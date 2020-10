Evento Apple del 13 ottobre: come seguire in streaming il keynote

Come seguire l’evento in diretta del lancio ufficiale della famiglia iPhone 12

Ci siamo. Come ogni anno il momento più atteso per gli appassionati del melafonino è la presentazione della nuova gamma di iPhone. Dopo aver lanciato Apple Watch 6 e nuovo iPad a settembre, rinviando di fatto di un mese il lancio delle famiglia iPhone 12, l’evento Apple del 13 ottobre sancirà l’arrivo dei nuovi smartphone della Mela sul mercato. Un ritardo peraltro con tutta probabilità dovuto a causa dei rallentamenti nella produzione dovuti alla pandemia globale.

Ricordiamo che per la prima volta Apple annuncerà una lineup composta da 4 nuovi modelli. Sui nomi non dovrebbero esserci sorprese: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max (qui tutti i rumors trapelati). La vera novità è dunque rappresentata dal Mini avrà una diagonale da 5,4 pollici e, tra i diversi modelli full screen lanciati dal 2017 a partire dell’iPhone X, sarà il device più piccolo (qui i rumors raccolti su iPhone 12 Mini).

Durante l’evento Apple del 13 ottobre, nonostante l’attesa sia tutta per i nuovi iPhone 12, è possibile che Apple possa presentare altri prodotti. Potrebbe infatti essere il momento giusto per il debutto dell’HomePod Mini. Si parla infatti di un altoparlante smart da 99 dollari, con diffusore da 3,3 pollici e processore S5 già visto negli Apple Watch Series 5. Si tratterebbe di un rivale dei recenti Amazon Echo Dots e (Google) Nest Audio. Restando sull’argomento audio, non si può escludere l’annuncio delle AirPods Studio, ovvero le prime cuffie wireless over-ear, brandizzate Apple, di cui si parla già da mesi.

Come seguire in streaming l’evento Apple del 13 ottobre

Non resta quindi che attendere l’evento che si terrà in prima serata (ore 19.00 italiane) all’Apple Park e che verrà trasmesso solamente in streaming. Per vedere il Keynote di Apple vi basterà andare sui canali ufficiali della mela e aprire gli streaming che verranno condivisi ovunque. Apple, come di consueto, ha già dato il via al countdown sul proprio account ufficiale YouTube. L’evento, essendo registrato, non dovrebbe durare tantissimo. E’ probabile che termini prima delle 21. Potete seguirlo direttamente sul canale ufficiale di Apple oppure sul canale Youtube che trovate qui sotto.

