Francesca Moriani nella Leaders50 2026 di Thinkers50: ritratto dell’unica italiana tra i 50 leader mondiali

Francesca Moriani entra nella Leaders50 2026 di Thinkers50: ritratto dell’unica italiana in lista, dal sogno nel cassetto del 2015 ai 908,8 milioni di Var Group.

Londra, 14 settembre 2026: Thinkers50 ha annunciato la Leaders50 2026, la lista biennale di cinquanta leader scelti non da un algoritmo e nemmeno da una redazione, ma dagli studiosi di management che ogni due anni compongono il ranking dei pensatori più influenti al mondo. Tra i cinquanta nomi c’è Francesca Moriani, CEO di Var Group. È l’unica italiana della lista; l’unico altro italiano è Andrea Illy, presidente di illycaffè. Accanto a loro ci sono Satya Nadella, Jensen Huang, Mary Barra, Lisa Su, Leena Nair, Ted Sarandos.

Il meccanismo conta quanto l’esito. Le candidature arrivano soltanto dai Thinkers50 Ranked Thinkers e dai vincitori dei Distinguished Achievement Awards, cioè da chi la leadership la studia per mestiere; il criterio dichiarato non è la dimensione dell’azienda né la visibilità mediatica, ma l’impatto, il contributo e l’impegno nel far crescere altre persone. Des Dearlove, cofondatore di Thinkers50, ha spiegato che la lista serve a mettere in luce leader da cui gli altri possano imparare. I cinquanta saranno premiati al Thinkers50 London Summit del 2 novembre, insieme ai primi Leaders50 Distinguished Achievement Awards.

Questa è la notizia, poi c’è una storia che Digitalic segue da anni.

Francesca Moriani e il sogno nel cassetto del 2015

Nel settembre 2015 pubblicammo un’intervista a Francesca Moriani intitolata “Siamo più determinate, senza perdere la sensibilità”. Aveva 38 anni, guidava Var Group da un anno, l’azienda fatturava 190 milioni di euro. Alla domanda sugli obiettivi rispose parlando di talenti, di squadra, di università; poi aggiunse una frase che allora sembrava una confidenza e oggi si legge come una previsione: «il mio “sogno nel cassetto” che aspetta di diventare realtà: portare Var Group all’estero per mettere a fattor comune dell’azienda le mie esperienze internazionali». Il comunicato di Var Group di questa settimana parla di sedici Paesi e di 908,8 milioni di euro di fatturato. Il cassetto si è aperto. Nella stessa intervista c’era anche il tema del cognome, affrontato senza giri di parole: l’orgoglio per quello che il babbo Giovanni aveva costruito, la fatica di far emergere chi fosse “Francesca”, il piacere quasi divertito di sentire un fornitore chiedere a suo padre se fosse lui il papà di Francesca. Chi nel canale IT italiano ha vissuto quegli anni sa quanto quella domanda pesasse.

Il cerchio che si chiude nel Regno Unito

Il 2 novembre Francesca Moriani salirà su un palco britannico, e la simmetria merita di essere registrata: la carriera non è iniziata a Londra, ma nelle isole britanniche sì. Laurea in Economia Aziendale a Pisa, poi l’MBA in International Management alla University of Brighton; nel 2003, a ventisei anni, il primo incarico di rilievo come Responsabile Telesales per IBM a Dublino. Ventitré anni fa: una giovane donna italiana nelle vendite del più grande vendor del mondo, in una lingua che non è la sua, lontano da casa.

Quelle sono le «esperienze internazionali» che nel 2015 disse a Digitalic di voler mettere a fattor comune dell’azienda. Il Regno Unito è il luogo dove ha imparato a lavorare in inglese per conto di altri; ci torna a novembre come una delle cinquanta persone che, secondo chi studia il management di mestiere, stanno cambiando il modo di guidare le organizzazioni.

Dal welfare per le madri ai dieci giorni di paternità

C’è un secondo filo che attraversa gli undici anni, meno raccontato e più rivelatore. Nel 2015 Francesca Moriani ci disse che nell’ICT mancava attenzione per le madri che lavorano, che le persone venivano valutate sulle ore passate in ufficio e non sui risultati, e che Var Group aveva risposto con asilo aziendale, contributi per i centri estivi e per i libri scolastici.

Nel 2026 l’elenco del welfare aziendale comprende dieci giorni aggiuntivi di paternità pagati al 100%, microcredito aziendale, welfare sportivo, contributo babysitter e contributo disabilità. Lo spostamento è preciso: si è passati dal sostenere le madri al ridistribuire la cura, che è il modo più concreto di affrontare il problema descritto nel 2015. Undici anni fa era una rivendicazione; adesso è un asset aziendale.

