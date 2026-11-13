AI UNTOLD: al MEET di Milano il Gruppo E dà voce all’AI che le aziende non dicono

AI UNTOLD, l’evento del Gruppo E al MEET di Milano: da Leonardo alla governance degli agenti, dal Rinascimento all’economia agentica, aziende e manager hanno raccontato l’AI che in azienda non si dice.

Giovedì 12 novembre, al MEET Digital Culture Center di Milano, a pochi passi da Porta Venezia, il Gruppo E ha riunito manager, tecnici e responsabili IT per AI, UNTOLD: un pomeriggio dedicato alle domande sull’intelligenza artificiale che nelle imprese restano spesso inespresse, dalla sovranità del dato alla protezione degli agenti, fino alla capacità di un modello di restare affidabile nel tempo. Sul palco si sono alternati il Gruppo E e tre aziende che l’AI l’hanno già portata nei processi: Sofidel, Italmatch Chemicals e lastminute.com. Ho avuto il piacere di moderare l’incontro e lo racconto qui con la gratitudine di chi l’ha vissuto dal palco.

AI UNTOLD, Leonardo, il Lazzaretto e l’AI non detta

Ho aperto con una storia milanese, perché il luogo la suggeriva. Leonardo da Vinci arriva a Milano nel 1482 e poco dopo la città viene colpita dalla peste. Alla sala ho letto una sua lista di cose da fare:

Misura Milano e i suoi borghi.

Chiedi a un maestro d’acqua come si riparano gli argini, e quanto costa.

Chiedi a Benedetto Portinari come si corre sul ghiaccio nelle Fiandre.

Perché a Leonardo viene in mente di misurare Milano? Osserva una città sovraffollata, capisce che il contagio nasce anche da lì e progetta una Milano diversa, con strade larghe, canali e quartieri più piccoli dove l’aria possa circolare. Negli stessi anni, lungo l’attuale viale Vittorio Veneto, comincia a sorgere il Lazzaretto: 288 celle attorno a una cappella visibile da ogni malato, costruito da un ingegnere che si chiamava proprio Lazzaro Palazzi. Oggi ne restano poche celle in via San Gregorio; il resto è sotto i nostri passi ogni volta che attraversiamo Porta Venezia.

Nella stessa città nascono quindi due cose che si completano: la visione di un genio e le regole di un’istituzione. Nel 1630, quando la peste torna, Milano reagisce in modo opposto; Manzoni racconta la negazione, i giri di parole, la caccia agli untori.

Il parallelo con l’intelligenza artificiale mi è sembrato inevitabile. Molte aziende passano per fasi simili: prima l’AI viene tenuta fuori, poi ridotta a semplice strumento di produttività, infine entra comunque dalla porta di servizio con la shadow AI, e a quel punto si cerca un colpevole. Intanto le domande vere restano sospese: dove finiscono i dati, quali permessi si concedono a un agente, come ci si accorge che un modello comincia a sbagliare. Oggi visione e regole si chiamano strategia e governance; il pomeriggio è stato costruito come una lista alla maniera di Leonardo, con una persona a cui chiedere per ogni riga.

Renaissance Dreams: una macchina che sogna il Rinascimento

A dare il benvenuto è stato Andrea Capodieci, responsabile Education del MEET, che ha portato i saluti di Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidente del MEET, che da oltre quarant’anni porta la cultura digitale al centro del dialogo tra tecnologia, arte e società. Con lui la sala ha ammirato Renaissance Dreams di Refik Anadol, l’installazione in cui un’intelligenza artificiale, addestrata su un vasto archivio di immagini e testi del Rinascimento italiano, rimette in movimento tre secoli di arte. Un modo efficace per entrare nel tema: avevamo appena visto una macchina trasformare opere vere in un sogno; nelle aziende serve il percorso inverso, partire da un’idea e farla funzionare.

