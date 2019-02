I migliori smartphone impermeabili del 2019 resistenti all’acqua e alla polvere grazie alle certificazioni IP67 e IP68. Telefoni impermeabili senza rinunce

I migliori smartphone impermeabili del 2019 per affrontare qualsiasi sport, avventura, competizione o anche la vista di Preparati in anticipo all’estate e ai tuffi fatti con il telefono in tasca.

Chi dice che l’elettronica e l’acqua non vadano bene insieme? Gli smartphone impermeabili e antiurto in grado di gestire la pioggia, un salto in vasca da bagno o una caduta in una pozzanghera non sono più la rarità di una volta e non stiamo parlando solo di telefoni di fascia bassa e ricoperti da uno spesso strato di gomma per rendere lo smartphone resistente all’acqua. Oggi, alcuni dei migliori smartphone che si possono acquistare non hanno paura dell’acqua sono già waterproof.

I migliori smartphone impermeabili del 2019

Se lavori spesso all’aperto, o se sei stanco di rovinare il tuo prezioso cellulare con caffè, succhi di frutta, pioggia o altri liquidi oppure se il tuo obiettivo è twittare mentre fai la doccia al mattino, allora hai bisogno di uno smartphone impermeabile. Qualunque sia la ragione, uno smartphone resistente all’acqua è un’ottima scelta. La domanda è: qual è il migliore telefono impermeabile?

Ecco le prime quattro scelte in merito ai migliori telefoni impermeabili 2019.

Il miglior smartphone impermeabile 2019: Samsung Galaxy S9

Perché dovresti comprarlo: è una piccola meraviglia sinuosa con un sacco di potenza e un display imbattibile.

A chi è rivolto: chiunque desideri uno dei migliori smartphone impermeabili di fascia alta e dalla grande potenza.

Perché il Samsung Galaxy S9 è tra i migliori smartphone impermeabili

Vuoi uno smartphone impermeabile con la tecnologia più avanzata, oltre a uno schermo super curvy? Allora prendi un Galaxy S9: è uno smartphone semplicemente sbalorditivo con certificazione IP68, il che significa che è in grado di resistere fino a 1,5 metri sotto l’acqua per circa 30 minuti.

L’S9 vanta un processore Qualcomm Snapdragon 845, con 4 GB di RAM e un’eccellente fotocamera da 12 megapixel nella parte posteriore e una fotocamera da 8 megapixel nella parte anteriore. Dal punto di vista del software, gira su Android 8.0 Oreo, con l’interfaccia utente di Samsung, facendolo apparire un po’ diverso rispetto ad Android su altri telefoni.

Se stai cercando un phablet ancora più grande o apprezzi la stilo S Pen, allora il Samsung Galaxy Note 9 è un ottimo smartphone impermeabile alternativo. Come per il modello S9, il Note 9 ha un grado di protezione all’acqua IP68 che protegge il potente processore al suo interno.

Lo schermo Super AMOLED da 5,8 pollici è la stella dello spettacolo, con una risoluzione di 2.960 x 1.440 pixel e una vivacità e luminosità imbattibili. All’interno c’è una batteria da 3.000 mAh. Mentre il grado IP68 indica la capacità di gestire bene i liquidi, l’S9 ha un vetro curvo sul davanti e sul retro, quindi c’è un serio rischio di danni se lo si lascia cadere.

Se sei disposto a spendere un po’ di più, puoi ottenere il modello S9 Plus, che vanta uno schermo da 6,2 pollici, una batteria da 3,500 mAh più grande, 6 GB di RAM e la stessa certificazione IP68. Se il tuo budget non si allunga, prendi in considerazione il duo Samsung dell’anno scorso, il Galaxy S8 e S8 Plus, o il suo trio dell’anno precedente, il Galaxy S7, S7 Edge e S7 Active. Tutti sono classificati IP68 e disponibili a prezzi inferiori.

Il miglior iPhone impermeabile Apple

Perché dovresti comprare questo telefono: l’ultimo iPhone XS di Apple è semplicemente il miglior iPhone che si possa comprare.

A chi è rivolto: chiunque desideri un iPhone resistente all’acqua

Perché abbiamo scelto l’iPhone XS

Apple ha lanciato uno smartphone senza cornice quando ha rilasciato l’iPhone X. L’iPhone XS presenta lo stesso design stupendo, ma con un po’ più di potenza e qualche novità interessante

I neri intensi e i colori vivaci dello schermo OLED e la tecnologia True Tone di Apple cambia la temperatura colore dello schermo per tenere conto dell’illuminazione dell’ambiente circostante, rendono il suo schermo unico.

Gli eccezionali risultati di Apple nella fotografia per smartphone continuano senza intoppi. L’iPhone XS vanta due obiettivi da 12 megapixel, con un grandangolare e uno zoom; sembra uguale all’iPhone X dello scorso anno almeno sulla carta, ma il sensore di immagine è più grande, il che significa che l’iPhone XS è ancora più potente per la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione. Si ha a disposizione anche la modalità Ritratto, che sfoca in modo selettivo lo sfondo intorno al soggetto, conferendo alle immagini un effetto “bokeh” in stile Refelx che conferisce alla fotografia un aspetto professionale. Poi c’è il Portrait Lighting, che dà la possibilità di usufruire di diversi effetti di luce per rendere le immagini davvero particolari. Il tutto contenuto in uno dei migliori smartphone impermeabili del settore.

