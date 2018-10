Dopo aver annunciato l’arrivo di Tesla Model 3 in versione economica, l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha parlato di prossimi prodotti dell’azienda. Affermando di disporre “della roadmap di prodotti più entusiasmante di qualsiasi azienda sulla terra”, Musk ha citato il crossover EV Model Y, di cui abbiamo visto solo teaser fino ad ora, e ha dichiarato: “ho recentemente approvato il prototipo in modo che possa entrare in produzione”.

Tesla Model Y al via la produzione

Apparentemente il veicolo potrebbe debuttare nel 2020 e portare, secondo le precedenti affermazioni di Musk una “rivoluzione nella produzione”. Naturalmente, Tesla sta sviluppando anche il suo Semi e il suo Roadster e l’amministratore delegato si è detto “entusiasta” di poter realizzare un pickup. E cosa dire della Model 3 da $35.000? A quanto pare, mancano meno di sei mesi.