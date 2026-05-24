Caitlin Kalinowski, la donna che ha detto no al Pentagono

Caitlin Kalinowski, capo della divisione hardware e robotica di OpenAI, si è dimessa pubblicamente dopo l’accordo con il Pentagono. Sorveglianza dei cittadini senza controllo giudiziario e letalità autonoma senza autorizzazione umana: le due linee che non era disposta a firmare

Il 7 marzo 2026, alle 12 e 44 del pomeriggio californiano, Caitlin Kalinowski pubblica su X un post di poche righe che scuote l’industria dell’intelligenza artificiale: “Mi sono dimessa da OpenAI”. Sotto, la frase che diventerà la cifra della sua scelta: l’AI ha un ruolo importante nella sicurezza nazionale, ma la sorveglianza degli americani senza controllo legale e le armi autonome senza autorizzazione umana sono linee che meritavano più attenzione di quanta ne abbiano ricevuta”. Tre giorni prima, OpenAI aveva annunciato un accordo per lasciare usare i suoi modelli sulla rete classificata del Pentagono; pochi giorni prima ancora, Anthropic aveva detto no a condizioni analoghe e si era ritrovata fuori dal perimetro dei contratti federali, con Donald Trump che ordinava a tutte le agenzie di smettere immediatamente di usarne la tecnologia. Kalinowski non era una ricercatrice di basso profilo né una voce isolata della safety. Era la responsabile della divisione hardware e robotica di OpenAI, la persona scelta personalmente per costruire il braccio fisico dell’azienda, una delle pochissime donne nei piani alti dell’AI mondiale.

La carriera di Caitlin Kalinowski

Per capire il peso del gesto bisogna guardare al curriculum, perché Kalinowski non è una figura uscita dalle aule di filosofia morale, ma una product design engineer di formazione, una che ha passato vent’anni a far funzionare le cose. Stanford 2007, ingegneria meccanica; prima ancora una parentesi alla startup OQO, dove lavora al primo computer ultra-mobile della storia. Poi Apple, dove diventa technical lead sul Mac Pro e sul MacBook Air, e parte integrante del team che ha portato in produzione l’unibody del MacBook Pro: i brevetti depositati in quegli anni, in particolare quelli sull’area di apertura del MacBook Air e sull’architettura dei coperchi inferiori, sono ancora oggi alla base del modo in cui Apple costruisce i suoi laptop. Nel 2014, dopo l’acquisizione di Oculus da parte di Facebook, passa alla nuova Reality Labs e per undici anni guida prima il VR Hardware (Oculus Rift, Go, Rift S, Quest 2, controller Touch) e poi l’AR Hardware, la divisione che sta progettando gli occhiali intelligenti del futuro Meta. A novembre 2024 il salto: OpenAI la nomina capo dell’hardware e della robotica, le affida il rilancio della corporeità di un’azienda nata software-first. La nomina viene letta come un segnale strategico, quasi geologico: OpenAI vuole entrare nel mondo fisico e va a prendere chi quel mondo lo conosce.

Aggiungete un elemento: Kalinowski è una delle voci più riconoscibili della comunità delle donne ingegnere in Silicon Valley, siede nel board di Wogrammer, è nell’advisory di Lesbians Who Tech, tiene lezioni alla Stanford School of Engineering e all’Hasso Plattner Institute of Design. Una figura che ha investito tempo nel costruire visibilità per chi nei team hardware è quasi sempre minoranza. Quando si dimette, non lo fa nell’ombra di un dipendente sostituibile; lo fa con il capitale reputazionale di chi ha passato la vita a dimostrare che si può stare nei posti in cui non c’è quasi nessuno come lei.

L’accordo che ha spezzato l’AI

Il contesto è quello di una guerra silenziosa tra Pentagono e laboratori di frontiera che dura da mesi. A luglio 2025 il Department of Defense aveva firmato contratti fino a 200 milioni di dollari con Anthropic, Google, OpenAI e xAI per accelerare l’adozione dell’AI nella difesa. Anthropic aveva da subito mantenuto due restrizioni nel proprio usage policy: niente sorveglianza domestica di massa, niente armi completamente autonome. Restrizioni che il Pentagono aveva accettato per oltre sei mesi, durante i quali Claude era diventato, per stessa ammissione dell’azienda, il modello di frontiera più diffuso all’interno del dipartimento, usato per analisi di intelligence, pianificazione operativa, simulazioni, cyber operations. A metà febbraio 2026 qualcosa si rompe; il Pentagono chiede ad Anthropic di rimuovere quelle due righe e di consentire l’uso del modello “per tutti gli scopi legali”. Il 24 febbraio il Segretario alla Difesa Pete Hegseth dà a Dario Amodei tre giorni per cedere; il 26 Anthropic risponde che la nuova bozza contrattuale non risolve nulla; il 27 Trump ordina a tutte le agenzie federali di interrompere l’uso di Anthropic e classifica l’azienda come “supply chain risk”, una designazione fino ad allora riservata a fornitori legati a governi avversari. La vicenda l’abbiamo raccontata in dettaglio nell’articolo dedicato a Trump che dichiara guerra ad Anthropic.

Nello stesso giorno in cui Anthropic viene bandita, OpenAI annuncia di aver finalizzato un accordo classificato con il Pentagono. La sequenza è quella che fa parlare di tempismo: Anthropic dice no la mattina, OpenAI dice sì il pomeriggio. L’azienda di Altman sostiene che il proprio contratto contiene tre linee rosse esplicite (niente sorveglianza domestica di massa, niente armi letali autonome, niente decisioni ad alto rischio senza supervisione umana) e rivendica di avere “più paletti di qualsiasi accordo precedente per dispiegamenti classificati”. Pochi giorni dopo, Sam Altman ammette pubblicamente in un’intervista che l’operazione “ha avuto un’aria opportunistica e affrettata”; le ottiche, dice testualmente, non sono buone. È in quel preciso punto, dentro quella ammissione, che si inserisce il gesto di Kalinowski.