Stefano Zingoni: le domande che le aziende non si fanno

La prima domanda della lista spettava a Stefano Zingoni, Direttore della Business Innovability, Direttore Marketing e Direttore Innovazione del Gruppo E. Ci conosciamo da molti anni e gli ho chiesto di ripercorrere l’avvicinamento del gruppo all’AI. Il Gruppo E ha scommesso sugli agenti quando il tema non era ancora di moda, entrando nel capitale di Memori, la piattaforma di orchestrazione di agenti di cui Digitalic ha già raccontato in Gruppo E: infrastruttura, sicurezza e AI insieme. La nascita della Business Unit Innovability, cresciuta in modo deciso nel 2025, ha poi trasformato una partecipazione in un vero competence center, sostenuto da formazione e da alleanze con player specializzati, anche in ambiti verticali come quello legale.

Il passaggio più utile per la sala è stato forse quando Stefano Zingoni ha descritto il percorso dei clienti. Le aziende si avvicinano all’AI con cautela, spesso partendo da una consulenza; passano alla formazione interna quando capiscono che la tecnologia richiede un cambiamento organizzativo; sperimentano i primi agenti su esigenze specifiche. Solo con l’esperienza emergono le domande che all’inizio nessuno si pone: come governare la sovranità del dato, come proteggere le AI, come assicurarsi che restino performanti. «Le aziende arrivano all’intelligenza artificiale in punta di piedi, e in quella prudenza c’è già una forma di saggezza: hanno intuito di trovarsi davanti a una trasformazione culturale e organizzativa profonda», ha detto Zingoni. «Il nostro compito comincia nel momento più delicato, quando la sperimentazione deve farsi adozione consapevole, sicura e governata.»

Sul tema della protezione ho ricordato una ricerca di Anthropic che avevo raccontato in DigitMondo: nei test dei ricercatori bastavano circa 250 documenti manipolati, nascosti tra i dati di addestramento, per inserire un comportamento nascosto in un modello linguistico, indipendentemente dalle sue dimensioni. Zingoni ha legato il punto alla storia del gruppo, che nasce dalle infrastrutture e dalla cybersecurity: «Veniamo dal mondo delle infrastrutture e della sicurezza, e quella origine ci ha consegnato una regola che vale anche per l’AI. Un agente va accolto come un nuovo collega: con permessi commisurati ai suoi compiti, dentro un ecosistema IT capace di resistere, e con qualcuno che ne risponda.»

Luca Palma: si parte dai processi, non dalla tecnologia

Luca Palma, Strategic AI Advisor del Gruppo E, porta sul palco trent’anni di ICT enterprise, tra Microsoft, F5 e Itway, insieme a una laurea in Psicologia Clinica (utile anche nell’IT): tecnologia e persone, le due competenze che servono per portare l’AI in azienda. La sua regola d’ingresso è semplice da enunciare e facile da dimenticare nei progetti reali: si parte dai processi; per ogni attività si decide che cosa affidare a regole, all’AI o alle persone, e si misurano tempi e risultati.

Secondo Palma con l’AI spariscono le schermate, non i software: si interagisce in linguaggio naturale, mentre i programmi continuano a gestire dati, regole e calcoli. Le persone passano da operatori a controllori, e ogni approvazione o correzione diventa conoscenza aziendale, quindi proprietà intellettuale. «Ogni volta che una persona approva o corregge il lavoro di una macchina, l’azienda impara qualcosa di sé», ha spiegato Palma. «Quella traccia è un patrimonio e va custodita in una memoria aziendale che conservi procedure, eccezioni e soluzioni, tenendola sempre separata da ciò che riguarda le singole persone: si impara dai processi, non si sorvegliano i colleghi.»

Il punto che ha colpito di più la sala riguarda il tempo. I sistemi AI possono peggiorare gradualmente, per effetto di aggiornamenti, dati che cambiano e casi nuovi; servono monitoraggio di costi e prestazioni, segnalazione delle anomalie e la possibilità di interrompere un processo quando necessario. Sulla scelta infrastrutturale, tra cloud pubblico, privato e ibrido, Palma ha indicato un criterio: tutelare la proprietà di dati, controlli e memoria aziendale, senza dipendere da un unico fornitore. Sullo stesso nodo Frank Karlitschek, fondatore di Nextcloud, si era soffermato in un’intervista per DigitMondo, ripresa in questo articolo su Nextcloud e gli agenti nel cloud sovrano.

