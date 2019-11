Manuela Vitulli, l’intervista: “Viaggio dunque sono”

Manuela Vitulli, la nota travel blogger, si racconta in un’intervista:ha trasformato la sua passione per i viaggi in un lavoro, senza mai perdere l’entusiasmo per quello che fa

Manuela Vitulli è riuscita a conciliare una forte passione per i viaggi, per la scrittura e per le foto. È così che è nato il blog “Pensieri in viaggio”. Manuela Vitulli è tra i traveller blogger più seguiti e amati dal web e autrice del libro “La mia Thailandia” in cui racconta esperienze dei suoi viaggi e tra le 15 donne italiane più influenti nel digitale le Digiwomen 2019 di Digitalic.

Manuela Vitulli chi è

Dal 2013 la vita di Manuela Vitulli è cambiata, le maggiori testate hanno iniziato a parlare di lei e del suo blog e così sono iniziate le prime collaborazioni con gli enti del turismo e con grandi brand. Una donna che con la passione, la semplicità e l’allegria contagiosa è riuscita a trasformare i suoi interessi in un lavoro diventando un punto riferimento nel mondo del travel blogging.

Chi è un travel blogger?

Manuela Vitulli: Un travel blogger è un content creator: un creatore di contenuti di viaggio che porta il suo pubblico, virtualmente, con sé sui social e nel blog. Per me questo lavoro è diventato una vera e propria missione: far viaggiare da casa e ispirare per il prossimo viaggio.

Cosa utilizzi per scattare le tue fotografie? Macchina fotografica o cellulare?

Manuela Vitulli: Entrambi. Solitamente, quando viaggio per lavoro, ho sempre con me la macchina fotografica. Per foto veloci da condividere nelle stories, invece, preferisco usare il telefono. Per i viaggi al mare o “dinamici” utilizzo anche la GoPro.

Che lavoro c’è dietro una foto?

Manuela Vitulli: Molto più di quanto si possa pensare. Dietro uno scatto c’è la creazione di un momento speciale da fotografare e da raccontare. Spesso se ne fanno tantissimi prima di riuscire a ottenere quello giusto. Dopo aver selezionato lo scatto migliore da pubblicare, si passa alla fase di editing, con l’app o con il computer.

Preferisci stampare le fotografie o trovi più comoda la versione digitale?

Manuela Vitulli: Di solito, ogni due anni circa, cerco di stampare le foto più belle, per rivederle facilmente. Ma ammetto che dovrei farlo più spesso.

Attraverso i social hai avuto modo di farti conoscere. Chi sono i tuoi principali followers?

Direi eterogenei, tendenzialmente ragazze dai 25 ai 35 anni. Con il mio pubblico – preferisco questa parola a followers – instauro dei veri e propri rapporti. Molti di loro mi dicono che il mio blog li fa sognare. Credo che questa sia la parte più bella del mio lavoro. Trasmettere le emozioni attraverso un’immagine o una parola.

Manuela Vitulli Instagram & Co.

Come credi che evolverà il mondo dei social network?

Manuela Vitulli: Credo che ci sarà sempre più voglia di emergere. Con i social network tutti vogliamo dire qualcosa, vogliamo raccontare un’esperienza, vogliamo farci conoscere. I social network asseconderanno questa smania, con nuove funzioni o addirittura nuove piattaforme. Basti pensare alla gettonatissima TikTok, amata dai più giovani.

Che consigli daresti a chi vorrebbe creare un blog personale?

Manuela Vitulli: Certamente lavorare sodo, perché c’è tanta competizione ed è un settore quasi saturo. Solo impegnandosi con costanza e trovando una nicchia ben precisa si potrà emergere pur iniziando adesso. E poi viaggiare tantissimo…

Il tuo posto del cuore è…

Manuela Vitulli: La Grecia. Le sono davvero legatissima. E poi la Thailandia, di cui mi sono innamorata fin dal primo istante. E ovviamente la Puglia, la mia splendida regione.

Manuela Vitulli: Ho tanti piani in testa da realizzare. A fine settembre ho partecipato, in qualità di presentatrice, alla seconda edizione di Brain Back Home, un format di MTV Italia. Inoltre, nei prossimi mesi prenderò parte a un progetto molto bello dedicato alle donne, per il quale sono molto emozionata.

E poi mi piacerebbe avere tempo per scrivere un secondo libro e andare in Australia, uno dei paesi che non ho ancora visitato ma che mi affascina molto.

di Ilaria Galateria

