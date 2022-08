Meta Super, lo streaming Facebook per far concorrenza a Twitch

Meta lancia Super, iniziati i test della piattaforma di live streaming ispirata a Twitch chiamata Super.

Meta Super come passare da Facebook a Twitch: Meta vuole provare a risollevare le sorti del suo social network e per questo punta a lanciare una piattaforma dedicata allo streaming dal vivo. Numerosi siti americani riportano che l’azienda di Mark Zuckerberg stia testando un nuovo portale noto come Super che ricorda Twitch, la piattaforma di live streaming dove gli utenti osservano i creators giocare ai videogiochi, parlare con il pubblico o semplicemente intrattenere gli spettatori. Meta Super è stata creata dal team di sperimentazione di nuovi prodotti di Meta alla fine del 2020 ed è attualmente in fase di sviluppo. La nuova piattaforma cercherà di attirare gli influencer e i creators più famosi per far sì che ospitino dirette dal vivo. Secondo quanto riferito dal sito Techcrunch, Meta ha già pagato degli influencer americani per testare la novità Meta Super.

Meta Super fra TikTok e Twitch

Al fine di attirare i giovanissimi della Generazione Z che sembrano preferire TikTok e Twitch a Facebook e Instagram, Super avrà funzionalità simili a Twitch. Attualmente è in fase di test con meno di 100 creators invitati, tra cui l’influencer di tecnologia Andru Edwards e la star di TikTok Vienna Skye. La piattaforma opera su un sistema a più livelli in cui gli spettatori pagano per l’accesso alle funzionalità incluse nello stream. Gli utenti possono anche lasciare dei suggerimenti per gli streamer dal vivo, nonché inviare mance e fare acquisti dei prodotti visti sullo schermo. Le fonti indicano che i creators intascano il 100% delle mance e delle entrate guadagnate attraverso il sito, un modo per attirare i volti noti dello streaming e i vip di TikTok.

I giornalisti statunitensi che hanno già visto Meta Super affermano che il portale ha layout video specifici direttamente all’interno di ogni profilo, il che significa che i creators non avranno bisogno di approfondite conoscenze tecniche o di progettazione grafica per impostare un live streaming ben progettato. Ci sono anche funzionalità integrate come la barra dei commenti interattiva e moduli di richiesta in modo che gli iscritti possano interagire facilmente con i fan durante uno stream. Il magazine Business Insider spiega che alcuni influencer sono stati pagati fino a 3mila dollari per testare Super per 30 minuti. “Super è un piccolo esperimento autonomo sviluppato dalla divisione di Meta New Product Experimentation ed è ora in fase di test con un ristretto gruppo di creators”, ha affermato un portavoce di Meta. Gli interessati possono registrarsi con un indirizzo e-mail e richiedere l’accesso anticipato alla piattaforma.

Il calo di Facebook, l’idea di Meta Super

Zuckerberg spera che il sito possa portare nuovo interesse verso i prodotti di Meta, dato che Facebook ha patito recentemente un calo di iscritti e di introiti. Lo storico social network ha perso circa mezzo milione di utenti giornalieri globali nel quarto trimestre del 2021 rispetto al trimestre precedente. Wall Street ha immediatamente reagito: le azioni Meta sono scese del 20% dopo la notizia. I dati mostrano come Meta abbia faticato a rimanere rilevante per gli utenti più giovani, molti dei quali sono attratti da app concorrenti come TikTok. E ciò mette ancora più pressione sulla grande scommessa di Meta sul metaverso, l’universo alternativo abilitato per VR/AR che il CEO Mark Zuckerberg vede come il futuro di internet. Ma l’azienda di Facebook non vuole perdere l’occasione per sfruttare i redditizi live streaming e per questo ha dato il via al progetto simile a Twitch. Al momento però, Super è ancora nella sua fase iniziale; non è chiaro se o quando verrà lanciato al pubblico.

