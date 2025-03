BlueIT Innovation HUB: l’economia della conoscenza trova la sua casa

BlueIT inaugura il 15 aprile 2025 l’Innovation HUB, con l’evento “L’economia della conoscenza- l’Innovation Hub di BlueIT”. Nasce un ecosistema per integrare AI e tecnologie digitali nelle aziende. Speaker d’eccezione, tra cui Paola Pisano, condivideranno insight sull’economia della conoscenza e il futuro dell’innovazione.

L’innovazione ha trovato la sua Casa e il 15 aprile aprirà le porte a tutte le aziende che vogliono sperimentare, connettersi e rendere l’innovazione parte integrante della propria strategia. Il 15 aprile 2025 è, insomma, una data fondamentale per tutte le aziende che guardano al futuro con ambizione e curiosità, viene infatti inaugurato l’Innovation HUB di BlueIT con un evento che vuole essere molto di più di una semplice presentazione, ma un punto di partenza per creare un ecosistema in cui l’intelligenza artificiale e le tecnologie innovative diventino un alleato strategico per le imprese.

Perché partecipare all’evento “L’economia della conoscenza- L’Innovation Hub di BlueIT”?

L’AI Accelerator è stato il primo passo di un percorso ambizioso, pensato per portare l’intelligenza artificiale nelle aziende in modo concreto, rapido ed efficace. Grazie a questa iniziativa, molte imprese hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi all’AI, comprendendone il valore e applicandola ai propri processi.

Il successo ottenuto ha aperto nuove prospettive e ha spinto BlueIT a guardare oltre che oggi è pronta ad ampliare questa visione e a costruire un ecosistema ancora più ricco, in cui l’AI Accelerator continuerà a essere il fulcro dell’innovazione, ma sarà affiancato da nuove aree di ricerca e sperimentazione.

Con l’inaugurazione dell’Innovation HUB di BlueIT, ci sarà un ulteriore salto in avanti. Questo nuovo spazio sarà un punto di riferimento per l’evoluzione tecnologica, un ambiente in cui le aziende potranno toccare con mano il potenziale dell’intelligenza artificiale e tutte le tecnologie più innovative per comprendere come integrarle efficacemente nei loro processi

L’Innovation HUB si fonda su tre pilastri essenziali per la trasformazione digitale:

✅ Tecnologie AI – Soluzioni avanzate che rendono l’intelligenza artificiale operativa e scalabile, offrendo alle imprese strumenti pratici per migliorare efficienza e competitività.

✅ Gestione dei dati – Metodologie e strumenti per raccogliere, organizzare e valorizzare il patrimonio informativo aziendale, trasformando i dati in un vero asset strategico.

✅ Infrastrutture computazionali – Sistemi on-premise e in cloud progettati per supportare l’AI con la giusta potenza e flessibilità, garantendo scalabilità e sicurezza.

L’Innovation HUB non sarà solo un luogo di sperimentazione tecnologica, ma un vero e proprio punto di incontro tra innovazione e business, dove le aziende potranno collaborare, scambiarsi esperienze e costruire strategie basate sulle tecnologie più avanzate.

Il futuro della tecnologia non è solo teoria: è qualcosa che si può vedere, toccare e implementare subito nella Cascina di Torlino Vimercati.

L’innovazione in un Cascina

La scelta della location non è casuale. BlueIT ha riconvertito una storica cascina a Torlino Vimercati (CR) in uno spazio immersivo dedicato all’innovazione. Questo ambiente unico offre alle aziende l’opportunità di sperimentare le soluzioni tecnologiche in un contesto che favorisce la creatività e la collaborazione. La cascina funge da laboratorio sperimentale dove le imprese possono valutare i benefici delle tecnologie emergenti e partecipare a sessioni di brainstorming in un’atmosfera serena e stimolante.

Paola Pisano e l’Economia della Conoscenza

Tra gli speaker dell’evento ci sarà Paola Pisano, Professoressa di Gestione dell’Innovazione all’Università di Torino ed ex Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. Pola Pisano è una delle figure più influenti nel panorama dell’innovazione italiana e oggi dirige l’HighESt Lab, il laboratorio dell’Università di Torino dedicato all’intelligenza artificiale e ai big data, con l’obiettivo di integrare l’AI nei processi educativi, di ricerca e aziendali. La sua partecipazione all’evento offrirà una prospettiva unica sull’economia della conoscenza e sul ruolo dell’AI nel futuro delle imprese. Come ha sottolineato Paola Pisano, “Questo è quello che l’Italia può fare con l’AI: far nascere la nuova Ferrari, la nuova Ferrero basate sull’AI. Molti pensano che la rivoluzione industriale sia stata in gran parte merito dei grandi inventori come Watt, ma si è diffusa grazie al lavori di tanti tecnici, artigiani, che hanno “piegato” la tecnologia per renderla utile ad attività specifiche. Noi possiamo essere quelli artigiani, plasmando l’Intelligenza artificiale con arte e grazia”

Un’agenda ricca di contenuti

L’evento si terrà presso la sede di BlueIT a Torlino Vimercati (CR):

9:30 – Welcome Coffee

Un momento informale per conoscersi e iniziare la giornata con il giusto spirito. 10:00 – Introduzione

Girolamo Marazzi, Fondatore e Ceo di BlueIT insieme a Francesco Marino, Fondatore e direttore Resposabile di Digitalic , delinearanno lo scenario di mercato, i trend e la visione dell’Innovation HUB. 10:15 Luca Altieri , Vice President Marketing and Communication – CMO & CCO IBM Technology – Europe and Middle East Africa; presenterà il posizionamento di IBM e il valore della partnership con BlueIT per la crescita tecnologica delle aziende. 10:45 – Economia della Conoscenza

Paola Pisano , esperta di innovazione, già Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione del Governo Italiano e oggi responsabile del Laboratorio Highest per l’AI dell’università di Torno, interverrà su un tema cruciale: l’AI come motore dell’economia della conoscenza e le opportunità per il mercato. 11:15 – AI Accelerator: progressi e prospettive

Leonardo Marazzi, Responsabile della BU Digital di BlueIT, e Gianni Cressari, Solution Manager di BlueIT, riepilogheranno i risultati raggiunti con l’AI Accelerator e introdurranno le nuove iniziative dell’Innovation HUB. 11:45 – Panel con i clienti

Testimonianze aziendali da parte dei clienti BlueIT che condivideranno le loro esperienze sull’adozione dell’intelligenza artificiale. 12:15 – Presentazione dell’Innovation HUB

Francesco Sartini, Innovation Manager di BlueIT, illustrerà come l’HUB diventerà un punto di riferimento per l’innovazione.



12:45 – Pranzo e Networking

Un’occasione per approfondire le connessioni e visitare gli stand tematici, dove esperti IBM mostreranno demo su Cloud, Storage e Data & AI.

Se vuoi scoprire come l’intelligenza artificiale e le tecnologie più innovative possono rivoluzionare il tuo business, questo è l’evento che non puoi perdere.