Il post di Caitlin Kalinowski

I resigned from OpenAI. I care deeply about the Robotics team and the work we built together. This wasn’t an easy call. AI has an important role in national security. But surveillance of Americans without judicial oversight and lethal autonomy without human authorization are… — Caitlin Kalinowski (@kalinowski007) March 7, 2026

Il post di X del 7 marzo è breve, quasi spoglio. Non c’è polemica personale, non c’è un “j’accuse”, ma c’è una formula: “è una questione di principio, non di persone”. E c’è il rispetto per Altman e per il team. Il punto non è OpenAI come azienda; il punto è che certe decisioni, per Kalinowski, richiedevano un tempo di analisi che non c’è stato. Tre giorni di pressione politica, un ultimatum a un concorrente, una firma frettolosa, un dipendente di vertice che decide che quello non è il modo in cui si autorizza l’uso militare di un’intelligenza artificiale generativa.

L’aspetto più rivelatore è cosa Kalinowski non dice, non sostiene che l’AI non debba avere applicazioni nella difesa; al contrario, ammette esplicitamente che la sicurezza nazionale è un campo legittimo; non chiama in causa il management nei termini personali in cui altri hanno scelto di farlo; non parla di tradimenti, non evoca scenari apocalittici. La sua è la posizione classica del professionista che dice: c’erano due cose che andavano discusse a fondo, non sono state discusse a fondo, io non posso continuare a costruire hardware dentro un perimetro che ha accettato quel compromesso. Una postura tecnica, quasi notarile, che proprio per questo arriva con più forza di mille manifesti. Una traccia di questa scelta, e del clima che l’ha generata, si trova anche nell’episodio del nostro podcast dedicato a Trump VS Anthropic.

Geografia delle dimissioni

Kalinowski non è la prima a uscire dalle stanze dell’AI per ragioni di coscienza, ma è la prima a farlo dichiarando esplicitamente come motivo un contratto con il Pentagono. È un dettaglio sostanziale: nel corso del 2025 e del primo trimestre 2026 il mondo dei laboratori di frontiera ha visto un’emorragia di figure di alto profilo che hanno parlato di safety, di valori, di pressione produttiva, di crisi del modello di governance. Mrinank Sharma, responsabile della sicurezza AI di Anthropic, si era dimesso poche settimane prima con una lettera che mescolava riferimenti tecnici e citazioni di Rilke, una vicenda che abbiamo analizzato in questo articolo sulle dimissioni che scuotono il mondo dell’AI. Zoë Hitzig, ricercatrice di OpenAI, aveva lasciato denunciando sul New York Times la strategia pubblicitaria dell’azienda. Le uscite di Jan Leike e John Schulman dal team superalignment di OpenAI, due anni fa, avevano già aperto la stagione.

La differenza con Kalinowski è duplice. Primo, lei viene dall’hardware, non dalla safety: l’ostacolo al suo lavoro non era un dilemma di allineamento ma un contratto militare, un terreno su cui un product design engineer di solito non si pronuncia perché non è il suo. Secondo, parla in nome di un principio politico e costituzionale: il controllo giudiziario sulla sorveglianza dei cittadini, l’autorizzazione umana sull’uso letale della forza. Sono i due cardini storici del rapporto tra cittadini e Stato, importati dentro il problema dell’intelligenza artificiale; un’operazione che il dibattito tecnico tende a non fare, lasciandola alle ONG e ai costituzionalisti.

Cosa significa per chi guarda dall’Europa

Per il lettore italiano, abituato a sentire la sovranità digitale come un mantra istituzionale ed europeo, la vicenda Kalinowski apre una taglio interessante. Se persino dentro OpenAI, dove la sintonia con l’amministrazione americana è palese e dove gli incentivi economici a stare in silenzio sono enormi, una dirigente di primo livello decide che il confine tra applicazione militare lecita e sorveglianza domestica va difeso pubblicamente, allora la conversazione europea sui limiti dell’AI smette di essere una manifestazione di cautela un po’ provinciale e comincia a sembrare quello che è davvero, una proposta di architettura giuridica per un problema che riguarda chiunque. La legge italiana sull’AI, approvata nel 2025 e analizzata in dettaglio nel nostro pezzo sul DDL 1146, prevede del resto una deroga ampia per le attività di sicurezza e difesa nazionale; la domanda di Kalinowski, applicata al contesto europeo, sarebbe: con quale controllo, con quale autorizzazione umana, con quale supervisione giudiziaria?

C’è anche un piano commerciale, meno nobile ma altrettanto reale. Le aziende che oggi acquistano modelli di frontiera, che li integrano in pipeline aziendali, che li espongono ai propri clienti, hanno bisogno di sapere che i fornitori non firmeranno domani contratti che cambiano la natura del prodotto. Anthropic ha pagato un prezzo politico altissimo per mantenere quelle due righe; OpenAI ha incassato il contratto e si è trovata immediatamente con una dimissione di alto profilo, con un’ammissione pubblica del CEO che le ottiche non erano buone, con un dipartimento robotica decapitato proprio mentre l’azienda dichiarava di voler entrare nel mondo fisico. Il mercato osserva.

Caitlin Kalinowski, la donna che ha detto no al Pentagono - Ultima modifica: da