Fabio Giannini, Sofidel: come nasce un Chief AI Officer

Dal fornitore si passa a chi l’AI deve guidarla dall’interno. Fabio Giannini, già CIO, è Chief AI Officer di Sofidel, tra i principali gruppi cartari al mondo. Il ruolo nasce a novembre 2025, quando l’azienda decide di investire sull’AI con un dipartimento dedicato che riporta all’amministratore delegato: un mandato forte, con obiettivi che diventano strategici.

Giannini ha descritto il lavoro come un viaggio cominciato dall’ascolto del business, con incontri a tutti i livelli per individuare i bisogni prima delle tecnologie. «Abbiamo cominciato ascoltando l’azienda, dai vertici a chi lavora ogni giorno sui processi, e solo dopo abbiamo scelto le tecnologie», ha raccontato. «Una piattaforma ha senso se abilita ciò di cui il business ha davvero bisogno; l’intelligenza artificiale, per durare, deve entrare nel tessuto dell’azienda e diventarne parte.» Su quella base Sofidel ha costruito una piattaforma agentica on-premise, scelta per la sovranità del dato e per tenere sotto controllo i costi variabili legati ai token, appoggiata a una data platform che ne è il fondamento. Accanto alla tecnologia, alfabetizzazione e comunicazione interna: dopo la campagna di coinvolgimento le persone hanno cominciato a usare gli strumenti e a fare domande. Il prossimo passo porterà l’AI nella produzione e nella logistica, con nuove professionalità da inserire in un disegno coerente e duraturo.

Qui mi è sembrato utile riprendere l’intervista che ho realizzato per Digitalic con Giovanni Stilli, responsabile della BU Infosec, e Matteo Franchi, direttore generale del Gruppo E, pubblicata in La Cyber resilience secondo il Gruppo E. Stilli propone una regola per l’autonomia dell’AI nella sicurezza: la soglia «si misura con due parametri: l’impatto sul business e la reversibilità dell’intervento». Isolare un endpoint si può affidare alla macchina; spegnere un sistema in produzione richiede una decisione umana, e chi la prende va stabilito prima dell’attacco.

Maurizio Turci, Italmatch: geopolitica, persone e sicurezza

Maurizio Turci è Group CFO & General Manager di Italmatch Chemicals, con responsabilità che vanno dalla finanza al legale, dall’IT alle risorse umane e all’ESG: un punto di osservazione in cui conti, regole e persone si incontrano. Con lui abbiamo parlato di megatrend geopolitici e del loro effetto sulle scelte tecnologiche e organizzative, dell’evoluzione della roadmap AI di Italmatch e della sperimentazione agentica, del ruolo delle persone quando gli agenti cominciano a svolgere attività complesse, e di come cybersecurity, governance e controllo umano permettano di innovare senza esporre l’azienda.

I numeri: l’AI corre più veloce delle regole

A metà pomeriggio ho messo in fila qualche dato. Secondo il rapporto Istat Imprese e ICT pubblicato a dicembre 2025, il 16,4% delle imprese italiane con almeno dieci addetti usa almeno una tecnologia di intelligenza artificiale, contro l’8,2% del 2024 e il 5% del 2023; tra le grandi imprese la quota sale al 53,1%, mentre tra le piccole e medie resta di poco sopra il 15%. Fra chi ha valutato l’AI senza adottarla, la mancanza di competenze e le preoccupazioni per privacy e protezione dei dati sono tra le ragioni principali dello stop.

Gartner, ad aprile 2026, ha previsto che entro il 2028 un’applicazione aziendale di AI generativa su quattro subirà almeno cinque incidenti di sicurezza minori all’anno, contro il 9% del 2025, indicando tra le cause gli agenti e i protocolli che li collegano ai dati aziendali, come MCP, nati per l’interoperabilità più che per la sicurezza. La stessa società di analisi stima che oltre il 40% dei progetti di AI agentica verrà cancellato entro la fine del 2027, per costi crescenti, valore poco chiaro o controlli sul rischio insufficienti.

