Da quando abbiamo visto Michael J. Fox usare delle fantastiche scarpe autoallaccianti nei panni di Marty McFly in Ritorno al Futuro, abbiamo sempre desiderato vedere quel tipo di tecnologia in azione. Ora Nike farà diventare questo “sogno” realtà.

Le scarpe autoallaccianti Nike

Nike ha presentato un paio di scarpe self-lacing, ovvero scarpe autoallaccianti relativamente economiche, che hanno anche funzioni più avanzate delle scarpe di Ritorno al Futuro. Le nuove Nike Adapt BB dispongono di caratteristiche smart incorporate, che hanno lo scopo di migliorare le prestazioni di atleti e sportivi.

Con un prezzo di $350, le Nike Adapt BB si rivolgono in particolare ai giocatori di pallacanestro. Nike non vuole solo che coloro che le indossano siano in grado di allacciare le scarpe senza dover raggiungere i lacci, ma, tramite i sensori nella scarpa, consente agli sportivi di adattare i lacci delle scarpe in base alle esigenze, in modo che la scarpa sia sempre confortevole e pronta a fornire le migliori prestazioni.

La scarpa dovrebbe essere abbastanza resistente. La tecnologia di auto-allacciatura di Nike non è solo un espediente di marketing pensato per farti sembrare figo come Marty McFly. Le scarpe hanno lo scopo di aiutare effettivamente i giocatori professionisti durante i giochi.

Le Nike Adapt BB saranno disponibili dal 16 febbraio. In futuro, la tecnologia verrò implementata anche per altri prodotti sportivi e di lifestyle dell’azienda, ha affermato Nike, senza rivelare ulteriori dettagli in merito.

Scarpe autoallaccianti nello sport

Nike ha spiegato in un annuncio che, a causa del modo in cui i piedi si muovono in uno sport come il basket, ottenere una “vestibilità perfetta” è molto difficile per le scarpe normali, ma le scarpe autoallaccianti intelligenti hanno una migliore possibilità di adattarsi alle varie esigenze:

Nel corso di una partita di pallacanestro, il piede può espandersi di quasi mezza taglia durante il gioco. Un livello che potrebbe far sentire a proprio agio a un certo punto potrebbe sembrare costrittivo e questo potrebbe accadere, a quanto pare, anche dopo solo 24 minuti dopo. Poiché le esigenze del piede cambiano in un dato momento in base allo sport, alla sua durata e ai movimenti specifici, la “perfetta aderenza” è un obiettivo variabile.

“Durante una normale partita di basket il piede dell’atleta cambia e la capacità di cambiare rapidamente l’aderenza allentando la scarpa per aumentare il flusso sanguigno e poi stringerla di nuovo per maggiori prestazioni è un elemento chiave che crediamo migliorerà l’esperienza dell’atleta”, ha dichiarato Nike VP Creative Director of Innovation Eric Avar.

Scarpe autoallaccianti Nike: come funzionano

Le Nike Adapt BB sono dotate di motori personalizzati e di un corredo di ingranaggi che rilevano la tensione necessaria al piede e si adattano di conseguenza per mantenerla aderente. Nike spiega che la resistenza alla trazione del laccio sotto il piede può tirare 32 libbre di forza, che equivale alla potenza di un cavo di paracadute standard.

Gli sportivi possono utilizzare la tecnologia FitAdapt per inserire manualmente impostazioni diverse. In questo modo possono adattare rapidamente la calzatura ai diversi momenti del gioco e dell’allenamento. Un’app mobile per iPhone o Android può anche portare essere utilizzata a tal fine.

Nike spiega che i giocatori di basket saranno in grado di impostare diverse impostazioni nello stringere i lacci per il timeout, il gioco e persino il riscaldamento. I futuri aggiornamenti del firmware supporteranno varie altre impostazioni.