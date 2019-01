Le Stories su Instagram sono un successo mentre le Storie di Facebook stentano ad affermarsi, le usano in pochi; mentre i giovani utenti abbandonano facebook per il più in voga Instagram e la reputazione del sito continua a incassare colpi, una caratteristica fondamentale è rimasta assolutamente vitale: gli eventi. Organizzare un evento di successo non è facile come può sembrare. Facebook è ancora il posto migliore per organizzare un calendario di eventi social, compleanni, concerti e altri incontri nel mondo reale. Le aziende e gli organizzatori di eventi lo considerano ancora la principale piattaforma di promozione. Per molti, le funzionalità legate agli eventi sono il motivo per cui si utilizza ancora Facebook.

Condividere eventi il nuovo obiettivo delle Storie di Facebook

Ha senso, quindi, che Facebook viri verso gli Eventi come prossima destinazione per il suo prodotto Storie. L’azienda ha affermato oggi che intende iniziare a testare un modo per permettere di “condividere gli eventi che interessano e coordinarsi per incontrare gli amici” usando Storie. Il test si svolgerà negli Stati Uniti, in Brasile e in Messico e dovrebbe essere disponibile per gli utenti mobile sia su iOS che su Android.

Condividere eventi con le storie di Facebook, come funziona

A differenza della funzione Storie standard, inizialmente mutuata da Snapchat per l’utilizzo su Instagram per aiutare a renderla eccezionalmente più popolare, questa specifica implementazione è progettata per condividere i dettagli di un evento con gli amici. In questo modo, si può vedere chi potrebbe voler partecipare a uno spettacolo o a qualche altra attività che ha una pagina evento corrispondente. Le Storie saranno pubblicabili con adesivi toccabili per rivelare i dettagli degli eventi e gli amici potranno passare da “mi interessa” a “parteciperò” all’evento direttamente all’interno della Storia. Ci sarà anche un collegamento alla pagina dell’evento integrata e un modo per avviare una chat di gruppo su Messenger con gli amici che hanno risposto.

Condividere eventi: le Stories di Facebook diventano utili

Per quanto le Storie possano essere interessanti al di fuori di Instagram, questa è in realtà una strategia molto intelligente che remixa il format convenzionale e fa qualcosa di veramente utile. Il problema, naturalmente, sarà convincere gli amici a controllare effettivamente le Storie di Facebook, che, per la maggior parte delle persone, sono una priorità secondaria dopo Instagram o Snap Story o non vengono utilizzate affatto, anche se, inspiegabilmente, Facebook afferma Storie, combinando anche le principali app di Facebook e Messenger hanno un pubblico, complessivamente, di 300 milioni di utenti al giorno, ma nessuno sembra utilizzarlo.) Questa funzione, però, sembra uno dei tentativi più riusciti di Facebook in tutta la sua ricerca, apparentemente senza fine, per dare risalto a Storie e renderle utili.