La lettura che ne ricavo, e che è mia, è che l’AI sta entrando nelle aziende più in fretta delle regole che dovrebbero accompagnarla; un progetto senza governance rischia di fermarsi prima ancora che qualcuno lo attacchi.

Mirco Patroncini, lastminute.com: il viaggio di domani

Leonardo voleva sapere da Benedetto Portinari come si corre sul ghiaccio nelle Fiandre: chiedeva a chi aveva visto altri paesi e altre abitudini. La domanda corrispondente della nostra lista è andata a Mirco Patroncini, CTO di lastminute.com, oltre vent’anni di esperienza internazionale nel tech, con un passato in YOOX Net-a-Porter Group e una convinzione dichiarata: le persone sono la vera leva di ogni trasformazione digitale. «La tecnologia traccia le rotte, ma a percorrerle sono le persone», ha detto Patroncini. «In ogni trasformazione che ho attraversato, il motore del cambiamento sono stati i team e la loro curiosità.» Con lui abbiamo parlato degli obiettivi dei progetti AI dell’azienda, di quali team li guidano, dei consigli per chi parte oggi e dell’esperienza di viaggio ideale tra qualche anno, dalla prenotazione al ritorno.

Federico Pannacci: prima si misura, poi si costruisce

L’ultima riga della lista era la prima di Leonardo: misura Milano e i suoi borghi. Federico Pannacci, Project & Delivery Manager AI del Gruppo E, con alle spalle esperienze in contesti industriali complessi come General Electric, ha spiegato perché molti progetti partono con entusiasmo e poi si arenano, e perché tanti board faticano a convincersi: si parte dalla tecnologia e si cerca un posto dove usarla. Il posto giusto, invece, è un processo con volumi e ore misurabili.

Il metodo che ha descritto mette a confronto il modo in cui si lavora oggi con quello in cui si lavorerebbe con un agente, traducendo la differenza in ore e in euro; i processi vengono poi confrontati su una matrice PICK, che incrocia beneficio e difficoltà di realizzazione. «Mappare un processo significa mettere nero su bianco il sapere di un’azienda», ha osservato Pannacci. «Finché quel sapere resta nella testa delle persone non si può misurare né migliorare; una volta scritto diventa un tesoro, anche se l’agente dovesse arrivare molto più tardi.» Un criterio mi è rimasto impresso: dieci minuti ripetuti mille volte al mese valgono più di tre ore una volta a trimestre. Per chi vuole partire domani mattina, il consiglio di Pannacci è lasciare per ultimo l’acquisto dell’agente: prima si mappa una decina di processi ripetitivi, se ne sceglie uno, si misura il risparmio reale contro quello stimato e si porta quel numero al board.

Grazie

AI, UNTOLD è stato possibile grazie a molte persone, e voglio nominarle. Il primo grazie va a Stefano Zingoni, per la fiducia e per un rapporto che dura da molti anni: sul palco ha portato la stessa passione con cui racconta l’innovazione da sempre, tra eventi, radio e podcast. Il secondo va a tutto il Team del Gruppo E, con Jennifer Mancini, Roberta Bianchi e Irene Rossi, che hanno seguito l’organizzazione in ogni dettaglio, dalla regia ai tempi; un lavoro che dal palco si sentiva a ogni passaggio. Grazie a Maria Grazia Mattei e al MEET per l’ospitalità.

Leonardo scriveva che la sapienza è figlia dell’esperienza. La sua lista, però, conteneva anche domande a cui non sapeva ancora rispondere; forse il valore di un pomeriggio come questo sta proprio lì, nell’aver trasformato le domande che le aziende tengono per sé in righe da scrivere, a cui ciascuno dovrà ora trovare la propria risposta.

AI UNTOLD: al MEET di Milano il Gruppo E dà voce all’AI che le aziende non dicono - Ultima modifica: da