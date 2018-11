La prossima settimana Samsung terrà la sua conferenza per gli sviluppatori. Abbiamo già sentito diverse voci in merito a cosa ci aspetta, ufficiali o meno, e, in occasione di questa conferenza, l’azienda dovrebbe condividere maggiori dettagli sul suo smartphone pieghevole. Se vedremo il telefono reale, un prototipo, un concept o solo informazioni generali ancora non si sa, tuttavia, un recente deposito di marchi indica che il telefono sfoggerà un Infinity Display .

Samsung Infinity Display V

Infinity Display è il modo in cui Samsung ha definito i grandi display su piccole cornici dei telefoni, come nel caso dei recenti Galaxy S e Galaxy Note. Il deposito del marchio menziona un particolare “Infinity V”. Il termine “Infinity” rappresenterebbe l’ormai classico schermo ampio su cornice ridotta e la V potrebbe descrivere il fatto che si piega, come indica la lettera.

Project Valley è stato il nome in codice utilizzato per i primi prototipi pieghevoli di Samsung e il fatto che la lettera V sia comparsa di nuovo potrebbe essere un suggerimento. Se il nome ufficiale e commerciale sarà Galaxy F o Galaxy X non è chiaro, ma dovremmo saperne di più la prossima settimana.