

Potrebbero essere necessari tutti i migliori upgrade, poiché il settore telefonia mobile di Samsung non sta andando molto bene ultimamente, in parte perché i modelli S9 e Note 9 non hanno avuto aggiornamenti particolarmente impattanti in un mercato degli smartphone sempre più saturo. L’azienda sta essenzialmente affrontando il suo momento in stile iPhone X, cioè, vuole un telefono di fascia alta che possa convincere le persone ad aggiornare i loro telefoni vecchi di anni e pagare più di quanto avrebbero potuto aspettarsi. Caratteristiche come il 5G e la fotografia avanzata potrebbero essere degli ami importanti, anche se tali tecnologie saranno utili solo per un piccolo numero di persone nel prossimo futuro.