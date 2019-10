Le donne più seguite su Instagram e Twitter, una lista delle più influenti al mondo. Ci sono grandi differenze tra un social e l’altro, scoprile.

Le donne più seguite su Instagram e Twitter, una lista delle più influenti al mondo anche se, lo sappiamo bene, pur se a volte facciamo finta di ignorarlo: il numero di follower/fan sui social media non è sinonimo di effettivo coinvolgimento (engagement) della fan base e non certifica l’influenza di nessuno, ma quando si ha a che fare con numeri enormi (decine di milioni di persone) una cosa è certa: siamo di fronte a delle vere celebrità.

Ecco le donne che il mondo intero ammira e delle quali adora seguire gli aggiornamenti sui social, vedere foto e video spesso realizzati in proprio e senza troppi fronzoli (e quindi percepiti come più autentici e genuini), sentire la voce su canali molto più aperti e informali dei media “tradizionali”, per vedere cosa fanno, dove sono, cosa pensano e come sono in grado di tenere aperto un canale diretto con i propri fan.

Donne più seguite su Instagram

1 Ariana Grande (@arianagrande) Cantante Oltre 157 milioni 2 Selena Gomez (@selenagomez) Cantante Oltre 152 milioni 3 Kim Kardashian West (@kimkardashian) Personaggio TV Oltre 141 milioni 4 Kylie Jenner (@kyliejenner) Modella Oltre 138 milioni 5 Beyonce (@beyonce) Cantante Oltre 128 milioni 6 Taylor Swift (@taylorswift) Cantante Oltre 118 milioni 7 Kendall Jenner (@kendalljenner) Modella Oltre 112 milioni 8 Nicki Minaj (@nickiminaj) Cantante Oltre 103 milioni 9 Jennifer Lopez (@jlo) Attrice Oltre 95 milioni 10 Khloe Kardashian (@khloekardashian) Personaggio TV Oltre 94 milioni 11 Miley Cyrus (@mileycyrus) Cantante Oltre 94 milioni

A seguire Katy Perry (@katyperry), Kourtney Kardashian (@kourtneykardash), Ellen DeGeneres (@TheEllenShow), Demi Lovato (@ddlovato) e Rihanna (@badgalriri), tutte tra gli 83 e i 72 milioni di follower ciascuna. Più in basso in classifica troviamo Shakira (@shakira) con 57 milioni di follower, Emma Watson (@emmawatson) con oltre 51 milioni e Lady Gaga (@ladygaga) che supera i 36 milioni di follower, meno della metà di quelli che le permettono di essere al quarto posto tra le donne più seguite su Twitter.

Quasi il doppio però degli Instagram fan di Britney Spears (@britneyspears), che si piazza al nono posto su Twitter con il triplo esatto dei follower che ha su IG (“solo” 22 milioni).

In linea generale i numeri di Instagram sono più alti di quelli di Twitter ed è impossibile non rimarcare come gli account delle piattaforma stessa abbiano sui loro canali un seguito molto differente: seguono Instagram (@instagram) sulla sua piattaforma oltre 304 milioni di persone, di gran lunga al primo posto assoluto tra gli account più seguiti, mentre Twitter (@Twitter) è seguito sulla propria da “appena” 56 milioni, che pongono il social di Jack Dorsey al 16° posto tra gli account più seguiti sulla piattaforma, dominata da Katy Perry (@katyperry) davanti a Barack Obama (@BarackObama), che lascia alla cantante circa 1 milione di follower. A 2 milioni di follower di distanza dalla bella Katy il cantante Justin Bieber (@justinbieber), che con oltre 106 milioni precede un’altra donna e cantante: Rihanna (@rihanna), quarta assoluta su Twitter.

1 Katy Perry (@katyperry) Cantante Oltre 108 milioni 2 Rihanna (@rihanna) Cantante Oltre 91 milioni 3 Taylor Swift (@taylorswift13) Cantante Oltre 83 milioni 4 Lady Gaga (@ladygaga) Cantante Oltre 78 milioni 5 Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) Personaggio TV Oltre 77 milioni 6 Ariana Grande (@ArianaGrande) Cantante Oltre 63 milioni 7 Kim Kardashian West (@KimKardashian) Personaggio TV Oltre 61 milioni 8 Selena Gomez (@selenagomez) Cantante Oltre 57 milioni 9 Britney Spears (@britneyspears) Cantante Oltre 56 milioni 10 Shakira (@shakira) Cantante Oltre 51 milioni

A seguire Jennifer Lopez (@JLo), Miley Cyrus (@MileyCyrus), Oprah Winfrey (@Oprah, che su Twitter ha oltre 42 milioni di follower mentre su Instagram “appena” 16 milioni), Pink (@Pink, “messa maluccio” su Instagram, con 6,2 milioni di follower), Alicia Keys (@aliciakeys, che su IG supera i 16 milioni) ed Emma Watson (@EmmaWatson); tutte tra i 44 e i 30 milioni di follower sulla piattaforma cinguettante.

