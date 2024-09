Amazon Alexa si rinnova con Claude AI

Amazon rinnova Alexa e abbandona il suo modello interno di intelligenza artificiale in favore del più performante Claude AI.

Amazon è pronta a lanciare una versione completamente rinnovata del suo assistente vocale Alexa, alimentata principalmente dai modelli di intelligenza artificiale Claude, sviluppati da Anthropic. Questa scelta segna un punto di svolta importante per l’azienda di Jeff Bezos, che ha deciso di affidarsi a tecnologie esterne piuttosto che continuare a sviluppare soluzioni interne. Il rilascio della nuova versione, denominata internamente “Remarkable Alexa”, è previsto ad ottobre.

Alexa si rinnova con Claude AI

L’introduzione di questa versione avanzata di Alexa rappresenta una mossa strategica per Amazon, che ha sempre avuto l’obiettivo di rendere il proprio assistente vocale una parte integrante della vita quotidiana dei consumatori. Secondo l’agenzia Reuters, nonostante la diffusione su larga scala, Alexa non è riuscita a generare le entrate sperate, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti vocali, una funzione che non ha mai preso davvero piede tra gli utenti. Con la nuova Remarkable Alexa dotata di intelligenza artificiale, Amazon spera di ribaltare questa situazione, introducendo funzionalità avanzate che giustifichino un abbonamento mensile compreso tra i 5 e i 10 dollari.

L’ingresso di Claude AI

La decisione di affidarsi a Claude di Anthropic non è stata presa alla leggera. Amazon ha sempre privilegiato lo sviluppo interno delle proprie tecnologie per garantire il controllo completo sull’esperienza utente, sulla raccolta dei dati e sul rapporto diretto con i clienti. Tuttavia, le prime versioni della nuova Alexa, basate su modelli di AI sviluppati internamente, hanno evidenziato seri limiti, tra cui lentezza nella risposta ai comandi, che poteva arrivare a durare sei o sette secondi. Questa inefficienza ha spinto Amazon a cercare una soluzione più performante, trovandola nei modelli di intelligenza artificiale di Anthropic. Claude, il modello AI sviluppato da Anthropic, si è rivelato significativamente più efficiente e rapido, riuscendo a comprendere e rispondere alle richieste degli utenti in modo più fluido e naturale. Ciò ha portato a una nuova partnership con Anthropic, un’azienda in cui Amazon ha già investito 4 miliardi di dollari nel 2023.

Domotica e shopping con intelligenza artificiale

Rilancio di Alexa

Il rilancio di Alexa arriva in un momento di grande fermento nel settore dell’intelligenza artificiale. La rapida ascesa di ChatGPT di OpenAI e gli investimenti massicci di aziende come Google e Apple hanno costretto Amazon a riconsiderare la sua strategia, ponendo l’accento non solo sull’innovazione, ma anche sulla capacità di restare al passo con la concorrenza. La nuova Remarkable Alexa non sarà solo un assistente vocale più intelligente, bensì un hub centrale per la domotica; sarà in grado di sostenere conversazioni più naturali e continue, costruendo risposte che tengano conto delle interazioni precedenti. Un’altra novità riguarda l’espansione delle funzionalità di shopping. La nuova Alexa sarà in grado di fornire consigli d’acquisto più sofisticati, come suggerire abiti adatti a una vacanza o aiutare a pianificare una lista della spesa in base alle esigenze specifiche degli utenti. Inoltre, sarà possibile eseguire operazioni complesse come ordinare cibo o redigere email, tutto da un unico comando vocale. Queste capacità potrebbero rappresentare un punto di svolta per Amazon, che da tempo cerca di integrare il commercio vocale nelle abitudini di acquisto dei consumatori. L’esito di questo lancio sarà determinante per il futuro di Alexa e per la capacità di Amazon di mantenere una posizione di leadership in un mercato in rapida evoluzione. L’azienda dovrà dimostrare che le nuove funzionalità con intelligenza artificiale non solo giustificano il costo dell’abbonamento, ma che rappresentano un valore aggiunto tangibile per gli utenti.

