Uno studio pubblicato su Nature riporta che una squadra scientifica ha ripristinato alcune funzioni nel cervello di maiali morti da quattro ore.

Un sorta di piccola resurrezione delle cellule celebrali è stata ottenuta sui cervelli di alcuni maiali morti, si potrebbe dire che alccine cellule sono toornate in vita La nuova tecnologia potrebbe anche aiutare i ricercatori a curare meglio le lesioni cerebrali.

Gli scienziati hanno resuscitato con successo il cervello di maiali morti, almeno in parte. La tecnologia ha ancora una lunga strada da percorrere, ma potrebbe eventualmente ripristinare le cellule cerebrali danneggiate nei pazienti umani.

Nenad Sestan, un neuroscienziato della Yale School of Medicine, ha guidato il team di ricercatori. Il loro obiettivo era quello di determinare se i sistemi circolatori nel cervello, privati ​​di ossigeno per più di un paio di minuti (e quindi tecnicamente morti), potessero ricominciare a funzionare. I risultati mostrano che il cervello è migliore nel ripristino cellulare di quanto pensassimo.

“Lo studio mette in discussione la longeva ipotesi che i grandi cervelli dei mammiferi siano irreversibilmente danneggiati pochi minuti dopo che il sangue smette di circolare. Aumenta anche la possibilità che i ricercatori possano migliorare nel salvare il cervello di una persona anche dopo che cuore e polmoni hanno smesso di funzionare”, Stuart Youngner e Insoo Hyun, esperti non coinvolti nello studio, hanno scritto in un commento di accompagnamento su Nature.

Riattivate cellule cerebrali di maiali morti: il processo

Per sei ore, il sistema BrainEx, come lo chiamano i ricercatori, ha imitato un cuore pulsante, ha irrorato i vasi sanguigni nel cervello dei maiali con un fluido sanguigno. Il flusso ha ripristinato la funzione dei vasi sanguigni e ha riavviato in alcune cellule cerebrali una serie di reazioni chimiche che sono cruciali per la sopravvivenza degli organismi viventi; alcune cellule hanno persino risposto a droghe. I campioni di tessuto hanno manifestato attività elettrica in alcuni neuroni, cosa che sarebbe dovuta svanire dopo la morte.

Nessuno dei 32 cervelli suini coinvolti nell’esperimento ha mostrato alcun segno dell’attività elettrica globale associata alla coscienza, tuttavia, la rianimazione completa, che essenzialmente vorrebbe dire resuscitare il cervello dalla morte, non è mai stato l’obiettivo. La rinascita della coscienza è al momento tecnologicamente irraggiungibile ed è qualcosa su cui la comunità scientifica globale è d’accordo sul fatto che andrebbe trattata con estrema attenzione, ancora prima di provarci, come usare il CRISPR per modificare il genoma umano. Un tentativo effettivo di resuscitare la coscienza dei maiali sarebbe anche andato contro le norme sulla crudeltà sugli animali che tutti gli istituti di ricerca degli Stati Uniti finanziati a livello federale sono tenuti a rispettare.

La scoperta dei cervelli “leggermente vivi”

Anche se le possibilità che i cervelli si rendessero conto di essere rianimati fossero molto scarse, il team ha comunque adottato misure per evitarne l’evenienza: se ci fosse stata qualche indicazione che un cervello stesse diventando cosciente, il team avrebbe somministrato un anestetico e raffreddato il cervello abbastanza da fermare il processo.

La scoperta che i cervelli possono diventare “leggermente vivi” dopo la morte apre uno scrigno di dilemmi etici che dobbiamo ora considerare.

“Nella maggior parte dei paesi, una persona può essere legalmente dichiarata morta se mostra una perdita irreversibile di tutte le funzioni cerebrali (morte cerebrale) o la perdita irreversibile di tutte le funzioni circolatorie (morte circolatoria)”, ha scritto Youngner e Hyun e, se BrainEx venisse perfezionato con successo, potrebbe rendere più sfocate tali linee. La nuova tecnologia potrebbe un giorno riparare le cellule in pazienti che hanno subito un ictus o un attacco cardiaco che interrompe la fornitura di ossigeno al cervello; potrebbe anche rendere i potenziali donatori di organi candidati per la ricostruzione del cervello.

“Fondamentalmente”, hanno scritto Youngner e Hyun, “a nostro avviso, mette in discussione le ipotesi di vecchia data su ciò che rende un animale o un essere umano vivo”.