Dal centrocampo alla leadership diffusa

Sempre nel 2015, Francesca Moriani descrisse il proprio ruolo con un’immagine sportiva: non solo allenatore, ma un allenatore che scende in campo, gioca a centrocampo e aiuta gli altri a fare gol. Era una metafora generosa, con un limite implicito: al centro del campo c’era comunque lei.

Il percorso successivo ha smontato proprio quel centrocampo. Var Group ha abbandonato l’organizzazione piramidale per un modello di responsabilità condivisa, fino all’assetto olocratico; Moriani lo ha raccontato in Braveship. Il coraggio di innovare: perché intraprendere un viaggio verso la leadership diffusa (Egea), un libro che è insieme autobiografia e resoconto di una riorganizzazione. Presentandolo, ha sintetizzato la cultura dell’errore con una formula che nel nostro settore raramente si sente pronunciare da un amministratore delegato: «È meglio chiedere scusa che chiedere permesso». In un’altra intervista, parlando del suo passato di sciatrice agonistica, ha detto di aver imparato «più dalle cadute che dalle vittorie». Qui sta, secondo noi, (secondo me) la ragione per cui la candidatura è arrivata da studiosi di management: quello che Var Group ha fatto sulle deleghe interessa la letteratura organizzativa

I palchi: dalla tela al film

Chi segue Digitalic ha incontrato Francesca Moriani anche attraverso le sue aperture di evento, che negli anni sono diventate una piccola serie di fotogrammi. Alla Convention Var Group del 2024 disse: «La tecnologia è una tela su cui disegnare i nostri sogni», citando Marie Curie per invitare a comprendere di più e a temere di meno.

Un anno dopo, aprendo Zing in dialogo con Chiara Francini, ha spiegato perché la convention aveva cambiato pelle: «Il mondo va troppo veloce. Non è più tempo di scattare fotografie, ma di girare un film che scorre insieme alle persone». Sullo stesso palco ha messo a fuoco l’idea di intelligenza plurale, l’incontro tra intelligenza umana, artificiale e organizzativa, e ha detto una frase che molti CEO italiani non hanno ancora pronunciato: «L’intelligenza artificiale non è una nuova tecnologia. È un game changer». Non basta innestarla nei processi esistenti, vanno riscritti.

Vale la pena notare un dettaglio che oggi si illumina di luce diversa: tra gli ospiti di Zing 2025 c’era Doug Kirkpatrick, uno dei riferimenti internazionali dell’autogestione organizzativa. Il mondo che ora inserisce Moriani nella Leaders50 era già salito su quel palco, invitato da lei.

Una storia anche nostra

Questo articolo non è neutrale, e sarebbe ipocrita fingerlo. Digitalic ha raccontato Var Group dai tempi delle convention di Cervia con 550 persone, quando scrivemmo che l’azienda aveva una qualità semplice e rarissima: fa quello che dice abbiamo vissuto insieme l’esperienza incredibile del Var Group Show e decine di altre. Da allora quell’evento è cresciuto fino a 2.500 partecipanti e ha cambiato nome; io ho avuto il privilegio di salire su quel palco, di moderare Zing Design e la tavola rotonda sull’Internet of Agents, di lavorare accanto a quelle persone.

C’è una ragione precisa per cui ci sono arrivato: Maurizio Fraccari, che ci ha lasciati a febbraio, mi accolse nella famiglia Var Group cedendomi un palco che per anni era stato il suo, con l’eleganza di un principe. Nel 2017 quel palco lo condivideva con Francesca Moriani, al kick-off. Un riconoscimento internazionale come questo si misura in impatto e in modelli organizzativi; per chi c’era, si misura anche in persone.

Leaders50 2026: la lista completa

Ecco tutti i cinquanta leader della Leaders50 2026, in ordine alfabetico come pubblicati da Thinkers50:

Tarang Amin , CEO, e.l.f. Beauty

, CEO, e.l.f. Beauty Bill Anderson , CEO, Bayer

, CEO, Bayer Ana Paula Assis , Senior VP e Chair IBM Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Asia Pacifico

, Senior VP e Chair IBM Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Asia Pacifico Mary Barra , CEO, General Motors

, CEO, General Motors Subha Barry , Presidente, Seramount

, Presidente, Seramount Ed Bastian , CEO, Delta Airlines

, CEO, Delta Airlines Cécile Béliot , CEO, Bel Group

, CEO, Bel Group Olivier Blum , CEO, Schneider Electric

, CEO, Schneider Electric Jesper Brodin , Senior advisor IKEA Foundation; chair di The Earthshot Prize

, Senior advisor IKEA Foundation; chair di The Earthshot Prize Niels Christiansen , CEO, LEGO Group

