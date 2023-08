Elon Musk cambia il logo di Twitter: dal famoso uccellino ad una 'X'

Musk cambia il logo di Twitter dalla classica icona dell’uccellino a una ‘X’. Nonostante le critiche, l’obiettivo è rivoluzionare Twitter in un marketplace universale.

Elon Musk ha annunciato che avrebbe cambiato il logo di Twitter e lo ha fatto. La famosa icona dell’ uccellino e stata sostituita con una ‘X’. Il cambiamento segue la lunga serie di controversie che hanno accompagnato Musk dalla sua presa di controllo del famoso social media. La decisione di cambiare il logo di Twitter arriva mentre Musk continua il suo tentativo di rivoluzionare la piattaforma. “La vecchia icona dell’uccellino era troppo limitante”, ha dichiarato ai giornalisti, “aveva bisogno di maggiore versatilità”. Il nuovo logo di Twitter è una “X”, che Musk ritiene essere un simbolo più universale per i suoi obiettivi. Ritiene inoltre che possa contribuire ad allontanare il traffico da concorrenti come Facebook e Instagram.

Nel tweet Elon Musk, il CEO di Tesla, ha annunciato: “X.com ora reindirizza a twitter.com,”. L’X di transizione verrà implementato entro un giorno, e così è stato. Ora su Twitter campeggia il nuovo logo.

Musk, che ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari lo scorso ottobre, ha espresso nell’annuncio l’intenzione di sostituire l’icona blu del volatile con il logo “X” già dal giorno seguente, se solo fosse stata proposta una bozza adeguata. In un tweet successivo, Musk ha rivelato di aver già acquistato il dominio X.com per 5 milioni di dollari e di avere intenzione di lanciarlo come “una nuova piattaforma di comunicazione” destinata a sostituire Twitter. L’idea alla base di questo progetto è quella di creare un social network open-source in cui gli utenti avranno il controllo completo dei propri dati e delle impostazioni sulla privacy.

La nascita del gruppo X Holdings Corp

Nel mese di aprile, Musk ha cambiato il nome ufficiale dell’azienda in X Holdings Corp, per riflettere la sua visione di creare un’applicazione universale, inseguendo l’esempio di WeChat, che include sia social network sia strumenti di pagamento. WeChat è un’applicazione cinese per social media e messaggistica che consente agli utenti di condividere contenuti, effettuare pagamenti e comunicare con gli altri tramite messaggi di testo. L’applicazione è diventata così popolare in Cina che vanta più di 1 miliardo di utenti al mese.

Gli utenti e le critiche ai cambiamenti

Ovviamente, il cambio del logo ha avuto un impatto negativo su una larga fetta degli utenti di Twitter e i cambiamenti imprevedibili e forzati da parte di Musk possono allontanare gli utenti dalla piattaforma. Già piovo i meme e le prese in giro, si vedrà se l’ironia si trasformerà in un vero esodo di utenti

Il dubbio sorge spontaneo: perché la ‘X’? Tutto sta nella visione, nel piano di Musk di rivoluzionare Twitter in “X, l’app che fa tutto”, un marketplace globale per idee, beni, servizi ed opportunità. Il nuovo logo, che Musk ha descritto come una versione “distorta” del logo originale di Twitter, vuole rappresentare l’evoluzione dell’azienda in una “rete informativa aperta”. Il cerchio rappresenta la Terra e la lettera “X” rappresenta una porta verso lo spazio.

La CEO di Twitter, Linda Yaccarino, ha confermato la nascita del logo ‘X’, affermando, “X andrà oltre, trasformando la piazza globale.” “X è una nuova piattaforma per la comunicazione umana, una rete aperta che collega tutti nel mondo”, ha dichiarato Yaccarino. “È un mercato globale per idee, beni e servizi. È il luogo in cui le persone possono condividere i loro sogni, le loro speranze e le loro opportunità”.

Il significato dell’ ‘X’ secondo Musk

La visione di Musk per Twitter rimane chiara. L’obiettivo della ‘X’ è quello di “incarnare le imperfezioni in tutti noi che ci rendono unici”. In un tweet, Musk ha postato una foto di sé mentre formava una X con le braccia incrociate davanti a un poster della Tesla Model X con la didascalia: “Non sono sicuro quali sottili indizi l’abbiano tradito, ma mi piace la lettera X.”

Il futuro di Twitter rimane incerto, con Elon Musk al timone. I prossimi mesi chiariranno se l’introduzione del logo ‘X’ sarà permanente o se il suo lancio sarà altrettanto effimero come il logo dello Shiba Inu pubblicato lo scorso aprile. Ancora una volta, il futuro di Twitter rimane, inaspettatamente, imprevedibile.

