Ora che il MacBook Air ha un nuovo brillante aggiornamento, è tempo di novità anche per un’altra importante voce nella linea Mac. Come ha notato Tim Cook sul palco, l’azienda ha presentato un’altra “piccola” aggiunta alla linea di prodotti. Mac Mini il desktop di dimensioni ridotte è stato aggiornato.

Nuovo Mac Mini: il design

L’impronta riconoscibile è quella dello stesso design familiare che ha definito le fattezze sin dall’inizio, ma ora con la finitura grigio spazio trovata sul resto della linea. Mac mini ha tante porte, per adattarsi a una grande varietà attività. Lo standard è Thunderbolt 3 e Mac mini ne ha ben quattro di queste porte. Inoltre la nuova porta HDMI 2.0 offre più ampiezza di banda rispetto alla versione precedente, per supportare nei video un frame rate più elevato. Mac mini può essere anche dotato di porta 10 Gigabit Ethernet.

Nuovo Mac Mini caratteristiche tecniche

I più grandi cambiamenti, tuttavia, sono all’interno. Il nuovo dispositivo presenta un processore fino a sei core di ultima generazione, fino a 64 GB di RAM e fino a 2 TB di storage a stato solido. Sul retro del dispositivo, si trovano quattro porte Thunderbolt 3, HDMI e USB-A. Come il nuovo Air, il Mini aggiornato è realizzato in alluminio riciclato al 100%.

Processore quad-core a 3,6GHz

Oppure Processore Intel Core i5 6‑core di ottava generazione a 3,0GHz (Turbo Boost fino a 4,1GHz)

Disco fisso: da 128GB a 2 TB

RAM: 8GB di memoria DDR4 a 2666MHz

Scheda Grafica: Intel UHD Graphics 630

Prezzo: da 919 euro a 4.989 euro

Nuovo Mac Mini Prezzo

il prezzo del nuovo Mac Mini varia molto, il modello base con 128 GB di disco e processore quad-core costa 919 euro.

L’altra configurazione proposta da Apple ovvero processore a sei core e 258 di disco SSD ha un prezzo di 1.268 euro. Ma se si scelgono tutte le opzioni al massimo livello si arriva a quasi 5.000 euro!

Prezzo Massimo Mac Mini

Il nuovo Mac Mini con queste caratteristiche tecniche costa 4.889 euro:

Processore: Intel Core i7 6‑core di ottava generazione a 3,2GHz (Turbo Boost fino a 4,6GHz)

Ram: 64GB di DDR4 a 2666MHz

Grafica: Intel UHD Graphics 630

Disco: Unità SSD da 2TB

Rete: 10 Gigabit Ethernet

Il Mac Mini per i professionisti della creatività

In linea con il tema dell’evento, l’azienda ha posizionato il prodotto per essere d’appeal per i professionisti della creatività. Apple sta chiaramente sperando di offuscare le linee tra consumatore e professionista, avvicinando i suoi dispositivi di fascia bassa. Detto questo, il Mac Mini è ancora valutato come un dispositivo entry level. La versione di fascia bassa offre 8 GB di RAM e parte da € 919. I pre-ordini per il desktop ridotto sono già iniziati.