, CEO, LEGO Group Ken Denman , Managing Director, Sway Ventures

, Managing Director, Sway Ventures Saori Dubourg , CEO, Greiner AG

, CEO, Greiner AG Aicha Evans , CEO, Zoox

, CEO, Zoox Margo Georgiadis , CEO-partner, Flagship Pioneering

, CEO-partner, Flagship Pioneering Mursal Hedayat , CEO e fondatrice, Chatterbox

, CEO e fondatrice, Chatterbox Jensen Huang , cofondatore, Presidente e CEO, Nvidia

, cofondatore, Presidente e CEO, Nvidia Merete Hverven , CEO, Visma

, CEO, Visma Andrea Illy , Presidente, illycaffè

, Presidente, illycaffè Sharon Price John , Presidente e CEO, Carter’s

, Presidente e CEO, Carter’s Francine Katsoudas , EVP e Chief People, Policy & Purpose Officer, Cisco

, EVP e Chief People, Policy & Purpose Officer, Cisco Ken Keller , Chair e CEO, Daiichi Sankyo, Inc.

, Chair e CEO, Daiichi Sankyo, Inc. Jure Knez , Presidente e cofondatore, DEWESoft

, Presidente e cofondatore, DEWESoft Li Bin , fondatore, Chairman e CEO, NIO

, fondatore, Chairman e CEO, NIO Mike Mahoney , Chair e CEO, Boston Scientific

, Chair e CEO, Boston Scientific Raja Al Mazrouei , CEO, Etihad Credit Insurance

, CEO, Etihad Credit Insurance Frédéric Mazzella , fondatore di BlaBlaCar e Dift

, fondatore di BlaBlaCar e Dift Kenneth McGrath , CEO, Lidl

, CEO, Lidl Doug McMillon , già Presidente e CEO, Walmart

, già Presidente e CEO, Walmart Florent Menegaux , CEO, Michelin Group

, CEO, Michelin Group Michael Miebach , CEO, Mastercard

, CEO, Mastercard Francesca Moriani , CEO, Var Group

, CEO, Var Group Satya Nadella , CEO, Microsoft

, CEO, Microsoft Leena Nair , CEO, Chanel

, CEO, Chanel Vas Narasimhan , CEO, Novartis

, CEO, Novartis Kevin Nolan , Presidente e CEO, GE Appliances

, Presidente e CEO, GE Appliances Jacqueline Novogratz , fondatrice e CEO, Acumen

, fondatrice e CEO, Acumen Ndidi Okonkwo Nwuneli , Executive Chair, Sahel Group; cofondatrice, Wealth4Impact

, Executive Chair, Sahel Group; cofondatrice, Wealth4Impact Miranda Qu , Presidente e cofondatrice, Xiaohongshu

, Presidente e cofondatrice, Xiaohongshu Cindy Rose , CEO, WPP

, CEO, WPP Leigh-Ann Russell , CTO e global head of engineering, BNY

, CTO e global head of engineering, BNY Etienne Salborn , fondatore, Social Innovation Academy

, fondatore, Social Innovation Academy Dilhan Pillay Sandrasegara , CEO, Temasek

, CEO, Temasek Ted Sarandos , co-CEO, Netflix

, co-CEO, Netflix Jim Hagemann Snabe , Chairman, Siemens AG

, Chairman, Siemens AG John Stankey , Chair e CEO, AT&T

, Chair e CEO, AT&T Nick Studer , Presidente e CEO, Marsh Risk

, Presidente e CEO, Marsh Risk Lisa Su , Chair e CEO, AMD

, Chair e CEO, AMD Jessica Tan , EVP e Presidente, Sun Life Canada

, EVP e Presidente, Sun Life Canada Warner Thomas , CEO, Sutter Health

, CEO, Sutter Health Suresh Venkatarayalu, SVP e CTO, Honeywell; Presidente di Honeywell Connected Enterprise

Cosa dice davvero questo riconoscimento

Francesca Moriani ha commentato l’ingresso nella lista ringraziando le migliaia di persone di Var Group e citando «le discussioni, le difficoltà, gli errori e le intuizioni che ci hanno portati fin qui». È una dichiarazione ufficiale, quindi va letta per quello che è; resta il fatto che l’ordine delle parole mette gli errori prima delle intuizioni, ed è coerente con tutto il resto della storia.C’è un aspetto che la lista di Londra illumina e che riguarda l’intero canale IT italiano. Per anni la misura del successo, nel nostro settore, è stata la riga di fatturato; qui la misura è il modello organizzativo, cioè una cosa che non compare nei bilanci trimestrali e che si vede solo stando dentro le aziende. L’Italia digitale entra nella Leaders50 grazie a una scelta sulle deleghe.Nel 2015 il sogno stava in un cassetto e il fatturato era 190 milioni. Ora il sogno sta in sedici Paesi, e la leadership diffusa deve funzionare anche dove si parlano altre lingue e la fiducia si costruisce con altri codici culturali. È lì, più che a Londra il 2 novembre, che si capirà quanto regge.