Il nuovo chip A12 Bionic di Apple è veloce ed efficiente, supera tutti i concorrenti e, sebbene non ci sia il Touch ID, il Face ID è stato migliorato ed è più veloce di prima. Non c’è il jack per le cuffie, ma l’iPhone XS utilizza il Bluetooth 5.0 per una connessione forte e stabile con le cuffie Bluetooth.

L’iPhone XS impermeabile con certificazione IP67, il che lo rende meno resistente all’acqua rispetto al Samsung Galaxy S9, ma è comunque in grado di resistere a immersioni fino a 30 minuti in acqua “stabile”, quindi sopravvivrà al bagno, ma non bisogna portarlo dentro il mare o in un fiume.

Il miglior smartphone impermeabile e antiurto: Caterpillar CAT S61

Perché dovresti comprarlo: è il telefono più robusto che puoi acquistare, con protezione contro le cadute e resistenza all’acqua.

A chi è rivolto: scalatori, escursionisti, lavoratori edili e persone goffe che amano la vita all’aria aperta.

Perché abbiamo scelto Caterpillar Cat S61 come miglior smartphone impermeabile e antiurto

Se tutto quello che ti interessa è un telefono che funzionerà anche se venisse schiacciato o fatto cadere in un bel po’ d’acqua, allora il Cat S61 è sicuramente il telefono adatto: è estremamente robusto, resistente e ha una certificazione di resistenza all’acqua IP68 il che significa che può stare ben per 60 minuti in acqua fino a una profondità di 5 metri, in più la certificazione MIL-STD-810G significa che resiste anche a polvere, radiazioni e urti. La sua struttura resistente duro lo fa resistere anche a cadute da 1,8 metri sul cemento.

Il Caterpillar Cat S61 ha dettaglio particolare che lo rende unico: la termografia. In collaborazione con la società produttrice di sensori Flir, il dispositivo S61 ha un’insolita termocamera accanto all’obiettivo da 16 megapixel e funziona con un’app speciale per mostrare le heatmap di calore, che possono rivelarsi utili per tutti i tipi di professioni, dai veterinari ai meccanici automobilistici.

Il resto del telefono non vanta sistemo così avanzati come gli altri termini di prestazioni, ma è comunque un ottimo dispositivo: ha un processore Qualcomm Snapdragon 630 e 4GB di RAM, mentre lo schermo da 5,2 pollici ha una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel. Tuttavia, nessuno acquisterà l’S61 per le specifiche o per lo stile eccezionale, il punto centrale è senza dubbio la sopravvivenza e l’S61 è umo smartphone impermeabile e antiurto, costruito per sopravvivere a qualsiasi cosa.

La migliore custodia per rendere il tuo smartphone impermeabile

Lifeproof FRE la miglior custodia per rendere qualsiasi telefono impermeabile.

Perché dovresti comprarla: più economica che comprare un nuovo telefono, è un modo rapido e conveniente per aggiungere protezione allo smartphone

A chi è rivolto: chiunque non voglia cambiare il telefono, ma vuole proteggerlo dagli elementi naturali.

Invece di cercare un telefono economico che sia resiste all’acqua, perché non comprare il telefono che vuoi e metterlo in una custodia impermeabile?

Lifeproof Fre promette di proteggere da acqua, sporco, neve e impatti violenti. Copre l’intero telefono, incluso lo schermo e tutte le porte, quindi dovete essere disposti ad aumentare le dimensioni e il peso complessivi, ma è un piccolo prezzo da pagare per un livello così alto di protezione. Le custodie LifeProof Fre sono disponibili per la maggior parte della gamma Galaxy di Samsung, insieme a tutti i modelli di iPhone da iPhone 5 in poi, oltre ai telefoni Google Pixel e ad alcuni altri modelli.

Le custodie Catalyst sono un’ottima alternativa a LifeProof e sono disponibili in versioni adatte a tutti i modelli di iPhone dall’iPhone 4 in poi. Esistono persino case per Apple Watch e la gamma iPad. Testato su livelli IP68 e una profondità di 10 metri, le custodie proteggono da acqua, neve, polvere e sporco. Catalyst ha prestato attenzione a piccole cose, ad esempio assicurandosi che il Touch ID funzioni ancora come si desidera e che il copriobiettivo della fotocamera sia di qualità sufficientemente elevata da non rovinare le immagini.

Se una custodia impermeabile personalizzata non è disponibile per il tuo telefono, o se vuoi un sistema davvero economico e affidabile, prendi una custodia universale “dry bag”, che sigilla il telefono in una custodia e tiene fuori tutti gli elementi.

Certificazioni di impermeabilità IP67 e IP68, cosa significano

Quando parliamo di hardware impermeabile, spesso ci riferiamo a una certificazione IP come IP67 o IP68. Il numero che segue la sigla IP si riferisce alla sua capacità di resistere all’acqua e alla polvere. La prima cifra si riferisce alla protezione dalle particelle solide e la seconda cifra al liquido.

Tutti i telefoni del nostro elenco soddisfano gli standard IP67 o IP68. I numeri IP che iniziano con un sei indicano che il dispositivo offre una protezione completa dalla polvere. Si tratta del punteggio più alto attualmente disponibile ed è considerato “resistente alla polvere”.

Per soddisfare lo standard IPx8, il dispositivo deve continuare a funzionare normalmente dopo essere stato lasciato in acqua “continuativamente”, anche se i dettagli esatti sono di solito lasciati al produttore. Ad esempio, Samsung afferma che il Galaxy S9 “può essere immerso in 1,5 metri di acqua per un massimo di 30 minuti.”.